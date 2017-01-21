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Все про:Кремль (419) Сурков (125) Яшин (18)

 Зубрицкий участвует в дискредитации Украины и стал подчиненным Суркова, - российский оппозиционер Яшин

Бывший креативный продюсер канала "112 Украина" Виктор Зубрицкий стал инструктором Кремля по Украине и выполняет различные задача по его указанию, считает один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин.

Об этом он заявил в интервью Детектор медиа.

"Виктора Зубрицкого я считаю кремлевским инструктором, человеком, который выполняет задания Кремля по Украине. Насколько я понимаю, непосредственный начальник у него Сурков, который на сегодняшний день курирует в Кремле все украинское направление", - сообщил Яшин. По его мнению, "Зубрицкий фигурирует в тех самых видеозаписях, которые были сделаны прямо перед интервью Онищенко". "Зубрицкий является тем человеком, который инструктирует Онищенко, советует ему, как и что говорить", - уточняет Яшин.

Кроме того, по информации Яшина, Зубрицкий сейчас в Москве.

"Во-первых, он (Зубрицкий - Ред) сейчас в Москве, как вы знаете. Понятное дело, что у меня есть только косвенные признаки того, что это происходит. Кроме того, те люди, которые мне давали информацию для этого доклада, как источники, совершенно недвусмысленно говорят, что Зубрицкий является непосредственным подчиненным Суркова. И, в частности, является ключевым менеджером в кремлевском проекте под названием "пленки Онищенко". Именно поэтому он и инструктировал его на этом видео. Поэтому у меня нет никаких сомнений", - сообщил он.

Ранее Яшин уже публиковал аналитический обзор "Гибридная агрессия Кремля", в котором заявил, со ссылкой на источники, что бывший креативный продюсер канала "112 Украина" Виктор Зубрицкий участвует по заказу Кремля в операции по дискредитации украинской власти с помощью скандала вокруг так называемых "пленок Онищенко".

Позже он сообщил, что Зубрицкий пытался связаться с ним и угрожать.

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ну, Украина же щедра дебилами - коллаборантами. чего стоят только те, которые єту мразь туда - сюда пускает и выпускает.
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Честний кацап))) Такого не буває!!! Яшин, їдь до нас тебе реформатором візьмуть, тут демократія повним ходом, підеш у каманду БПП! Нах нам твій Зубрицький??? В нас є Порошенко,Пашинський.Аваков,Тимошенко,Бойко.Аваков цих тварюк не перерахувати!!! А ти нам про Зубрицького)))Про Пьетю нічого сказати???
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Из-за бездействия не патриотичной власти таких как Зубрицкий десятки тысяч находятся в Украине и работают на врага.
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112 самый объективный ТВ канал. Пока никакой зрады не видел и не вижу. Хотя все может быть, может и "консерва".
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Яшин это чистый кацаб
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗубрицкий участвует в дискредитации Украины и стал подчиненным Суркова, - российский оппозиционер Яшин
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