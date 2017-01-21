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 С сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ

Официальный сайт Белого дома значительно изменился после вступления в должность нового президента США.

После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительные изменения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж

Страницы, посвященные политике в отношении изменения климата и правах ЛГБТ, были удалены.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом "Вернем Америке величие". Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложениям нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих областях. Вкратце, они таковы:

- План "Америка прежде всего" в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

- План "Америка прежде всего" в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

- Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодному экономическому росту в 4 процента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

- Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

- Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для прекращения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

- Раздел "Торговые отношения, работающие для всех американцев", призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведение новых переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).
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вони тепер українську філію ККК організовуватимуть.
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Умиляет как извращаются копрофилки стецька пытаясь по методичке втулить в тему про Трампа Ляшко)))) он сегодня чем-то задел барыгу или рейтинги ростут?)))
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кому кобыла -невеста, а кому Ляшко-депутат
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Предусматривается создание 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет

Тут или падишах издохнет , или ишак !
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Да это легко как раз, зажмут социальные программы, и тогда или иди в макТрампс чизбургеры толкать, или в цех на "дядю Мина" по 14 часов в сутки за минимальную зарплату джинсы шить, или ... Америка страна возможностей, там много вариантов. Может даже таки начнут даже смартфоны производить
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а шо - краще на вельферах сидіти та соросові гранти на мітингах проти Трампа відробляти?
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Там и без велферов ништяков хватает. Янки смогут доказать, что "выживает не сильнейший, а тот кто умеет жить"
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але подібна практика рано чи пізно призводить до краху суспільства.
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Если говорить о США - например, в 1865 г. произошел " краху суспільства" - рабовладельческого юга, в итоге миллионы бывших черных рабов устремились на север и стали фабричными рабочими. Так что умершее суспільство стало удобрением для роста индустриального севера
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а, це той при президенстві якого економіка ПАР покотилась вниз зі свистом і котиться досі?
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План "Америка прежде всего"

Америка для белых, черные рабы обеспечат процветания и благополучие белых граждан!!!
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нє, негри нарешті злізуть зі своїх велферів і підуть у поті чола відробляти свій рівень життя.
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Да понятно было, популист он и есть популист. Очень много обещает и ничего толком не сделает. Зато наступления на свободы уже начал. Первый шаг к близкому неизбежному импичменту. Дай-то Б-г.
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Если его отправят в отставку, то миром правят пидарасы.
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геев убрал с сайта,портрет Черчиля повесил в кабинете...
у либерастов траурные дни начались
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- Планируется возврат к мощным вооруженным силам через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

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и только слепой не увидит связь
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Эра геев в США закатывается, а в Украине только началась.
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в Україні вона без грантів госдепа на 3,14.... плавно перейде в еру ККК, якщо Трамп на це гранти виділить.
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Шо? Пидарасов не будут защищать? маскавиты!!!!!Вам 3,14здец, вас защищать не будут!

А вообще то любопытно выходит! маскавиты с кАлен встают, США при трампе с кАлен встает...вопрос -кто же эти "сверхдержавы" на кАлени то поставил? Не иначе как Лихтенштейн или Андорра миром керували! Экие "серые кардиналы"!
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То что убрали эти разделы то нет нечего удиветельного -он старый человек -изменение климата его не интересует -он и так знает что ему немного осталось жить при таком климате и дети я думаю его этот климат протянут а что касается lqbt то он тоже уже за старый для этого -это не Обама который еще молодой и ему еще жить и жить и поэтому он и думал за эти категории -так что это все естественнодля старых людей -просто он живет в США где средний возрост мужика 79 лет а в Украине ему бы пришлось готовится до встречи с созидателем и нечего не сделаеш -такова жизнь -меня только одно Х-ЙЛО удивляет -бывший совок и хорошо знает что по статистике средний возрост совка-мужика это 63 года а он своим поведением хочет сказать что он до сто лет дотянет а я думаю что он на следующий год точно скопытится -такие нарванные обычно долго не живут.
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при його баблі він дотягне і більше ніш сто років, а от нам з нашими статками хоч би до пенсії дотягнути...
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а ми маємо самі в своїй країні порядок наводити, а не дивитись - ой, кого ж там в Америці президентом обрали?
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ну по перше не бачу з*язку між моїм коментарем і твоєю відповіддю. Таке враженя ніби сам собі вигадав питання і відповів мені... Та вже якщо пішов такий замєс, то дам і тобі відповідь. Так згоден що ми самі маємо у себе наводити порядок, а не чекати чогось поки з неба впаде, згоден. А з приводу когож там обрали президентом у Америці тут ти друже неправий. Америка могутня держава і її вплив на світову політику та економіку є великим. Президент є представником націїї яка його обрала і він керує державою. Від нього залежить зовнішньополітичний курс країни та багато рішень. Тож ми маємо дивитись кого там обирають. Бо нашій країні із ними співпрацювати.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомС сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ
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