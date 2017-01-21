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Все про:Казахстан (365) переговоры (3047) Россия (64808) Сирия (2027) США (11743)

 США примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп

США будут иметь статус наблюдателя на предстоящих переговорах по Сирии в Астане. Соединенные Штаты на встрече представит американский посол в Казахстане Джордж Крол.

Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Немецкую волну.

Также читайте: Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

Госдеп не стал отправлять полноценную делегацию в столицу Казахстана в связи с процессом передачи власти в Вашингтоне, пояснил Тонер.

В переговорах, которые начнутся 23 января, примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана. Делегацию Организации объединенных наций (ООН) в Астане возглавит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее сообщалось, что в столицу Казахстана прибудут также дипломаты ЕС. Однако состав европейской делегации и ее роль в переговорах не уточнялись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о приглашении на встречу в Астану по сирийскому урегулированию представителей ООН и США. Он выразил надежду, что новая вашингтонская администрация "сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом уровне, на котором посчитает возможным".
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Пока политика Трампа не замараться учавствуя в проектах России.
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Использовать кацапов в виде пушечного мяса - очень большой соблазн.
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тока один посол??
Изоляционизм в действии.
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Державний депаратмент США заявив, що не надішле своєї делегації на переговори в справі мирного врегулювання в Сирії

http://ukrainian.voanews.com/a/us-syria-peace-talks/3686328.html
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От і перша ластівка від нової адміністрації. І радості рашистам вона не принесе.
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департамент исследования общественного мнения администрации Белого Дома ваш комментарий сохранил, благодарим за сотрудничество
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уйло типа расчитывал и над трампом поржать на час опаздывая на встречи , а не тут то было , вяликого начнут подсаживать на лавочку в очередь на прием к " омерекосам"
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Летел из Киева в Алматы в 1996 году. Какой-то крутой казах попросил сесть в Акмоле. ТУ-134 махал крыльями из-за промежутков между плитами когда садились и взлелали. Знал ли я тогда что это будет столица? Там квартиру можно было купить на мои командировочные.
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Это типа мы свечку подержим?,так клоуна янкелей понимать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп
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