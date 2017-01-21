 Прах Александра Олеся перевезут в Украину на следующей неделе, - украинский поверенный в Чехии Гошовский

Об этом сообщил в субботу на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.
21 января в столице Чехии Праге по инициативе украинской громады также отслужили панихиду за Александром Олесем и его женой Верой Кандыбой.
Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. После смерти Михайлишина его сын решил похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
236 4
Точной даты перезахоронения Олеся в Украине пока нет, - Нищук(8)
Эксгумация останков Олеся была вынужденной, гроб прогнил, - украинский поверенный в Чехии Гошовский(50)
Прах Александра Олеся необходимо вернуть в Украину, - Яценюк(203)
Родственники Олеся согласны на перезахоронение его останков в Украине, - посол в Канаде Шевченко(57)
Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук(107)
Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии(31)
Ответить
Поскольку украинцы- не "иваны" (не помнящие родства), они своих не не бросают реально, а не декларативно (как это происходит в РФ). Поэтому Олександ Олесь (Кандыба) будет перезахоронен как надо (с почестями), в отличие от рассейских "отпусников", которых никто не вспомнит, в забвении. Хотя рашка, вроде християнство, пытается взять на флаг. Зря.
Ответить
Не важливо твій прах а пам'ять народна!!
Ответить