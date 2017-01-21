 Полторак призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине

Об этом Полторак заявил в интервью Радио Свобода, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина", - сказал Полторак.
Он отметил, что отмена санкций даст "опасный сигнал" России и другим странам, которые нарушают международное право, не исключив в результате этого "хаоса в мире".
По мнению Полторака, Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.
Министр обороны Украины также отметил, что большую часть иностранной помощи (в основном от 18-ти стран), в том числе в виде военной техники и подготовки солдат, Киев получает от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года помощь Вашингтона для Украины составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости обучения и оборудования. В то же время, добавил Полторак, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
По словам главы Минобороны, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.
"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять относительно помощи США Украине", - сказал Полторак, добавив, что несмотря на это, Украина будет защищаться "до конца".
"То в чем, я могу быть уверен, что Путин и его силы не будут иметь легкой прогулки по территории Украины", - добавил министр обороны.
По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - "политическими и дипломатическими средствами", но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.
1119 47
Материалы по теме: Президент Трамп
Трамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона(132)
Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)(340)
О проблемах с Трампом должен больше беспокоиться Брюссель, чем Киев, - Арьев(42)
Часть украинских политиков, анонсировавших свое присутствие на инаугурации Трампа, не получила визы, - Борислав Береза(139)
Мадонна дважды обругала матом Трампа в прямом эфире CNN(0)
Предложение Трампа о снятии санкций с России может дорого ему стоить, - экс-посол США Хербст(174)
Трамп уже придумал новый лозунг для своей президентской кампании в 2020 году(115)
Ответить
Что бы закончить войну не Донбассе,нужно Украине объявить США войну.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
потом оказивать помощь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже если ты и укурился в говно .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы ж суки за 3-и года просрали и расстащили по карманам все что могли!!!
ПеРдуны и рядом с вами не стоят...
Ответить
Самому смішно та не ШакалАДно-дно-дно.......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Госпредприятие Селидовуголь сделало закупки, в которых упаковка чая вышла по 6666 грн.
Соответствующая информация содержится в системе Prozorro, сообщает Эспрессо.
Всего было куплено 30 упаковок черного чая «Нури» по 90 г и кофе «Якобс» по 48 г за 199 999 грн.
Поставщиком является фирма Корнер-ПАК, зарегистрирована в Покровске. Руководитель - Людмила Пальчик, которая проживает в Киеве.
Кроме того, с этой фирмой Селидовуголь заключило 17 договоров на поставку продукции, среди которых мясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/литр.
Ответить
Ответить
Как же мне надоело испытывать стыд за этих всех "официальных лиц" моей Украины(
Как же мне, за 26-ть лет, типа, независимости, это все остоп...изело......
Ответить
Ответить
Мадонна Трампу: Пошел на х"й
https://twitter.com/golub/status/822908134951882752
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На линии разграничения на Донбассе в пункте пропуска в Новотроицком Волновахского района Донецкой области вечером 20 января пограничная служба при осмотре 15 авто колонны гуманитарного штаба «Поможем» Фонда Рината Ахметова обнаружила запрещенные для перевозки предметы - рации для боевиков.
Ответить