 "Россия, вон!": харьковские активисты показали консульству РФ карту расселения этнических украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", один из координаторов харьковского Евромайдана Борис Редин рассказал: "Акция, начавшаяся в 15:00 у памятника Шевченко на главной Сумской улице, продолжилась шествием по центру города, чтобы завершиться возле генерального консульства РФ возле метро "Пушкинская". Главный лозунг акции - "Россия, вон!" Этому лозунгу соответствовало ни много ни мало - 40 плакатов на тему дня".
Возле генконсульства состоялся краткий митинг. Участники акции скандировали: "Россия, вон из Украины!", "Россия, вон с Донбасса!", "Россия, вон из Крыма!"
"Мы стали лицом к генконсульству, чтобы показать примечательную карту размером 1,5 м на 2 м, где обозначены границы расселения этнических украинцев на начало 20 века, в том числе в части Белгородской, Воронежской, Курской областей. Тем самым мы хотим напомнить любителям "исторической справедливости", что как бы России ни пришлось вернуть нам наши исконные земли", - добавил Редин.
Из генконсульства к активистам никто не вышел. Здание было оцеплено охраной.
5816 73
"Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж(209)
Савченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции(284)
"Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(74)
Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж(166)
The Economist: Финансовая сторона конфликта России и Украины(0)
"Меньше страха - больше свободы", - в Киеве прошла акция памяти убитых в Москве правозащитника и журналистки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(27)
14 тыс. человек в Вашингтоне протестовали против инаугурации Трампа(97)
Ответить
Ответить
мы не можем последние 25 лет из странны с богатейшим потенциалом сделать комфортную и процветающую страну с богатым населением.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вот тогда и поржут от того как можно бегать быстро по домах .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на дороге два барана!)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: http://censor.net.ua/n424343
А чего так неточно, "около 50 человек"?
Пальцев не хватило?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
+++++++++
+++++++++
Не отвечайте провокаторам, не нарушайте правила форума в ответ.
Администратор форума.
Ответить
+++++
+++++
забаню и будет вам три дня релакса
администратор форума
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить