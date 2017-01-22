 Если экс-"беркутовцев" не обменяют, они дадут реальные показания, - адвокат родственников Небесной сотни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
17 января Святошинский районный суд Киева продлил до 17 марта арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Речь идет о Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Олександре Маринченко, Сергее Тантуре и Олеге Янишевском, которые обвиняются в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.
Отвечая на вопрос, о списках пленных обнародованных Савченко, в которых фигурируют те самые экс-"беркутовцы", и могут ли эти люди в перспективе быть обменяны, Титыч отметил, что "в о-первых, первый обмен уже произошел 2 года назад, просто никто об этом не говорит".
"Первого отпустили Садовника, основного подозреваемого командира роты беркута. Он ключевая фигура, потому что в материалах следствия через него шли контакты, во время массового террористического акта 20 февраля он напрямую выходил на контакт с высшим руководством. Он ключевой исполнитель и организатор нижнего уровня, через которого идет связь на организаторов последующего уровня. Без сомнения, выведение его из процесса было более важным условием, которое ставили", - подчеркнул адвокат.
"К этому все готовят (обмену - Ред.), потому что сегодняшний уровень того, как продвинулось следствие и суд, выбора не оставляет. Если их не обменяют, то они начнут давать показания, это очевидно. Они сейчас не дают показаний того, что на самом деле было, исключительно потому что получили гарантии, что их отсюда вытянут", - отметил Титыч.
"Как только было изменено обвинение и появились дополнительные экспертизы, процесс поменялся кардинально. Уже стало понятно, что на уровне суда перевести это на стадию нераскрытого преступления, невозможно, это в любом случае дойдет до определенного финала. Тогда появился некий гражданин Рыбин, адвокат, который фигурировал в обменах. Это был для нас показатель того, что защита уже занимается формальными вещами и уже абсолютно не о чем говорить. Они дают им сигнал о том, что их будут менять. Это мое субъективное впечатление. Появление их в списке для меня является позитивным сигналом, который означает, что мы на правильном пути и у них нет в кармане какого-то туза", - резюмировал адвокат.
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