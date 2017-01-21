 Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью", - сказал он.
"Для этого необходимо несколько вещей. Первое - чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию, второе - проведение реформ в Украине, третье - построение новой Донетчины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение современного мотивированного украинского войска. Это те меры, которые ускорят мирную деоккупацию", - считает чиновник.
Напомним, 31 августа 2016 года Кабинет Министров принял концепцию государственной целевой программы восстановления и построения мира в восточных регионах Украины.
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Знайома мантра Кремля.
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- может расторгла все договоры с РФ ? Нет
- может национализировала имущество граждан РФ в Украине ? Нет
- може визы ввела ?
- или может прекратила торговлю и вообще - все отношения ?
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нужно закрить граници
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Где вы видели , что бы страна делала выплаты жителям окупированной территории ?
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и везде пизд****больство и дешёвый популизм.
не знаю, есть ли от него там какая польза, но по жизни уяснил - чем больше человек п........т - тем меньше он делает и больше ворует.
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Давайте честно - процентов 90 ныне проживающих на Донецко-Луганском бантустане есть сепары , маргиналы , убийцы украинцев и люди с пониженной социальной ответственностью .
Они не нужны никому , даже Хуйлу .
Их не принимать и адаптировать , их сажать и расстреливать нужно . Это если честно .
А сделать этого мы не можем , ибо во главе страны находятся мало того , что не украинцы ( и не украинец может быть патриотом Украины ) , а , скажем прямо , враги Украины .
Ибо столько вреда принести народу страны , сколько принесли Порошенко , Гройсман , Яйценюх и ибо с ними , не смогли даже кацапы во главе с Хуйлом .
Вот так .
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«Практически весь перечень товаров, который есть в Украине, идет на временно неподконтрольные украинским властям территории, за период чуть больше года было выдано 97 тыс. разрешений на оптовые перевозки туда и обратно: 65 тыс. туда и 32 - обратно. Если так подсчитать, то это примерно 300-400 договоров в день», - сообщил начальник штаба блокады Сергей Акимович.
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Жи2 щодня парить гоям мозги обіцянками/бреханьками, лишень би подовше від корита не проганяли!
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