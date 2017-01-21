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Все про:безопасность (498) ВР (21331) депутат (2656) СБУ (13039) угрозы (514) Грицак Василий (211)

 "У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак

У Службы безопасности Украины (СБУ) нет информации об угрозе кому-либо из народных депутатов, кроме озвученной ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава ведомства Василий Грицак.

"У нас, к счастью или к сожалению, нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из конкретных народных депутатов Украины на эту минуту", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грицак: Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ, но мы это делаем

Напомним, ранее Грицак проинформировал о том, что было предотвращено покушение на жизнь народного депутата, и о том, что к преступлению причастны спецслужбы РФ. Фамилию парламентария глава СБУ не назвал.
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так на кого то покушение яко бы было?)))
Не ужто на самого ПАНАМЫЧА?
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пока нашли только тепловизор)идет расследование
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Что за отсебятина? В методичке написано телевизор!!
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Тепловизорщина заразна))сначала военный прокурор ахинею нёс выгораживая кремлевских киллеров,теперь этот чепуху несет.Позорище а не сбу.
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На Геращенко был замах,взорвать хотели,боевик с позывным Эльбрус,который раннее пленил Надежду Савченко и возможно взорвал известного журналиста....
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Жаль,хотелось бы услышать о МАССОВОЙ угрозе народным депутатам.
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...похоже, что в Раде только один порядочный человек имеется...
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достойный ответ,я даже молодость вспомнил,дстзи....
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Кацапчик, благодаря Парубию Одесса осталась украинской. Ты успел слинять из дома профсоюзов?
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На Геращенко покушались,зам командира террористов лугандонии.
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Как это,а паражинский чуть,что ствол достает.Говорит фсб на него охотится.И он даже не знает,что у жены ствол тоже есть.
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шо, даже вилкулу никакой угрозы нет??
Тогда микила янович может возвращаться... ну и цареву можно подтягиваться....
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Какое убийство ,шо оно чешит ,нашли каких-то двух ханыг,обсуждающих подробности покушения по телефонам ,ну кино бесплатное - ЦИРК !!!!! путин ,каждому украинскому депутату должен выставляться каждый день и ордена вешать - ну блин ЦИРК !!!!
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ВОООТТТ і застучу- 400 мінімум деПУТАНІВ!!!

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надо у матиоса спросить. у того всегда есть наблюдения и записи и распечатки.
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Тобто ти пропонуєш "СлаваУкраїні" скандувати хором з баригами??? Зуськи!!! Тюрьми,шибениці та дядько Лінч! І вже без них буде "Слава Україні"!
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В Одесі на таку дурню відповідають питанням - п_о@ц, мама дома? Ти не адекват
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После мыльной оперы об Илье Богданове... эти заявления внушают особое доверие.
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НЄЄЄЄЄЄЄВІНОВАТНИЯ АНІ!!!!!!!!!!!
ГыыыЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Ця недовлада тільки но і вміє, що піzdіти та задницю америкосам лизати.
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Для власти главное, чтобы мирный сон в Ураине был, для того гицака и держат. У него все и всегда ок по типу цак-цак ----..грицак
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Если бы покушение удалось, то вряд ли что-то изменилось бы в Верховной Раде.
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СБУ спрацювало професійно, що там не говорили тролі чи напівтролі типу "Хардіна"! Інша справа, що більшість наших депутатів заслуговують вигнання з Верховної Ради! Та й пора позбавити їх звань "народний"!
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Трезва оцінка, особливо що до Хардіна - сєпара. Маю надію, що СБУ тільки чекає часу, коли вся ця гидота перейде кордони
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Ну что ж . Ждем рассмотрения В Радой выделения дополнительных средств на охрану депутатов
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Насправді, треба надати належне куйлу і його ідеологам. Вони вчасно зупинилися побачивши, що військова агресія лише об'єднує української народ, і це завдає великої шкоди педераціі. На тлі мінських домовленностей, MH17, все це виглядало для Рашки зовсім погано. А тут ще й санкції. Тому поміркувавши і знаючи особливість гетьманізма і козацької вольниці українців, вони пішли іншим, ТРАДИЦІЙНИМ для імперії надійним, перевіренним часом шляхом. Позбувшись в Сирії від своїх незадоволених військових амбіцій, в Україні вони стали діяти по-новому. Головне для путєня було - розірвати українське суспільство, роздрібнити ідеологічно правих націоналістів і звалити українську владу на всіх рівнях. Результат не змусив себе довго чекати. Внутрішні чвари разом з активністю корисних путенських ідіотів-гетьманів, жадібністю влади, тривала внутрішньополітична криза, величезна п'ята колона, яка активно осідлала українські ІнфоРесурси на всіх рівнях, масовий саботаж чиновників на місцях. Все це, як бачимо, працює куди ефективніше, ніж війна. І головне - вигуків Слава Україні явно поменшало. Суспільство майже вдалося розколоти. Що й потрібно було довести. "НароТ", ти тепер задоволений? Якщо кожен, ти хочеш жити, потрібно тісно триматися разом і як найдовше маринувати педерацію санкціями, поки та не розсиплется остаточно. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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У Грицака данных нет об угрозе..., Матиос до сих пор ловит шокинского стрелка... Пи*датые спецы у нас!!!
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Ну если наши депутаты будут кидаться на людей,на ночных дорогах и размахивать оружием,то угроза может быть от кого угодно.Российским спецслужбам можно ничего и не делать.
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Безымянный герой жил, безымянный жив, безымянный герой будет жить.
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Очень хорошо, что неизвестна жертва. Пусть все депутаты трясутся и плохо спят. Пока не будет трупа , не будет нашим избранникам покоя и аппетита.... Смешно....
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Та да...ОХЛОСУ -рогатка від трусів!
деПУТАНАМ відкрите полювання на виборців своїх!!
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сбу, ви ж бачите, що з вас вся інтернетспільнота сміється - або оприлюдніть усю інформацію, і депутата і допити затриманих і оперативну інфу, або заткніться - нахріна було взагалі щось говорити, та ще й голові СБУ???!!!
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Так я не понял, что кто-то покушался на зад Ляшко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак
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