EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  982  40
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (2361) граница (2742) Жебривский (373) Россия (64805) Донбасс (11973)

 Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский

Украинские пограничники должны быть готовы взять под контроль участок границы с Россией, временно подконтрольный боевикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский.

"Есть функции Государственной пограничной службы. Она должна закрыть границу с любой страной - прежде всего, страной-агрессором. На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы, вне зависимости, когда это будет - через день, через год", - сказал он.

Чиновник поддержал слова министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий. "В принципе, то, что Государственная пограничная служба Украины должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, - абсолютно министр прав", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ должна получить доступ к неконтролируемому участку украинско-российской границы на Донбассе, - Климкин

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо вже усіх сепарів в ВР повісили?????.....чи на кордоні будуть діти верховноі зради ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аА шо так спешим? В этом году снова планируется восстановление границ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фильм *Водный мир* смотрел? Там тоже главный сказал холопам, вы мол гребите, а я пойду узнаю куда нужно плыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т.е - 3 года прошло , а они ещё не готовы и тольк "должны быть готовы" ?
Чем же они занимаются ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так кролик уже перекрыл границу, стеной невидимкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стена невидимая , а распиленное бабло - абсолютно реальное !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Першими кордон перекриють ВСУ. І надовго!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сеню посадить на цепь и пусть бегает вдоль своего забора - границы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он один не справится. Ему на подмогу Шокохряка и Додика - птицы будут границу облетать за сотни км.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пограничники в шоке. Такого идиотизма они не ожидали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Погранцов хотят кинуть в качестве смертников под очередной котел где они будут расстреляны уже с обеих сторон? Изварино уже забыли? Нужно наступать всем фронтом и вытеснять боевиков за поребрик а не загонять их в угол или еще страшнее чтобы боевики просачивались на подконтрольную Украине территорию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шел третий год войны.... Вы шо, еще одну стену там собрались строить, кролячей мало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Завжди так цікаво слухати експертів з сучасних фортифікайних споруд...
"Вы в каком полку служили?" (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яценюка знаю. А мови бандюків, що людей всілякими "клікухами" називають-ні. Ти краще зі своїми бандюками спілкуйся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да не в твоем соевом, под орудой Минстецька, не переживай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я ж не експерт з фортифікаційних споруд-звідки мене знати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ты "не експерт з фортифікаційних споруд" - чего тогда лезешь в непонятные тебе вопросы ?..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я лізу у питання? Я їх задаю. Тільки от відповісти клепки немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А сами ответь сможете , на вопрос - "клепки хватит" ? ...
Или только задавать умеете ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От тут згідний на 100%. Бо взагалі не тролль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сашу Хрещатика конечно знаем, только он зашифровался в Чукчу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с Беларусью?!Или наше правительство надеются,что шестерка хуйла говорит правду? Лукашенко доверять ,верить вообще нельзя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Госпогранслужба обязана разработать..." -Как же вы уже осто...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сетка рабица от кур - наше все для защиты от ваты на границе. Сеня не мог ошибаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда Аваков сказал об этом плане на совещании с прыкордонныкамы, они явно охренели, а Аваков: "потом эту же схему повторим в Крыму". Мужчина, достоин уважения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кто там Главнокомандующий по операции - освобождения от Оккупации?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик граница ГСЧС депутат Донбасс задержание изъятие Киев митинг Нацполиция отравление Песков пожар потери протест Россия смерть США Трамп убийство Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти