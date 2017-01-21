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Все про:покушение (616) СБУ (13039) Геращенко_Антон (782)

 СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности

По данным источников "Цензор.НЕТ", сегодняшнее заявление председателя СБУ о разоблачении попытки покушения на одного из народных депутатов Украины российскими агентами, является покушением на народного депутата Украины Антона Геращенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).

Также читайте: "У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак

В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена такая информация:
"Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР".
17.06.2014 г. принимал участие в пленении Н. Савченко.
Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ.
Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".
(до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104).

Дата рождения: 20.10.1965
Место проживания: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, т. Чкаловське, ВУЛ. СПОРТИВНА 15
По данному адресу прописаны:
Тихонова Ирина Николаевна (Тіхонова Ірина Миколаївна), 08.05.1967".
https://myrotvorets.center/criminal/tixonov-andrej-valentinovich/

Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)

За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.
После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 КК - покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу - пожизненное заключение.

Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.
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Списки кацаПских ШАКАЛОВ воюющих на ДАУНбассе Антоха опубликовал немедленно...Маладца!!!!!!!!!!!!
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Прям ФСБ будет нанимать реальных зэков для важной ликвидации. Профессионалы найдутся.
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ФСБ и есть бандюки..открыл Омерику...,притчём с 1918 года...
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Профессиональные бандюки и зэки, сидевшие за кражи - две большие разницы.
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я в теме,кто кого когда и зачем..не парься зря...
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У них все профессионалы из ОПГ расея, т.е. зэки. А на Dumbasse кто, если не зэки?
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РЖУНЕМОГУ))))))))))))))))))))))))
Никакая Тоха кому то понадобился?))))))))))))))))))))))))))))
Не, ну если для выкупа, то у этой свиноматки есть дофига чего брать.

Но чтобы его "завалить" - это наХ ни кому не надо - потому как ОНО ни кто - просто "говорящая голова" власти, получающая за этот откровенный бред и ложь неслабое бабло.

А тут, от СБУ, прям сюжет для низкопробного детектива, для домохозяек "граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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а может раздавив КЛОПЦА хотели расстроить авакова у которого членораздельная проблема?
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По всей видимости покушение на Геращенко и план ШАТУН это звенья одной цепи. СБУ работать умеет.
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а ты, и еще десятка два педерастов русского мира, которые здесь воют, звенья одной обосра...ой путлеровской цепи ... :*-) ...
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путлер опустился до тривиального террора, это от бессилия ... а этих и еще десятка два подобных, особенно с рос. паспортами, прилюдно повесить в Киеве, пусть недельку повисят для науки ...
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если это путлер вот это все вот затеял-- то он молодца. :D
поверьте,Антоха настолько задолбал своим звездежем,что тот,кто ему надает по башке--будет почти героем. а если еще и собакова с пашинским пристукнет--быть ему дважды героем
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думаю вы задолбали не меньше со своим путлером)))))))))))))))
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СБУ РЕСПЕКТ!!!
Перекрывайте уже кордоны с иппанутой недостраной расией и закрывайте думбасс и крым.
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Видео неудавшегося покушения уже снимается. Ждем!
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ты за э\то время сглатывать не забывай. Не полощи во рту. Хотя тебе наверное нравиться
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25 лет облизывали Крым с Донбассом и прочих русскочелюстных, так они вон как нас отблагодарили. А вы до сих пор предлагаете к их мнению прислушиваться. Может быть, еще и в позу "чего изволите" встать?
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фсб испугалось, что джабо съест кого нибуть из их агентов в ВР


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Я смотрю в ВР все оооочень весомые, судя по фотке.
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каждый депутат имеет свой политический вес--чем больше он депутат,тем больше у него вес
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Надюха, добавляй в список на обмен! Йди визволяй! Ты этого кента лично знаешь. Он тебя торжественно встречал в плену. Не забудь попросить прощения, чума.
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Между прочим кацаПсины не мочмлм в соритре никого с 1934 года,когда замочили Сергея Кирова в Смольном Институте,После того НИ ни..,а Троцкого ледорубом замочил Рамон Меркадер,а он не кацаПсинсчкая ПАДАЛЬ..
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Антон! Годі дурковати! Ти хочеш, щоб люди порвали собі животи з сміху??? Смертельним для тебе буде лише нормальний, чесний Генпрокурор!!!
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Но ВЫ залупили брехню..
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Брехня, що Антон не бреше? Здається я і справді залупив брехню. Антон тільки і робить, що бреше, приправляючи свою брехню патріотичною риторикою
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Геращенко нормальный мужик. Не знаю, может он какую-то инфу имел, очень нежелательную для раши.
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Под кого-то начинают копать...думаю, что эта история будет иметь продолжение и очень громкое!
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Замах на Геращенка замовили діти, які не змогли покататися на чортовому колесі, котре він продав на металобрухт.
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Вот и отвлекли людишек от грустных мыслей об экономическом коллапсе..аж 5 страниц постов..и это ещё не конец..зрелищ всё больше, а вот с хлебом не очень..
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СМИ сообщили, что жертвой покушения, которое предотвратили в СБУ, должен был стать советник Авакова Антон Геращенко. В тоже время источники "Страны" в СБУ говорят, что покушение на Геращенко - на 100% профанация и инсценировка со стороны руководства СБУ и МВД, соратником руководителя которого является Геращенко.
"Эта инсценировка готовилась уже давно, - говорит источник. - ещё в декабре люди Геращенко понесли в СБУ заявление об угрозе жизни. На основании этого заявления Антону Геращенко была выделена охрана в составе двух бойцов спецподразделения "Альфа". Однако им сразу же стало понятно, что Геращенко не опасается в реальности за свою жизнь потому что на первой же встрече Геращенко сказал, что он лично позовёт бойцов когда посчитает нужным. Согласитесь, это странное поведение человека, который опасается покушения. И в момент когда СБУ якобы вело наблюдение за преступниками никаких действий со стороны Геращенко не было. То есть, он тоже знал, что это инсценировка".
В тоже время один из Украинских предпринимателей, которые работают с "ДНР/ЛНР" отмечает, что Геращенко играет немалую роль в крышевании полузаконной торговли с неподконтрольными территории. "Многие вопросы с ним решали. По понятиям. По тем же перевозкам угля. Может он в какой то момент что то не сделал, что обещал, а деньги взял. За это с ним и решили по понятиям разобраться. Может быть", - предполагает предприниматель.
Напомним, что сообщалось, что организатор заказного убийства - бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, проживающим в настоящий момент в Белгороде. В базе розыска скандального сайта "Миротворец", вдохновителем которого стал Геращенко, размещена информация о Тихонове. Сообщается, что он замкомандира отдельного комендантского полка "ЛНР" и 17 июня 2014 года принимал участие в пленении Надежды Савченко.
Основной мотив покушения на Геращенко - создание базы "Миротворец", а также антироссийские взгляды политика
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СранаУА нужна лишь для того, чтоб Срать на УА
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чушь какая то, кому он нужен, провокатор несчастный
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Антошка решил затмить славу пшокина. Совсем с бошками плохо у нф и авакяна, раз начали такую туфту загонять.
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Ну не смогли они. В тепловизоре батарейка села в самый ответственный момент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности
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