 СБУ сорвало покушение на народного депутат Антона Геращенко, - подробности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).
В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена такая информация:
"Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР".
17.06.2014 г. принимал участие в пленении Н. Савченко.
Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ.
Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".
(до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104).
Дата рождения: 20.10.1965
Место проживания: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, т. Чкаловське, ВУЛ. СПОРТИВНА 15
По данному адресу прописаны:
Тихонова Ирина Николаевна (Тіхонова Ірина Миколаївна), 08.05.1967".
https://myrotvorets.center/criminal/tixonov-andrej-valentinovich/
Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.
За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.
После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.
Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 КК - покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу - пожизненное заключение.
Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.
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