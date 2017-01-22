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Все про:Молдова (676) Додон (30)

 "Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента

Представители гражданского общества Молдовы выступили с осуждением заявлений президента Игоря Додона об аннулировании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и о подписании рамочного Меморандума о сотрудничестве в рамках Евразийского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы категорически не принимаем взятые на себя в Москве президентом Игорем Додоном публичные обязательства об аннулировании Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, о подписании Меморандума о сотрудничестве с Евразийским союзом, а также о "возрождении" так называемого Меморандума Козака по Приднестровскому урегулированию с целью федерализации Молдовы", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "гражданское общество также осуждает заявления Игоря Додона, которые ставят под сомнение территориальную целостность соседних с Молдовой государств - Румынии и Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы не позволит Додону отменить ассоциацию с ЕС, - заявление

По мнению представителей гражданского общества, победа на президентских выборах не дает права президенту нарушать Конституцию страны, а президент Додон своими заявлениями в Москве превысил свои конституционные полномочия.

Заявление подписали такие организации, как Ассоциация внешней политики, Институт развития и социальных инициатив, Молдавское отделение организации Transparency International, Институт европейской политики, Центр правовых реформ и другие (всего 35 неправительственных организаций).

Как сообщалось ранее во время своего визита в Москву президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС, а также подписать рамочный Меморандум о сотрудничестве Молдовы в рамках Евразийского союза и возродить так называемый Меморандум Козака по Приднестровскому урегулированию, согласно которому Молдова должна стать федеративным государством (в 2003 году Молдова отказалась подписать этот Меморандум).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "В Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет", - президент Додон о признании оккупированного Крыма частью РФ

Как известно, во время избирательной кампании Игорь Додон также заявил, что "Крым де-факто принадлежит России".
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все в одном фото , за плакат "нет войне в Украине" ведут в каталажку , это те ихтамнеты..., фото для суда в ГААГе
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Ото наука вам як вибирать "додонів , які в улус мокшанський їздять державою торгувать..
а ви кажете 21 сторіччя? .. ну-ну
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Отак вибирати Долдонів , як оту смішну болячку ,що не самому дивитися ,ні людям показати.
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Смешно правда, с соседей? А кого мы выбрали в Харькове, Мариуполе, Одессе и еще десятках городов?
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Думаю мы это обсудим на соостветствующей новости, наши, правда до такого как Долдон еще не додумались.
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Только крыса Кернес чего стоит - Додон в подметки не годится.
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Пора менять политику с Молдовой и запретить вьезд представителям Додона в Украину.
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ето должны были сделать наши власти еще месяц назад автоматически. так как Дондон прямым текстом заявил что он против целостности территории Украины и поддерживает окупантов.
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Один идиотизм не оправдывает другого идиотизма и предательства.
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я них не понял, думаешь за лугандон не надо будет платить?
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веселишь, не иначе. про то разговор и идет вот уже сколько, сказка только началась.
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Представители гражданского общества Молдовы выступили с осуждением заявлений президента Игоря Додона об аннулировании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и о подписании рамочного Меморандума о сотрудничестве в рамках Евразийского союза.Источник: http://censor.net.ua/n424345

"Представители гражданского общества Молдовы..." КТО это? и какого они "предъявляют" президенту?
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Хотел сказать что только молдаване могут выбрать такого президента,как в голову пришла чудовищная мысль,-неужели в Украине живут 54% молдаван которые выбрали однотурового?
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К. сожалению. у тех, кто родом из СССР полное пренебрежение к Законам собственной страны. какими плохими они бы не были.Что у молдован, что у нас. И наш Барыга ничем от молдавского не отличается.
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Та нєєє- наш барига - ЛУЧЧЧЧЧЧЕ усех бариг!!!!!)))))))))))))))))))))
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в штатах что то нереальное твориться. это все протесты против трампа


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вот так произходит передача власти в демократических странах - ну не всё надо смотреть, хватит и до 1:51:хх

https://youtu.be/XfdJGSDhUBI?t=6050
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Это "марш женщин" и проходит по всему миру...

"Мы выступаем не как антитрамповское движение само по себе, мы протестуем против пропаганды ненависти, женоненавистничества, нетерпимости, ксенофобии", - заявила одна из организаторов.

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ну да. только проходит он только в штатах и лозунги против трампа. мадонна послала его нахер с трибуны в микрофон
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Где эти гражданские общества были, когда казнокрады годами воровали и уже не миллионами, а миллиардами!
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Не спешите попу драть-будет музікл іграть....
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Вот все мысли о Молдове, а между тем Рева сказал, что при выполнении рекомендаций МВФ, по пенсионной реформе, шок у населения, будет такой же, как от реформы ЖКХ.. Готовимся.
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Додон своими заявлениями в Москве превысил

.
С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.

.

Александр Пушкин
СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕhttp://ilibrary.ru/text/458/p.1/index.html



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На колеса пал Додон -
Перднул раз, - и умер он
Али Хасан
СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУХЕ
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Ну ладно нарушил он свои полномочия и что? А НИСЕГО ДА!!
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Мир изменился. Запад зажирел, расслабился и получил неожиданный удар. Теперь ЕС трещит по швам, США утратили свое влияние в Мире. Новый сильнейший конкурент Запада это Китай, Россия всего лишь сателит или колония Китая. По этому многие страны бегут к сильному и отворачиваются от аутсайдера. Война в Украине нужна Китаю (сфера влияния и рынки сбыта), просто Китай воюет руками послушной ему московской орды. Россия находится под полнейшей оккупацией Китаем.
Единственный вариант для США вернуть влияние - это война и экономическая блокада с Китая и РФ.
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)от уже 20 с куем лет украина помогает молдове боротся с сепаратизмом

здрасьте и вам того же
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Испанский сайт www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «хуйкомнадзора», поскольку фото и цены на хамон «угрожают конституционному строю хуйлостана».

Любителям запрещенного в хуйлостане хамона (кто не знает - это вяленая свинина) не разрешается теперь даже любоваться на испанский продукт по Интернету. С 15 ноября прошлого года адрес www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «хуйкомнадзора» на основании решения хййловского районного суда хуйловской области по делу № 2а-685/2016.
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И еще. Молдаване Европы уже накушались до не хочу. Население Молдовы 4 млн человек. Трудоспособных 2 млн, из них 500 тыс (каждый четвертый) работают в Раше. У них есть ассоциация, есть безвиз, но не радует их это почему-то. Думаете молдаване тупее украинцев?
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Хьюстон, у нас п ‏@my_sitcom 17 янв.

Президент Молдавии не исключил разрыва ассоциации с ЕС.
Сравнение экономик Польши и Украины после ассоциации первой с ЕС, а второй с РФ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента
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