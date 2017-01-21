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 "Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда

Поездку депутата Европарламента от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Маркуса Претцеля на форум в аннексированный Россией Крым в апреле 2016 года оплатил российский фонд.

Об этом в субботу, 21 января, сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные немецким политиком по требованию комиссии по этике Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Россия "закрыла" оккупированный Крым для международных миссий по мониторингу прав человека, - МИД

Претцель признал правдивость этих сведений в разговоре с журналистами на конгрессе правых популистов в Кобленце 21 января, передает агентство dpa. Евродепутат от АдГ заявил, что это, по его мнению, "обычная практика". Политик принимал участие в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и жил в пятизвездочном курортном отеле Mriya.

По данным Der Spiegel, все расходы Претцеля в ходе мероприятия взял на себя "российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым". Название организации издание не указало. Организатором ЯМЭФ является одноименный фонд при поддержке администрации президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крым есть и будет украинским", - Гройсман напомнил о годовщине общекрымского референдума

Участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро, пишет еженедельник со ссылкой на организаторов ЯМЭФ. Эта сумма не включает в себя расходы на перелет в Крым и обратно.

Маркус Претцель возглавляет отделение АдГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и женат на сопредседателе партии Фрауке Петри.
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Ага. Вот теперь им всё перед выборами вспомнят. Я даже не представляю, как Ле Пен будут мордой по неструганной столешне водить.
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Страна девушек со пониженной социальной ответственностью платит европроституткам, чтоб они приехали к ним с масстер-классами.
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не, конечно этот бундес - редкий черт. Но! От выражения "правопопулист" тхнет сталинско-гройсмановской пропагандой в стиле левацкий троцкист. Куды катимся, граждане?
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Сашко, а ти чув щось про навуку паліталогєю? Зможеш пояснити різницю між правими і лівими? А американський йазик вивчав? Знаєш як воно те майже нецензурне слово populy чи popoulary пєрєводітся? Нє? А якщо хтось з американомовних політологів зміг пояснити непоєднане в принципі сполучення "правий популіст", то йому б видали Нобєлівську прємію в галузі зоологоії. Карочє, поки давати совєти у кого спрашівать рановато. У школу, хлопче. У школу!
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Я навіть не чув таких слів, що ти вживаєш-навуку паліталогєю. В тебе негаразди з вимовою чи з написанням?
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ТЕМЫ ДНЯ / НОВОСТИ
ГЕРМАНИЯ
Немецкий правопопулист съездил в Крым за счет российского фонда
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Шоб не было политических и гендерных перекосов в Крыму, каждый немецкий правопопулист должен брать с собой французскую левопопулистку.
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Ну съездил. Ну за счёт какого то там фонда. Российского. Ну и что? Санкции где?
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"Соответствующего размера командировочные, подъемные, отпускные и копытные - вполне достаточные причины для того, чтобы прогрессивно настроенный ... парламентарий приехал в Крым...." (В.Рыбников). Позволю себе добавить, что среди купленных Газпромом европейских политиков, наверное, тоже есть своя градация, и по выплатам в том числе. И в этой табели о рангах политики типа Претцеля, Мариани, Ле Пен - что-то вроде плечевых на трассе, а вот уровень Шредера, Штайнмаера, Земана, Трампа - это уже элитные "интердевочки" (вернее "интермальчики").
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 2 год.
2 години томуБільшеВ РФ зрада! Песков про встречу Путина и Трампа: «...давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы»

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Порошенко ще не домовився про зустріч. З іншим-згоден.
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Как важно для брехливого кацапа найти того кто поддержит их преступления. Тут денег не жалеют, а подлецы и брехуны как магнитом притягиваются к этой зловонной клоаке.
За-то какое удовлетворение испытывает ублюдочный недочеловек-кацап от таких "одобрямсов", как будто их брехня стала правдой и озарила мир...
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Он был в поисках сексуальной ориентации.
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Этого жлоба в Северной Рейн Вестфалии никто всерьез не воспринимает. Безизвестное животное, которое хоть таким нелепым образом, хотело себя пропиарить. Вышло ровно наоборот, последние риспешники стали морду воротить
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Любители халявы плыз, лишь бы потом не всрались от нее
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда
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