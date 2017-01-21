 "Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда

Об этом в субботу, 21 января, сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные немецким политиком по требованию комиссии по этике Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Претцель признал правдивость этих сведений в разговоре с журналистами на конгрессе правых популистов в Кобленце 21 января, передает агентство dpa. Евродепутат от АдГ заявил, что это, по его мнению, "обычная практика". Политик принимал участие в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и жил в пятизвездочном курортном отеле Mriya.
По данным Der Spiegel, все расходы Претцеля в ходе мероприятия взял на себя "российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым". Название организации издание не указало. Организатором ЯМЭФ является одноименный фонд при поддержке администрации президента РФ.
Участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро, пишет еженедельник со ссылкой на организаторов ЯМЭФ. Эта сумма не включает в себя расходы на перелет в Крым и обратно.
Маркус Претцель возглавляет отделение АдГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и женат на сопредседателе партии Фрауке Петри.
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И ХУЙлу Хайль!
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ГЕРМАНИЯ
Немецкий правопопулист съездил в Крым за счет российского фонда
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