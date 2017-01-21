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Все про:Песков (550) Россия (64805) Донбасс (11973) минские соглашения (1827)

 "Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков

Россия не должна выполнять Минские соглашения, потому что не является их стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си.

"Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию Минских соглашений вместе с Францией и Германией", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "Минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая часть Минских соглашений может быть выполнена только после прекращения огня на Донбассе, - Байден

Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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Так если Рашка здесь непричем так может пускай отдаст контроль на границе украинской армии?
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Со своей стороны, где все мирно И никто не пострадает.
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Пущай ПАРАША заберёт весь свой металлолом назад в свой военторг!
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Мы тоже считаем, что агрессора без опознавательных знаков должны выдворить с Украины голубые каски по будапештскому меморандуму. Или расстрелять, если у них нет родины, откуда они пришли.
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Как террористов, раз они с незаконным оружием.
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истину сказал секретарь. ату его панове
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Формально это так? Пусть скажут "наши" подписанты...
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Письков все прекрасно понимает Кремляди, вы же не сможете постоянно дурачка валять.
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Шлангом ПРикинукинулся усатый с ботоксным,дурачков корчат.
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Мы не являемся страной, - Песков ... вот тут он прав на все 100.
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Барыги они хуже террористов..Турция в этом убедилась.
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Я - не я, и лошадь - не моя Кто б сомневался.
парни на Донбассе - это те рукастые шахтеры, что БУКИ и Грады в гаражах собирают?
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Не в тему ,но ржунимагу :D



Деграданта и скреп вам в ленту!
Цитата:
" Теперь же ряды Православного воинства на небесах пополнились мучеником-воином Арсением Павловым, жизнь и смерть которого являются примером всем нам. В своей борьбе за чистоту Веры мы выдвигаем инициативу о канонизации Святого Воина Божьего Арсения.
Святой воин Арсений моли Бога о нас! "
"....жизнь и смерть которого являются примером всем нам..... "
Ну вы поняли как надо жить и умереть?
Жить надо с двумя классами "церковно-приходской" в голове, любить выпить, покурить, жениться на подобном же теле и в последствии бросить тело с маленькой копией себя ( чтоб значитЪся побольше-побольше было таких же умных и красивых Героев! ), а сдохнуть.. ой, не, не так, а умереть геройски в зассатом лифте, на чужой земле, с сотнями тысяч проклятий в свой и родни адрес, оставив другое глупое тело с ещё одной копией себя всего такого героического!
И напоследок тем, кто всё это осмыслил или не очень:
Новый Святой Лик АР СЕ НIЙ павлов
https://enotcorp.org/святые-воины-руси/
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Теперь каждый автомойщик в педерашке знает за кого боярышник пить .
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Включать "дурачка"-национальная забава кацапов.
Не надо ничего "имплементировать"-просто уберитесь нах с Крыма,Донбасса,Абхазии,Ю.Осетии,Приднестровья.
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Уберуться только тогда , когда их вынудят оттуда убраться ...
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Парни с Донбаса это кто? Российские наёмники которые притерлись в Украину или может военнослужащие которые ушли в отпуск задним числом.
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какое славянское и православное "лицо"
Эй свинособаки из удмуртии. у вас все такие?
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Гаага прям плачет по Пескову! Я не поняла,а почему я не слышу ответа пресс-секретаря Порошенко!? Сколько еще народ Украины должен слышать разный бред какого там кремлядского ублюдка? Где наш ответ?
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Да не только наш , что на это скажет фрау ? Европейцам просто плюют в лицо .
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Россия являетяс станой которая напала на Украину и вам не надо выполянть соглашения минские вам надо свалить из Крыма и Донбаса и выплатить многомилионные репарации
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Вот чем прикол в этом уёбке пескове,то :его в косоворотку,надень на башку ушанку,и у него этакий вид долбоёба,чипыздрыка,ивана-дурака!хоть в колбу,и в кунсткамеру,бля!
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Остальные зарыты как собаки. Ночью, на околице кладбища, чобы никто не видел
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Так это и есть их долг , быть зарытыми Бог знает где , и за что .
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Или сожжены в крематориях. Некоторые в шурфах шахт валяются.
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В соответствии с законом о неразглашении военных потерь)))
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Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию Минских соглашений вместе с Францией и Германией", - сказал он.

