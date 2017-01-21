 Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.
"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове - пленниках Кремля - наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января, во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов (кстати, автор доклада - наш коллега Владимир Арьев). И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине", - пишет она.
"В прошлом году благодаря усилиям Президента, дипломатов, минской группы нам удалось вытащить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий", - добавила первый вице-спикер.
Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
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Не встигають з методичками???
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