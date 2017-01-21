 "Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си.
"Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию Минских соглашений вместе с Францией и Германией", - сказал он.
Песков подчеркнул, что "Минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".
Напомним, Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года.
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парни на Донбассе - это те рукастые шахтеры, что БУКИ и Грады в гаражах собирают?
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Деграданта и скреп вам в ленту!
Цитата:
" Теперь же ряды Православного воинства на небесах пополнились мучеником-воином Арсением Павловым, жизнь и смерть которого являются примером всем нам. В своей борьбе за чистоту Веры мы выдвигаем инициативу о канонизации Святого Воина Божьего Арсения.
Святой воин Арсений моли Бога о нас! "
"....жизнь и смерть которого являются примером всем нам..... "
Ну вы поняли как надо жить и умереть?
Жить надо с двумя классами "церковно-приходской" в голове, любить выпить, покурить, жениться на подобном же теле и в последствии бросить тело с маленькой копией себя ( чтоб значитЪся побольше-побольше было таких же умных и красивых Героев! ), а сдохнуть.. ой, не, не так, а умереть геройски в зассатом лифте, на чужой земле, с сотнями тысяч проклятий в свой и родни адрес, оставив другое глупое тело с ещё одной копией себя всего такого героического!
И напоследок тем, кто всё это осмыслил или не очень:
Новый Святой Лик АР СЕ НIЙ павлов
https://enotcorp.org/святые-воины-руси/
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Не надо ничего "имплементировать"-просто уберитесь нах с Крыма,Донбасса,Абхазии,Ю.Осетии,Приднестровья.
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Эй свинособаки из удмуртии. у вас все такие?
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А кто-то видел у лугандонов образцы вооружений немецкого и французского военторгов? Может ихтамнеты немецкоговорящие или франкоговорящие в военкомматах( или подобных структурах )набираются на войну в Украине?
Или писька хуйла опять протсо серонула для ватоголового стада?
Источник:http://censor.net.ua/n424322
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Тебе вопрос был задан - ты хамишь ... Сразу заметен почерк бота ...
Свободен
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Да и самому ему выгодна ситуация когда ни мира, ни войны.
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Песков: Путина не пригласили на на инаугурацию Трампа поэтому он позвонил ему на автоответчик и поздравил его со вступлением в должность!
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-А разве родственникам можно заниматься сексом?
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Просто потрясающе! Этот коротенький рассказ А.Куприна был написан в 1908 году. Прочитайте и вы тоже удивитесь! Написано 100 лет назад, а как вчера!
- Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить.
Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудами ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.
Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия.
Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой.
Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам.
Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому - словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.
- Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово - чухонцы.
А другой подхватил, давясь от смеха:
- А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.
- Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!
А. Куприн, 1908 г.
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Вот так правильно.
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В Москве полицейские застрелили человека с предметом похожим на гранату
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"На уральских заводах сокращают сразу 3,5 тысячи человек".
Сейчас им Трамп в штате Огайо работу найдёт
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