 "Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы категорически не принимаем взятые на себя в Москве президентом Игорем Додоном публичные обязательства об аннулировании Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, о подписании Меморандума о сотрудничестве с Евразийским союзом, а также о "возрождении" так называемого Меморандума Козака по Приднестровскому урегулированию с целью федерализации Молдовы", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что "гражданское общество также осуждает заявления Игоря Додона, которые ставят под сомнение территориальную целостность соседних с Молдовой государств - Румынии и Украины".
По мнению представителей гражданского общества, победа на президентских выборах не дает права президенту нарушать Конституцию страны, а президент Додон своими заявлениями в Москве превысил свои конституционные полномочия.
Заявление подписали такие организации, как Ассоциация внешней политики, Институт развития и социальных инициатив, Молдавское отделение организации Transparency International, Институт европейской политики, Центр правовых реформ и другие (всего 35 неправительственных организаций).
Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).
Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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а ви кажете 21 сторіччя? .. ну-ну
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"Представители гражданского общества Молдовы..." КТО это? и какого они "предъявляют" президенту?
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https://youtu.be/XfdJGSDhUBI?t=6050
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"Мы выступаем не как антитрамповское движение само по себе, мы протестуем против пропаганды ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии", - заявила одна из организаторов.
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Мадонна Трампу: Пошел на х"й
https://twitter.com/golub/status/822908134951882752
:D
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Однако..
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С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.
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Александр Пушкин
СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕhttp://ilibrary.ru/text/458/p.1/index.html
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Перднул раз, - и умер он
Али Хасан
СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУХЕ
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Единственный вариант для США вернуть влияние - это война и экономическая блокада с Китая и РФ.
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здрасьте и вам того же
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Любителям запрещенного в хуйлостане хамона (кто не знает - это вяленая свинина) не разрешается теперь даже любоваться на испанский продукт по Интернету. С 15 ноября прошлого года адрес www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «хуйкомнадзора» на основании решения хййловского районного суда хуйловской области по делу № 2а-685/2016.
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Президент Молдавии не исключил разрыва ассоциации с ЕС.
Сравнение экономик Польши и Украины после ассоциации первой с ЕС, а второй с РФ.
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