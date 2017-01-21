 У Когута опровергли информацию о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к ЕДАПС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы новоназначенного директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина", экс-директора ООО "Укрспецполиграфия" Игоря Когута, сообщает РБК-Украина.
В частности, в пресс-службе заявили, что предприятие с ограниченной ответственностью "Укрспецполиграфия", основанное в 2001 году, осуществляет свою деятельность в сфере печати защищенной полиграфической продукции и не является участником каких-либо консорциумов и других бизнес-конгломератов. Игорь Когут, согласно данным пресс-службы, с ноября 2005 года был директором предприятия.
"Мне очень неприятно, что в прессе была поднята волна негатива и подана недостоверная информация обо мне и предприятии, которым я руководил. "Укрспецполиграфия" - предприятие которое много лет работает на рынке и является самостоятельной структурой", - отметил Игорь Когут.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что Кабинет министров утвердил Игоря Когута на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина".
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1. Оккупанты вручили обвинительное заключение журналисту Николаю Семене. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за призывы к "сепаратизму", которые якобы прослеживались в его публикациях. Прочтите > http://www.sobytiya.info/news/krymskomu-zhurnalistu-vruchili-obvinitel-noe-zaklyuchenie-v-separatizme
2. В Ялте прошел грандиозный митинг в ПОДДЕРЖКУ ПОЛИТИКИ ПУТИНА, организованный пропагандистом-предателем Сергеем Сардыко. На митинге собралось около 20 (ДВАДЦАТИ) человек. Вот и вся поддержка ботоксной крысы))). Выступающие несли какую-то муть про царей и необходимость изменения конституции оккупанта. Один из ватников пишет: "Когда к моему подъезду подъезжает машина, торгующая домашней молочкой и мясом, собирается по численности два таких митинга". На что участник шабаша ответил: "Это говорит только о том, что мясо и молоко для вас важнее политики путина" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/822847407197212672 (фото). Если бы не лживая пропаганда и не завезённые гопники/кизяки/войска из мордора в 2014 году, митинги за россию выглядели бы примерно так же. Ну а патриоты напоминают, что завтра в Гурзуфе должна быть ещё одна сходка униженных и оскорбленных россией аборигенов.
3. В Феодосии и Коктебеле неизвестные расклеили множество листовок с надписью "Три дебила - это сила! Устроим Донбасс в Крыму", на которых изображены террористы Плотницкий, Захарченко и крымский Гоблин на фоне разрушенных зданий. Напомню, что террористы приехали на сходку в Крым, где и находятся в эти дни https://twitter.com/CrimeaUA1/status/822797716313014272 (фото).
4. Денег нет, но вы держитесь: морякам грузовых паромов "Севастополь" и "Новороссийск" оккупанты 2 года не платят зарплату. С 2014 по 2015 год паромы ходили в Крым, затем перевозили грузы из россии в Сирию. Оба парома взяты под арест http://news.sevas.com/crimea/moryakam_gruzovyh_paromov_sevastopol_i_novorossijsk_dva_goda_zaderzhivayut_zarplatu
5. В Севастополе в собственной квартире жестоко избили ветерана войны - пытались выселить на улицу, угрожали. Подозреваются работники соцслужбы. Произошло это в 2015 году, но рассказать о произошедшем пострадавшая решилась только сегодня, т.к. опасалась расправы. НИЗАБУДИМ НИПРАСТИМ? Дидываивали? Вот и весь патриотизм и паранойя "9 мая". Интересно, будут ли эту историю раскручивать на всех пропагандистских каналах россии? Нет? Я тоже так думаю! Это ведь не на материковой Украине случилось! https://www.youtube.com/watch?v=osc78lBHtBw (видео). Тем временем в россии РПЦ подала иск, чтобы отобрать квартиру у ветерана войны. И снова Соловьёв/Киселёв не будут биться в истерике. Это же не фейковый распятый мальчик в трусиках https://openrussia.org/notes/705635/
6. Севастополь. РПЦ хочет отобрать собственность Херсонеса, что уничтожит музей-заповедник, т.к. вся административная, хозяйственная и культурная деятельность музея-заповедника станет невозможной http://news.sevas.com/politics/simferopolskaya_i_krymskaya_eparhiya_pretenduyut_na_sobstvennost_hersonesa (видео).
