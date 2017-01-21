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 Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поднимет вопрос об освобождении украинских политзаключенных и заложников, находящихся в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.

"О журналистах Романе Сущенко и Николае Семене, о режиссере Олеге Сенцове - пленниках Кремля - наша украинская делегация будет говорить в ПАСЕ 24 января, во время рассмотрения вопроса о свободе слова в Европе и нападках на журналистов (кстати, автор доклада - наш коллега Владимир Арьев). И, конечно, мы будем поднимать вопрос заложников на оккупированных территориях - наших военных и гражданских, и пленников Кремля, в т. ч. крымских татар, во время свободных дебатов и обсуждения мониторингового доклада по ситуации в Украине", - пишет она.

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"В прошлом году благодаря усилиям Президента, дипломатов, минской группы нам удалось вытащить трех пленников Кремля и около 20 заложников с оккупированных территорий", - добавила первый вице-спикер.

Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

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что мне подсказывает. что делегация рассказывающих о заложниках больше в два раза чем число пленников.
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Панамські патріоти з заниженою соціальною... Говорити воно буде...Як же ви,бариги , на життях патріотів поговорити полюбляєте...Трамп не підведи! Панамських в тюрми!
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НА фанфурик "БОЯРЫШНИКА" заробляєш, какацапчику??
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Интересно и кто будет слушать этих, украинских бомжей попрошаек.
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Можно и поговорить, но ПАСЕ тоже в ответ поговорит. А вот тупо на таможне переловить кацапов, аретовать медведчука с Ахметовым и разговоры не нужны. Моментально обменяют.
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Савченко можно отдать россии даром, или заплатить, что бы путин ее забрал
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Шановне ПАНСТВО! Мені здається чи шакалАДних послідовників майже нема???
Не встигають з методичками???

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Свободу Вихтару индюковичу,его Путлерская банда украла у Украины в результате спецопериции ГРУ и ФСБ,я Путлера за язык не тянул.. :D кацаПсины,верните Ылиту назад...
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А зачем говорить в ПАСЕ. Надюша Савечнко уже в кабаке договорилась.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко
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