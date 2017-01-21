 СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).
В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена такая информация:
"Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР".
17.06.2014 г. принимал участие в пленении Н. Савченко.
Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ.
Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов - сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус".
(до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104).
Дата рождения: 20.10.1965
Место проживания: Україна, Харківська обл., Чугуївський р-н, т. Чкаловське, ВУЛ. СПОРТИВНА 15
По данному адресу прописаны:
Тихонова Ирина Николаевна (Тіхонова Ірина Миколаївна), 08.05.1967".
https://myrotvorets.center/criminal/tixonov-andrej-valentinovich/
Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.
За самим Геращенко в течение этого времени террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы.
После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.
Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 КК - покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу - пожизненное заключение.
Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.
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"Химикусу нужно срочно предоставить государственную охрану", - Геращенко написал в ГПУ соответствующее обращение. ДОКУМЕНТ(74)
Участник инцидента с Пашинским Химикус имеет много защитников в Москве, - Геращенко(349)
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"Приветствую честный и смелый поступок Ильи Пономарева", - Геращенко о свидетельстве экс-депутата Госдумы в "деле Януковича"(49)
Без официальной позиции власти никакого обмена заложниками не будет, - Геращенко(42)
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Никакая Тоха кому то понадобился?))))))))))))))))))))))))))))
Не, ну если для выкупа, то у этой свиноматки есть дофига чего брать.
Но чтобы его "завалить" - это наХ ни кому не надо - потому как ОНО ни кто - просто "говорящая голова" власти, получающая за этот откровенный бред и ложь неслабое бабло.
А тут, от СБУ, прям сюжет для низкопробного детектива, для домохозяек "граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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поверьте,Антоха настолько задолбал своим звездежем,что тот,кто ему надает по башке--будет почти героем. а если еще и собакова с пашинским пристукнет--быть ему дважды героем
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Перекрывайте уже кордоны с иппанутой недостраной расией и закрывайте думбасс и крым.
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"Эта инсценировка готовилась уже давно, - говорит источник. - ещё в декабре люди Геращенко понесли в СБУ заявление об угрозе жизни. На основании этого заявления Антону Геращенко была выделена охрана в составе двух бойцов спецподразделения "Альфа". Однако им сразу же стало понятно, что Геращенко не опасается в реальности за свою жизнь потому что на первой же встрече Геращенко сказал, что он лично позовёт бойцов когда посчитает нужным. Согласитесь, это странное поведение человека, который опасается покушения. И в момент когда СБУ якобы вело наблюдение за преступниками никаких действий со стороны Геращенко не было. То есть, он тоже знал, что это инсценировка".
В тоже время один из Украинских предпринимателей, которые работают с "ДНР/ЛНР" отмечает, что Геращенко играет немалую роль в крышевании полузаконной торговли с неподконтрольными территории. "Многие вопросы с ним решали. По понятиям. По тем же перевозкам угля. Может он в какой то момент что то не сделал, что обещал, а деньги взял. За это с ним и решили по понятиям разобраться. Может быть", - предполагает предприниматель.
Напомним, что сообщалось, что организатор заказного убийства - бывший гражданин Украины Андрей Тихонов, проживающим в настоящий момент в Белгороде. В базе розыска скандального сайта "Миротворец", вдохновителем которого стал Геращенко, размещена информация о Тихонове. Сообщается, что он замкомандира отдельного комендантского полка "ЛНР" и 17 июня 2014 года принимал участие в пленении Надежды Савченко.
Основной мотив покушения на Геращенко - создание базы "Миротворец", а также антироссийские взгляды политика
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вам не угодишь
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