А кто-то видел у лугандонов образцы вооружений немецкого и французского военторгов? Может ихтамнеты немецкоговорящие или франкоговорящие в военкомматах( или подобных структурах )набираются на войну в Украине?

Или писька хуйла опять протсо серонула для ватоголового стада?
Источник:http://censor.net.ua/n424322
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А почему тогда Барыга согласился и выполняет Минск ?
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Да по той же причине, что и ты с серёжкой. Только я дурные вопросы, почему барыга согласился, в отличии от вас, придурков, не задаю.
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в отличии от вас, придурков

Тебе вопрос был задан - ты хамишь ... Сразу заметен почерк бота ...
Свободен
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Ты чё, обиделась? Смотри хоть не расплачься.
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Потому что западные дяди и тети ему так сказали.
Да и самому ему выгодна ситуация когда ни мира, ни войны.
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Тупая политика бездарного , трусливого и жадного Барыги, привела к тому, что Украина выполняет документ подписанный частным лицом, НЕ ИМЕЮЩИМ НА ЭТО ПРАВО. Если Тальявини и Зурабов все таки являлись должностными лицами, то кто такой Чучма, не имеющий право на подпись ЛЮБЫХ документов.
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А что нового?, подобное он повторяет третий год.... Что тут вообще обсуждать? Ну Меркель озабоченность выразит, Франция то же большую озабоченность выражать будет - но только до лета правда... Я уже на перед знаю кто чего скажет, это мне фильм - День сурка напоминает...
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типа никто не знал. этого. все тут Бисмарка перецитировали. .. но послали кума и еще кучму дерьма всякого . итри года прислушиваемся как они там тяжко трут друг другу. на столе переговоров.
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Песков: Путина не пригласили на на инаугурацию Трампа поэтому он позвонил ему на автоответчик и поздравил его со вступлением в должность!
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Так твоя сраная раися должна выполнять Будапештский договор.
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Даже ООН своим решением признала Россию агрессором в Украине,но как видим российско- бандитские власти просто насмехаются над ООН,не признавая его решения.Россия должна понести наказание ,за наглую броваду,ведь в этой войне гибнут люди и виновата в этом признанный миром агрессор Россия.
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-Почему мужчина и женщина в браке перестают заниматься сексом?
-А разве родственникам можно заниматься сексом?
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«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФИНАЛ». НАПИСАНО 100 ЛЕТ НАЗАД, А КАК ВЧЕРА!
Просто потрясающе! Этот коротенький рассказ А.Куприна был написан в 1908 году. Прочитайте и вы тоже удивитесь! Написано 100 лет назад, а как вчера!
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить.
Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.
Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия.
Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой.
Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам.
Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
А. Куприн, 1908 г.
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"Мы не являемся страной.", - Песков.

Вот так правильно.
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Вот, пожалуйста, расстреливают не только с оружием, но и с предметами, похожими на оружие: А нам такую муньку парят.
В Москве полицейские застрелили человека с предметом похожим на гранату
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Суки! Был в Москве один человек и того убили!
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так а ніхто і не сумнівається, що ваші договори не варті паперу
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Вы страна ,с которой идет поставка оружия и террористов в Украину,в том числе и Бук,который сбил МН-17,где погибли невинные люди и продолжают погибать каждый день в Украине! Так,что прошу заметить не французские, не немецкие наемники-террористы,а российские! Так что вы отвечаете за свои преступления и будете отвечать!
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Семён Могилевич,нынешний дилехтор кацаПсинскага СаРая живёт в Сочи,припеваючи, на смертях с обоих сторон...
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Да вы и страной не являетесь)) даже армии нету, одни зеленые человечки.
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І з компасом не дружать,тому повсякчас блукают))))
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Pavel Pryanikov ‏@netovetz 6 год6 годин тому

"На уральских заводах сокращают сразу 3,5 тысячи человек".
Сейчас им Трамп в штате Огайо работу найдёт
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Ориентировочно сократят 20-25 000 кацаПсинов...
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Страна РАБссия и государство РАБссия это разное ГОФФНО... хотя 86% страны ,лижут зат отставному майору КГБ который представляет Хасударство РАБссия..
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Если слишком часто прикидываться дураком, то к прикиду так привыкнешь, что не захочешь его снять.
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Параноїдальна шизофренія,з маячнею "Русского мира" )))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков
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