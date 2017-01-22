 Украине необходимо менять подход к социальному обеспечению военнослужащих, - Офис реформ Минобороны

Об этом пишет Ираклий Джанашия в материале "Не чергою єдиною: як інші країни забезпечують своїх військових житлом", сообщает Цензор.НЕТ.
Разрабатывая проект жилищной реформы для Министерства обороны Украины, команда Проектного офиса реформ провела детальный анализ того, как другие страны подходят к социальному обеспечению своих военнослужащих и предоставлении жилья. В сравнительный анализ вошли как мировые лидеры в области обеспечения армии вроде США и Великобритании, так и другие страны мира, чей опыт может быть полезным для Украины. В частности, в сравнение вошли страны СНГ и Российская Федерация, которая, как милитаристское государство, всегда выделяла на обеспечение военнослужащих и членов их семей значительные средства.
Постсоветские страны, которым в наследство осталась квартирная очередь, решают вопрос с ней разными путями. В Польше, например, выбрали наиболее прямолинейный способ - отменили очередь, но предварительно компенсировали стоимость квартир всем военным в очереди. Украина могла бы пойти таким же путем, однако в текущих условиях полное финансирование очереди является непосильным бременем для бюджета. Кроме этого, огромные денежные вливания не решат системных проблем с обеспечением социальной защиты украинских военных.
К сожалению, Украина также продолжает цепляться за практику бесплатной выдачи постоянного жилья военнослужащим. Впрочем, как мы видим, страны одна за другой постепенно отказываются от этого метода из-за экономической нецелесообразности, а следовательно, и Украине нужно искать альтернативные механизмы социальной защиты военнослужащих.
Украине надо менять подход к социальному обеспечению военных. В мире существует достаточно примеров того, как это сделать с наибольшей эффективностью и пользой для вооруженных сил. Для начала достаточно сосредоточиться на двух наиболее важных направлениях - создании системы обеспечения военнослужащих качественным служебным жильем и отказе от очереди в пользу прозрачных монетарных механизмов вознаграждения.
С результатами сравнительного анализа социального обеспечения военных в разных странах мира можно ознакомится ЗДЕСЬ.
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