 США примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп

Об этом заявил исполняющий обязанности представителя Госдепа Марк Тонер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
Немецкую волну.
Госдеп не стал отправлять полноценную делегацию в столицу Казахстана в связи с процессом передачи власти в Вашингтоне, пояснил Тонер.
В переговорах, которые начнутся 23 января, примут участие представители конфликтующих сторон, а также делегации из России, Турции и Ирана. Делегацию Организации объединенных наций (ООН) в Астане возглавит спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее сообщалось, что в столицу Казахстана прибудут также дипломаты ЕС. Однако состав европейской делегации и ее роль в переговорах не уточнялись.
17 января глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о приглашении на встречу в Астану по сирийскому урегулированию представителей ООН и США. Он выразил надежду, что новая вашингтонская администрация "сможет принять это приглашение и будет представлена своими экспертами на любом уровне, на котором посчитает возможным".
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Изоляционизм в действии.
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http://ukrainian.voanews.com/a/us-syria-peace-talks/3686328.html
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