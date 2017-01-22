 Комиссия Украина - НАТО обсудила дальнейшие шаги по противодействию современным информационным вызовам, - Мининформполитики

Главной целью визита было информирование союзников об основных результатах внедрения Украиной Дорожной карты сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и прогресс в развитии системы Страткома в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
"Мир столкнулся с гибридной войной, которая полностью изменила привычные рамки взаимодействия в информационном пространстве. Информационная составляющая стала одной из главных в обеспечении безопасности и развитии любого государства. Нам всем придется вырабатывать новые правила и подходы, закладывать их в новые законы, формировать принципиально новые рамки реальности", - заявил Стець в ходе двусторонних встреч с представителями США, Литвы и Великобритании.
По словам министра, качественное взаимодействие со странами-членами НАТО будет способствовать усилению голоса Украины в мире, даст возможность избежать ошибок, ценой которых в современных условиях зачастую является человеческая жизнь.
"Украина больше всего страдает от новейших методов войны, которые сегодня применяет Россия. Слабость государственных коммуникаций делает нас чрезвычайно уязвимыми и создает угрозы для наших партнеров. Мы вынуждены догонять весь цивилизованный мир в умении и способности доносить собственную позицию до людей - как внутри страны, так и за ее пределами. Именно на это направлены усилия Украины в развитии системы стратегических коммуникаций. И именно в этом вопросе мы нуждаемся в помощи Альянса", - отметил во время заседания министр.
Во время визита Юрий Стець принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне Комитета по вопросам партнерства и коллективной безопасности, а также провел встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таканом Илдемом, поверенным в делах США в НАТО, и постоянными представителями Литвы и Великобритании в НАТО.
В ходе заседания Комиссии Украина-НАТО украинская сторона сообщила о прогрессе в развитии системы государственных стратегических коммуникаций и представила план работы в этом направлении на 2017 год.
Кроме того, в ходе рабочего визита стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии системы государственных стратегических коммуникаций, Карте Партнерства в сфере стратегических коммуникаций между Украиной и НАТО и шагах по противодействию современным информационным вызовам.
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особенно с секретарем-референтом... Опять же, капуста там, эта, брюссельская...
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