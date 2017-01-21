EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  236  4
Все про:Чехия (751) перезахоронение (32) Олесь_Александр (18)

 Прах Александра Олеся перевезут в Украину на следующей неделе, - украинский поверенный в Чехии Гошовский

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели.

Об этом сообщил в субботу на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также читайте: Точной даты перезахоронения Олеся в Украине пока нет, - Нищук

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.

21 января в столице Чехии Праге по инициативе украинской громады также отслужили панихиду за Александром Олесем и его женой Верой Кандыбой.

Как сообщалось, 3 января в Праге эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. После смерти Михайлишина его сын решил похоронить отца в могиле Александра Олеся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 140 тыс. гривен на перемещение и перезахоронение останков украинского писателя Олеся

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXNTBRemN3VEZoU1oyUkhUVmc1UTFFd1RIWlJkR1JETmpCWlNGRnpUa001TUV4VVVtZERPSFl3VEM5UmRHUkhRVEJNV0ZGME9VTjNNRmxZVVhaMFIwRXdURGRSZG1SRE1UQk1NMUYxVGtNeFprNURiakJNV0ZKb1pFTTBNRms0UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, чтоб вы понимали, шрек- проблема!

Поскольку украинцы- не "иваны" (не помнящие родства), они своих не не бросают реально, а не декларативно (как это происходит в РФ). Поэтому Олександ Олесь (Кандыба) будет перезахоронен как надо (с почестями), в отличие от рассейских "отпусников", которых никто не вспомнит, в забвении. Хотя рашка, вроде християнство, пытается взять на флаг. Зря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як увагу відволікають!!!
Не важливо твій прах а пам'ять народна!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрах Александра Олеся перевезут в Украину на следующей неделе, - украинский поверенный в Чехии Гошовский
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик граница ГСЧС депутат Донбасс ДТП жертвы задержание изъятие Киев митинг Нацполиция ОБСЕ отравление Песков пожар протест Россия СБУ США Трамп убийство Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти