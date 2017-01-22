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Все про:информационная война (424) НАТО (5144) Стець (203) Мининформполитики (191)

 Комиссия Украина - НАТО обсудила дальнейшие шаги по противодействию современным информационным вызовам, - Мининформполитики

Министр информационной политики Украины Юрий Стець посетил в пятницу с рабочим визитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Главной целью визита было информирование союзников об основных результатах внедрения Украиной Дорожной карты сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и прогресс в развитии системы Страткома в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

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"Мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информационном пространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развитии любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности", - заявил Стець в ходе двусторонних встреч с представителями США, Литвы и Великобритании.

По словам министра, качественное взаимодействие со странами-членами НАТО будет способствовать усилению голоса Украины в мире, даст возможность избежать ошибок, ценой которых в современных условиях зачастую является человеческая жизнь.

"Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозы для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить собственную позицию до людей - как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса", - отметил во время заседания министр.

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Во время визита Юрий Стець принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне Комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности, а также провел встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таканом Илдемом, поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.

В ходе заседания Комиссии Украина-НАТО украинская сторона сообщила о прогрессе в развитии системы государственных стратегических коммуникаций и представила план работы в этом направлении на 2017 год.

Кроме того, в ходе рабочего визита стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии системы государственных стратегических коммуникаций, Карте Партнерства в сфере стратегических коммуникаций между Украиной и НАТО и шагах по противодействию современным информационным вызовам.
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Сегодня получил зарплату, заплатил коммуналку, купил сыну ботинки. Всё, звиздец, осталось 300 гр на месяц... Мне уже глубоко насрать на всю эту политику грёбаную, кацапов, пиндосов,..., тут своих пидарасов хватает за глаза. Когда Майдан??? Вила наточил!
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Майдан завжди вільний. Виходь. Тільки другий дурень з вилами туди не вийде-він щойно з Таіланду повернувся, ніколи йому.
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Ну, Барыга уже чувствует, что скоро припечет. Фабрику в Липецке задумал закрыть. но с фабрикой ещё не факт
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кто бы отказался от информационных вызовов в Брюссель...
особенно с секретарем-референтом... Опять же, капуста там, эта, брюссельская...
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Ну, поразезжать и по балаболить это мы можем. А вот что то умное сделать руки у них как то не доходят.
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Генерали завжди готуються до минулої війни, а блатні єнєрали - до позаминулої... за наші кревні.
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НУ ШО ОНИ ТАМ НЕСУТ. ПРОЧИТАЛ ЕТУ БЕЛЕБЕРДУ. НУ ДАЖЕ ДЛЯ РАЗВОДА ЛОХОВ НЕ ГОДИТСЯ. ПРОСТО НАБОР СЛОЖНЫХ ФРАЗ. ЦЕ НАВЭРНО БРАТ ТОГО СТЕЦЯ?
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Ти бережи себе-не читай складних фраз та висловів.
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#ГИБРИНОЕ не Хуйло придумало..Було в Індонезії..ТА <<ихтамнету>> звідти...
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І це все що така висока комісія обсудила? "об основных результатах внедрения Украиной Дорожной карты сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и прогресс в развитии системы Страткома в Украине,Источник:http://censor.net.ua/n424344" . Набір слів за якими не стоїть ніяких дій.
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Жену с наградным пистолем захватил хоть на встречу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомиссия Украина - НАТО обсудила дальнейшие шаги по противодействию современным информационным вызовам, - Мининформполитики
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