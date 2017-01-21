 С сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ

После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены.
Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом "Вернем Америке величие". Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.
Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:
- План "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.
- План "Америка прежде всего" в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.
- Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.
- Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.
- Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.
- Раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).
4093 129
Материалы по теме: Президент Трамп
Администрация Трампа анонсировала пересмотр приоритетов внешней политики США(117)
Трамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона(132)
"Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие(231)
О проблемах с Трампом должен больше беспокоиться Брюссель, чем Киев, - Арьев(42)
Резвое начало Трампа(0)
Сорос назвал Трампа "мошенником", который может стать диктатором(62)
Трамп попросил 50 сотрудников администрации Обамы не уходить в отставку(60)
Ответить
Ответить
Ответить
Тут или падишах издохнет , или ишак !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
усуспільства" - рабовладельческого юга, в итоге миллионы бывших черных рабов устремились на север и стали фабричными рабочими. Так что умершее суспільство стало удобрением для роста индустриального севера
Ответить
Ответить
Ответить
Америка для белых, черные рабы обеспечат процветания и благополучие белых граждан!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у либерастов траурные дни начались
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Песков объяснил сложность вывода "Искандеров" из Калининграда
и только слепой не увидит связь
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще то любопытно выходит! маскавиты с кАлен встают, США при трампе с кАлен встает...вопрос -кто же эти "сверхдержавы" на кАлени то поставил? Не иначе как Лихтенштейн или Андорра миром керували! Экие "серые кардиналы"!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить