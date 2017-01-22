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Все про:жилье (582) квартира (423) военнослужащие (3124)

 Украине необходимо менять подход к социальному обеспечению военнослужащих, - Офис реформ Минобороны

Жилищный вопрос украинской армии не имеет простого ответа. Устаревшее законодательство, которое повлекло появление 40-тысяной квартирной очереди, несоответствие имеющегося жилищного фонда современным требованиям качества, неэффективное использование бюджета и ряд других проблем требуют серьезных изменений.

Об этом пишет Ираклий Джанашия в материале "Не чергою єдиною: як інші країни забезпечують своїх військових житлом", сообщает Цензор.НЕТ.

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Разрабатывая проект жилищной реформы для Министерства обороны Украины, команда Проектного офиса реформ провела детальный анализ того, как другие страны подходят к социальному обеспечению своих военнослужащих и предоставлении жилья. В сравнительный анализ вошли как мировые лидеры в области обеспечения армии вроде США и Великобритании, так и другие страны мира, чей опыт может быть полезным для Украины. В частности, в сравнение вошли страны СНГ и Российская Федерация, которая, как милитаристское государство, всегда выделяла на обеспечение военнослужащих и членов их семей значительные средства.

Постсоветские страны, которым в наследство осталась квартирная очередь, решают вопрос с ней разными путями. В Польше, например, выбрали наиболее прямолинейный способ - отменили очередь, но предварительно компенсировали стоимость квартир всем военным в очереди. Украина могла бы пойти таким же путем, однако в текущих условиях полное финансирование очереди является непосильным бременем для бюджета. Кроме этого, огромные денежные вливания не решат системных проблем с обеспечением социальной защиты украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

К сожалению, Украина также продолжает цепляться за практику бесплатной выдачи постоянного жилья военнослужащим. Впрочем, как мы видим, страны одна за другой постепенно отказываются от этого метода из-за экономической нецелесообразности, а следовательно, и Украине нужно искать альтернативные механизмы социальной защиты военнослужащих.

Украине надо менять подход к социальному обеспечению военных. В мире существует достаточно примеров того, как это сделать с наибольшей эффективностью и пользой для вооруженных сил. Для начала достаточно сосредоточиться на двух наиболее важных направлениях - создании системы обеспечения военнослужащих качественным служебным жильем и отказе от очереди в пользу прозрачных монетарных механизмов вознаграждения.

С результатами сравнительного анализа социального обеспечения военных в разных странах мира можно ознакомится ЗДЕСЬ.
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А если относительно военслужей проводят тупую политику, то тупьіе ее не изменят. Пора в борделе проституток менять, а не кровати.
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Поздно пить боржоми. Теперь военнослужащие будут "менять подход" к проворовавшемуся быдлу, которому "случайно" досталась власть в этой стране.
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Ни себе-себе заявления, аж через 3 года войны! А чем вы бл..ди до этого занимались???
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Україні багато чого потрібно міняти............................ і багато кого.........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине необходимо менять подход к социальному обеспечению военнослужащих, - Офис реформ Минобороны
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