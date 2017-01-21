 Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский.
"Есть функции Государственной пограничной службы. Она должна закрыть границу с любой страной - прежде всего, страной-агрессором. На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы, вне зависимости, когда это будет - через день, через год", - сказал он.
Чиновник поддержал слова министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий. "В принципе, то, что Государственная пограничная служба Украины должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, - абсолютно министр прав", - отметил он.
Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.
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