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Все про:акция (1975) консульство (295) протест (5219) Россия (64808) Харьков (3989)

 "Россия, вон!": харьковские активисты показали консульству РФ карту расселения этнических украинцев

В центре Харькова состоялось шествие под лозунгом "Россия, вон!" В акции приняли участие около 50 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", один из координаторов харьковского Евромайдана Борис Редин рассказал: "Акция, начавшаяся в 15:00 у памятника Шевченко на главной Сумской улице, продолжилась шествием по центру города, чтобы завершиться возле генерального консульства РФ возле метро "Пушкинская". Главный лозунг акции - "Россия, вон!" Этому лозунгу соответствовало ни много ни мало - 40 плакатов на тему дня".

Возле генконсульства состоялся краткий митинг. Участники акции скандировали: "Россия, вон из Украины!", "Россия, вон с Донбасса!", "Россия, вон из Крыма!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоп Путин! Стоп война!" в Сумах: под офис партии экс-министра Клименко принесли "ватника". ВИДЕО

"Мы стали лицом к генконсульству, чтобы показать примечательную карту размером 1,5 м на 2 м, где обозначены границы расселения этнических украинцев на начало 20 века, в том числе в части Белгородской, Воронежской, Курской областей. Тем самым мы хотим напомнить любителям "исторической справедливости", что как бы России ни пришлось вернуть нам наши исконные земли", - добавил Редин.

Из генконсульства к активистам никто не вышел. Здание было оцеплено охраной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж
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Зато 40 плакатов на 50 тел.
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да что толку с карт 100 летней давности?!
мы не можем последние 25 лет из странны с богатейшим потенциалом сделать комфортную и процветающую страну с богатым населением.
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Нужно подождать немного, гидрант в Давосе авторитетно заявил, что экономика растет.
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Вінницький маховик ще не розкрутився на повну силу.)))
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и не боится что йухло на экономику нападет?
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арьковские ватопеды уже стонут на руснявых площадках "завезли западенцев, продохнуть не дают"
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зачем нам харьковские ватопеды, посмотрите тут на каменты
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50 людей. Круто. Завтра москалі виведуть 10 тисяч . Як воно тоді буде виглядати, те посміховисько.
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З логікою та аналізом все ОК. Дивлюсь деколи потуги наших урядовців і думку гадаю. Чому вони такі йолопи. З тим Трампом, наприклад. Або з Приватбанком.
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после того как 10000 прокацапов увидят с тройку сотен
вот тогда и поржут от того как можно бегать быстро по домах .
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Дуже багато людей думає, що Україна перемогла у війні. Для мене незрозумілі такі думки. Вся історія людства, а то в основному є історія воєн, говорить про те, що наша війна ще толком не починалась.
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А не кто и не говорит кроме политеканов о победе. Мы пока первый удар выдержали. Все зависит от народа. Осталась ли в нем Козацька кров.
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война , война , ее легко начать и не реально закончить когда кто то останетца , остатца должен один , так что будим жывы не помрем , но а в том плане что на акции мало вышло людей думая что уже победа , так это может и хорошо что мало вышло, пусть думают парашники что тут усе вже всем пофиг , ну а тогда будит то что будит .
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Москаль то є мешканець країни , яка називається Московія. Дехто помилково називає її Росія.
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Ану ж, хай виведуть )) Сидять там вони з обісраними штаньми ))
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ну можно было залистать по 100грн как на киевских зрадомитингах, было бы человек 500, и кому это нужно?
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Акция все равно правильная. Только нужно рвать дипломатические отношения с россией.
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Про що ти, дурень? В кого газу немає? В тих москалів, що по селах сидять і срати ходять до вітру? Ви дебіли відрізняйте москву та іншу частину вашої єбандєйської московії. Були - бачили. То просто п-ц. Зубів ні в кого немає, одні пеньки. Рожі алканавтські. Буха шваль чекає на пенсії батьків, щоб випити щось. І так живуть майже всі москалі. Директор фірми пропонував випити якогось шмурдяка на капоті машини, на честь майбутнього контракта. Слава Богу, що клієнта відрадив від співпраці з москалями.
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На следующих вьіборах все, кто за торговлю с оккупантами, покупку уля в ордло, вьіплату пенсий в ордло, дипотношения с россией не будут избраньі, а потом сядут. Судьба таких политиков сейчас в их руках.
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Це для вас, кацапи, щоб не забували хто ми є і де наші землі:

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В акции приняли участие около 50 человек.

Источник: http://censor.net.ua/n424343

А чего так неточно, "около 50 человек"?
Пальцев не хватило?
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ПОтому что были такие, которуе стояли по несколько минут - их считать или нет?
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Респект.Браттям Українцям !!! Нас, Бандеровців, багато у Харкові,але ж і гнід дуже повно.....смерть расії!!! Харків з Україною!!!
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History Ukraine ‏@History_Ukraine 18.1.1919 - почалася Паризька мирна конференція, на якій українською делегацією була представлена карта Української республіки


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Не отвечайте провокаторам, не нарушайте правила форума в ответ.
Администратор форума.
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а як же моральне задоволення від "общения"?

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забаню и будет вам три дня релакса
администратор форума
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я розмовляв з людиною, котра їздить, вимушенно у лугандонію..... там Усі ящики тв., місков нема.... кацапські смі попереду(((((
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Россия, вон!": харьковские активисты показали консульству РФ карту расселения этнических украинцев
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