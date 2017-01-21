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 Полторак призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал президента США Дональда Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции в отношении России ради сдерживания "дальнейшей эскалации" боевых действий на востоке Украины.

Об этом Полторак заявил в интервью Радио Свобода, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина", - сказал Полторак.

Он отметил, что отмена санкций даст "опасный сигнал" России и другим странам, которые нарушают международное право, не исключив в результате этого "хаоса в мире".

По мнению Полторака, Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.

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Министр обороны Украины также отметил, что большую часть иностранной помощи (в основном от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости обучения и оборудования. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.

"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять относительно помощи США Украине", - сказал Полторак, добавив, что несмотря на это, Украина будет защищаться "до конца".

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"То в чем, я могу быть уверен, что Путин и его силы не будут иметь легкой прогулки по территории Украины", - добавил министр обороны.

По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - "политическими и дипломатическими средствами", но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.
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Надо было его в свой загородный дворец пригласить.
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Не помню кто такую идею предложил.
Что бы закончить войну не Донбассе,нужно Украине объявить США войну.
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Як призвав? Вийшов на балкон і крикнув в сторону Америки? )))
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Ну, трохи з акцентом:- містер Трамп, гів мі пліс мані енд ганс.)))
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КАррупцианальним Язиком свинокацапським.....
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сперва убрать носителей коррупции
потом оказивать помощь
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какие то гандоны шыкаладные. Чтобы нам помогали нужно самим чтото делать.
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а че это полторак, перепрыгнул и через климкина и через гидранта? Сам в гидранты готовится или он единственный, кто в строю остался?
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Есть! Будет исполнено. товарищ министр обороны Украины! Ответил Трамп по стойке смирно.
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и как полторак это сделал? типа, через фейсбук? или телеграмму отправил?
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с такими декларациями стидно попрошайничать
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Если в бубен не бил и танец над костром не танцевал - нет , не услышит тебя Трамп ...
Даже если ты и укурился в говно .
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А представляешь, он еще и ответ на свое призвание будет ждать... Про бубен ты классно..
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Полторак стукнув у бубна і викликав Трампа, якщо довго стукати по бубну Полтарака - можно викликати Трампа 80 ЛВЛа.
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Там сейчас столько этих призывал, что аж в очередь выстроялись.
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кто вам ДЕБИЛАМ корумпированым денег то даст???!!!
Вы ж суки за 3-и года просрали и расстащили по карманам все что могли!!!
ПеРдуны и рядом с вами не стоят...
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Baks13 -ваще настаиваєт!!! А ШО-Поллітрак Мій слуга!! Я -НАРОД !!!
Самому смішно та не ШакалАДно-дно-дно.......
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Крестится надо как самый самый и военная помощь придет! как транш для ОДНОТУРОВОГО и его гоп-компании...........
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ученик мажор прилез с клуба домой и попросилил папу призвать репетитора улучшить качество преподавания
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Полторак призвал Трампа... Это как "Запорожцы пишут письмо Мерседесу".
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Для начала нужно быть хотя бы в одном статусе чтоб тебя услышали.
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А еще пускай Полторак попросит у США несколько десятков агентов ФБР, пускай расследуют миллиардные махинации высших чинов власти в Украине...
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А в это время.
Госпредприятие Селидовуголь сделало закупки, в которых упаковка чая вышла по 6666 грн.
Соответствующая информация содержится в системе Prozorro, сообщает Эспрессо.
Всего было куплено 30 упаковок черного чая «Нури» по 90 г и кофе «Якобс» по 48 г за 199 999 грн.
Поставщиком является фирма Корнер-ПАК, зарегистрирована в Покровске. Руководитель - Людмила Пальчик, которая проживает в Киеве.
Кроме того, с этой фирмой Селидовуголь заключило 17 договоров на поставку продукции, среди которых мясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/литр.
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Какой позор...
Как же мне надоело испытывать стыд за этих всех "официальных лиц" моей Украины(
Как же мне, за 26-ть лет, типа, независимости, это все остоп...изело......
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А казали, шо тiльки Сеня ходив з протянутою рукою. Грося казав, шо нiколи не буде.
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пздц чучела, лучше бы делом занялись, орду остановили пацаны с Ривного и Львова, а не Обама
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да ладно вам ржать..., Трамп уже позвонил ему... на домашний и сказал - "yes, sir!"
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А сами чем занимаетесь? Фурами рации террористам возите?
На линии разграничения на Донбассе в пункте пропуска в Новотроицком Волновахского района Донецкой области вечером 20 января пограничная служба при осмотре 15 авто колонны гуманитарного штаба «Поможем» Фонда Рината Ахметова обнаружила запрещенные для перевозки предметы - рации для боевиков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине
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