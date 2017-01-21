 "У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.
"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", - сказал он.
Напомним, ранее Грицак проинформировал о том, что было предотвращено покушение на жизнь народного депутата, и о том, что к преступлению причастны спецслужбы РФ. Фамилию парламентария глава СБУ не назвал.
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Не ужто на самого ПАНАМЫЧА?
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Тогда микила янович может возвращаться... ну и цареву можно подтягиваться....
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ГыыыЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Смерть ворогам!
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деПУТАНАМ відкрите полювання на виборців своїх!!
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