 Зубрицкий участвует в дискредитации Украины и стал подчиненным Суркова, - российский оппозиционер Яшин

Об этом он заявил в интервью Детектор медиа.
"Виктора Зубрицкого я считаю кремлевским инструктором, человеком, который выполняет задания Кремля по Украине. Насколько я понимаю, непосредственный начальник у него Сурков, который на сегодняшний день курирует в Кремле все украинское направление", - сообщил Яшин. По его мнению, "Зубрицкий фигурирует в тех самых видеозаписях, которые были сделаны прямо перед интервью Онищенко". "Зубрицкий является тем человеком, который инструктирует Онищенко, советует ему, как и что говорить", - уточняет Яшин.
Кроме того, по информации Яшина, Зубрицкий сейчас в Москве.
"Во-первых, он (Зубрицкий - Ред) сейчас в Москве, как вы знаете. Понятное дело, что у меня есть только косвенные признаки того, что это происходит. Кроме того, те люди, которые мне давали информацию для этого доклада, как источники, совершенно недвусмысленно говорят, что Зубрицкий является непосредственным подчиненным Суркова. И, в частности, является ключевым менеджером в кремлевском проекте под названием "пленки Онищенко". Именно поэтому он и инструктировал его на этом видео. Поэтому у меня нет никаких сомнений", - сообщил он.
Ранее Яшин уже публиковал аналитический обзор "Гибридная агрессия Кремля", в котором заявил, со ссылкой на источники, что бывший креативный продюсер канала "112 Украина" Виктор Зубрицкий участвует по заказу Кремля в операции по дискредитации украинской власти с помощью скандала вокруг так называемых "пленок Онищенко".
Позже он сообщил, что Зубрицкий пытался связаться с ним и угрожать.
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Cьогодні о 20:22 Укроп.org
Люди питають, що робили на сайті інтим-послуг директор елітної "депутатської" гімназії, вчителі чи учні, які знайшли там дівчину?
Ось таку новину повідомили майже у всіх росЗМІ: На сайті проституток Єкатеринбурга впізнали 15-річну доньку депутата міської думи, повідомляє УКРОП з посиланням на patrioty.org.ua
Цікаво прокоментував новину користувач "Фейсбуку" Всеволод Халабурда: "Девочка, в отличие от папы, не ворует, а зарабатывает. Ну как умеет, так и... Остается только поинтересоваться, что делал ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ на сайте малолетних проституток?". Додам: якщо не він, то - інші учні гімназії чи вчителі...
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