7. Керчь. Из-за утечки фенола, которая произошла в ДЕТСКОЙ больнице 11 января, несколько медработников оказались в больнице. Некоторые из сотрудников больницы, не доверяя результатам анализов оккупационной лаборатории, сдали анализы в частных учреждениях, после чего несколько человек были госпитализированы. У одного медработника выявлен токсический гепатит, ещё трое направлены на стационарное лечение в кожвендиспансер. У большинства сотрудников медучреждения сожжена слизистая носа и горла. Кроме того, у работников отделения младшей педиатрии обострились хронические заболевания в результате отравления ядовитыми парами. Пострадали ли дети, не указывается или замалчивается http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=63355 . Напомню, что ранее оккупанты ОТРИЦАЛИ утечку фенола и эвакуацию ДЕТСКОЙ больницы https://twitter.com/CrimeaUA1/status/821452789364772866 (скрины).
8. Севастопольцы массово воруют свежепосаженные деревья. Русификация севастопольцев идёт полным ходом http://news.allcrimea.net/news/2017/1/20/sevastopoltsy-massovo-vorujut-svezheposazhennye-derevya-73833/
9. Перевод денег на карточку в россию - удивительно трудный и раздражающий квест. Можно через платежную систему "Visa" или "Мир", но далеко не во всех банках.
10. Сегодня зашел на почту… и вышел! Там братоубийство! Ватные пенсы получают 5000 иудиных фантиков. Чтоб вы ими подавились! (прим. 5000 рублей - это единоразовая подачка от путина беднеющим российским пенсионерам. В аннексированном Крыму подачку получат 574 000 человек http://news.allcrimea.net/news/2016/12/2/krymskim-pensioneram-poobeshali-po-5000-rublei-71145/ - ссылка).
11. Стало известно, для чего в Крыму устроили истерию с "чумой свиней". ВСЕМ, кто выращивал свиней, запретили их разводить и продавать. Теперь можно продавать свинину, закупленную только в россии. (прим. Подобные сообщения были сразу от трёх крымчан, проживающих в разных районах Крыма).
12. Новые дороги Симферополя, которые благополучно рассыпались, были последним аргументом ватной родственницы, которая называла их единственным плюсом от россии. И он исчерпан.
13. После деоккупации в Крым нужно будет завезти 100 000 эшелонов экстрасенсов, психиатров, невропатологов, экзорцистов и КОММУНАЛЬЩИКОВ!!!
14. Очередной виток охоты на ведьм стартует на следующей неделе в Севастополе. Кому еще удается ездить на правильных (украинских) номерах, будьте бдительны! https://twitter.com/SouthUkr/status/822691581249654785 (скрин).
15. Как сказал бы старик Фрейд, посмотрев репортажи российского ТВ об инаугурации Трампа: "Как же все они хотят быть гражданами США!".
16. Обама из Белого дома ушел, но коды от домофонов российских подъездов он помнит наизусть.
17. Вчера на роботе смотрел реакцию ваты на инаугурацию Трампа. Они ссали кипятком, в глазах счастье… Что-то им говорить или объяснять не было смысла - легче усыпить!
18. Ядерную кнопку Трампу уже дали? В пепел боярышниковую рощу!
P.S. В постскриптум вынесу сообщение крымчанина, который уже давно покинул оккупацию: "Слушая новости из Крыма, я реально уже ничему не удивлюсь. Голод, бубонная чума, тиф, каннибализм или массовые расстрелы - я готов услышать всё". И он абсолютно прав, это "русский мир" - безжалостный и беспощадный, уничтожающий всё, к чему прикасается.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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В нормальных странах никаких "Спец" быть не может .
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