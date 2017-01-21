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 Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса

Глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне бы очень хотелось, чтобы деоккупация прошла мирным путем. Каждая утраченная жизнь является невероятной ценностью", - сказал он.

"Для этого необходимо несколько вещей. Первое - чтобы западные партнеры были объединены и продолжали свое давление на Россию, второе - проведение реформ в Украине, третье - построение новой Донетчины и Луганщины, которая бы кардинально отличалась от того, что там. Еще одним залогом этой мирной деоккупации является построение современного мотивированного украинского войска. Это те меры, которые ускорят мирную деоккупацию", - считает чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Напомним, 31 августа 2016 года Кабинет Министров принял концепцию государственной целевой программы восстановления и построения мира в восточных регионах Украины.





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Очередной жулик ,рассказывает очередные сказки ....а гешефт тем временем идёт полным ходом ....
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А я би на перше місце поставив проведення реальних реформ,а не голосливе анонсування майбутніх звершень,цю імітацію наполеглевої праці ))))
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Шоколадная сволочь и его нациковатая гвардия не даст это сделать.
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Если , в этот раз , будет всё серьёзно - всё получится .
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Чего только не услышишь от дэржавных шлендр с не традиционной ориентацией .
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нужна деокупация от рыгошикаладной опг Верховной Рады, Кабмина и Банковой
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І всієї України,ця гидота розповзлась по всіх закутках)))
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Зрозуміло. Ворог Україне не в Кремлі а в Києві.
Знайома мантра Кремля.
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Боронь Боже,корумпована влада найкраща, найпатріотичніша влада всіх часів. а яка турботлива ,ночей неспить все за народ піклується)))
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Внутренний враг всегда опаснее внешнего.
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не наивный. дуже хитрый. это он думает, что мы наивны.
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Як завжди кукурікання,імітація бурхливої діяльностіпрезентування чергового прожекту )))
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Это верно ... Только что , для этого , сделала Украина за 3 года ?
- может расторгла все договоры с РФ ? Нет
- может национализировала имущество граждан РФ в Украине ? Нет
- може визы ввела ?
- или может прекратила торговлю и вообще - все отношения ?
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Ти державний діяч, "может"? Ти навіть на українською не спілкуєшься, а якісь претензіі державі маєш нахабство виставляти!
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что ты на клавиатурного патриота напал...?\это же гении будущей революции...\
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Намагалися. Кацапи перли танки і шмаляли з градів зі свого боку кордону.
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І як це відноситься до обговорюваної теми?
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Непосредственно .
Где вы видели , что бы страна делала выплаты жителям окупированной территории ?
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В Україні-до нас багато переселенців з окупованої території переїхали. А що не так?
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Речь не о переселенцах - речь о тех , кто живёт в ОРДЛО , а пенсии получает тут !
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І? Ми не платимо гроші на окупованій території. І не маємо права заборонити людям сюди їздити-ми не окупанти!
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Ще раз заспамиш-жодної відповіді не буде, Зрозумів?
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Естественно одного - их , одни люди , и назначали ... ))
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Самая правильная деокупация: закрыть все сообщения и коммуникации с даунбассом и лугандоном. И после не отстраивать, не восстанавливать, а дать возможность самим "не кормить нахлебников" из остальной Украины.
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Что, не хочется кормить лугандонских братьев?
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какой то бутер несут, как будто война куда то делась.
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Мирная деокупация? Гитлер с вас бы поржал живи вы 70 лет назад...
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какой-то странный этот чел! куда не тыкнись - всюду его заявления, комменты, резюме...
и везде пизд****больство и дешёвый популизм.
не знаю, есть ли от него там какая польза, но по жизни уяснил - чем больше человек п........т - тем меньше он делает и больше ворует.
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Смотрите на мир ясными и открытыми глазами , и главное - своими .
Давайте честно - процентов 90 ныне проживающих на Донецко-Луганском бантустане есть сепары , маргиналы , убийцы украинцев и люди с пониженной социальной ответственностью .
Они не нужны никому , даже Хуйлу .
Их не принимать и адаптировать , их сажать и расстреливать нужно . Это если честно .
А сделать этого мы не можем , ибо во главе страны находятся мало того , что не украинцы ( и не украинец может быть патриотом Украины ) , а , скажем прямо , враги Украины .
Ибо столько вреда принести народу страны , сколько принесли Порошенко , Гройсман , Яйценюх и ибо с ними , не смогли даже кацапы во главе с Хуйлом .
Вот так .
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Они заложники ситуации которую организовал Хуйло,на его деньги клюнули...теперь отрыгивать будут кровью....
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«Практически весь перечень товаров, который есть в Украине, идет на временно неподконтрольные украинским властям территории, за период чуть больше года было выдано 97 тыс. разрешений на оптовые перевозки туда и обратно: 65 тыс. туда и 32 - обратно. Если так подсчитать, то это примерно 300-400 договоров в день», - сообщил начальник штаба блокады Сергей Акимович.
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Мы и без тебя знаем, Кэп - набрать побольше кредитов типа на отстройку, загнав тем самым в кабалу не только детей, но и внуков. Чтоб наконец, дамбас услышали! Бо там же ж наши люди!
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Саме ці "нашилюди" не дозволили ЗСУ, свого часу, взяти під контроль держкордон України )))
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Короче, самое главное - побольше бабла из бюджета на "восстановление Донбаса".
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Как что нужно - ГЕШЕФТ, ГЕШЕФТ и еще раз ГЕШЕФТ ! И президентик тому пример !
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позволю себе не согласиться!!с так званым то ли ,,жебраком??" то ли жебривским как по мне одно другого не лучше.первым должно быть!!проведение реформ в Украине!!(реальных)а построением!!(лугандона) они же пусть и занимаются!!(и ещё обязать выплачивать Украине за предыдущую (оренду) Украинской земли!!(кацапскими выблядками)а западные партнёры побоку после реальных реформ!!(разьве что пригласить посмотреть на (хорошие результаты чтоб в случае чего воспользоваться опытом)
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не смеши УКРАИНУ....дать 72 часа, чтобы убрались любители сруцкого мира, МИРОТВОРЦЕВ на кордон , ВИЗЫ со срассией, порвать со срассией абсолютно все отношения- зайти в каждую хату-. НЕ ЗНАЮТЬ МОВИ- чемодан-вокзал-срассия -пока лежит снег- на лыжи и в растов-на-трупах.....педофил с проститутками вас ждет.................сепарам и боевикам- виселицы вдоль сруцкой границы.....................
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Очередной лошара, Жебривский, жулик и вор рассказывает сказки.
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Сколько лет они уже нам втирают свою ПРавду, а мы всё слушаем...
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- самое простое.это залить водкой по колено. те земли ..и через два месяца сгрести всех бульдозером. продукты не продавать. -И ВСЕ!!
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складно пиз..т, пойду ещё послушаю лысенко, тымчука, пономаря и "пороха"
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Теперішня "влада" жодної реальної деокупації і не планує проводити - це "їхня корова і вони її доять"...
Жи2 щодня парить гоям мозги обіцянками/бреханьками, лишень би подовше від корита не проганяли!
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А троллей-то наползло.. что ж вам в рашке другой работы не находят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса
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