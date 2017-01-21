 Евровидение-2017: определен порядок выступлений национального отбора от Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
4 февраля свои композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.
18 февраля запланировано участие полуфиналистов - группы Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасии Прудиус, Виталия Козловского, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.
Имя артиста, который в мае представит Украину на "Евровидении-2017", определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
Члены жюри национального отбора - Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий - Сергей Притула.
Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
Украина получила право провести Евровидение-2017 благодаря победе украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы на предыдущем конкурсе в Стокгольме.
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Аби ляпнути...
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РЕАКЦИЯ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В КРЫМУ
https://www.youtube.com/watch?v=HCgi38wUg4Q
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«Киевэнерго» рекомендуют включить в тариф свои затраты на подготовку к Евровидению-2017.
В правительстве придумали, как облегчить для госбюджета подготовку к Евровидению-2017. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион рекомендовал Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вместе с КГГА и ПАО "Киевэнерго" включить в тариф на электроэнергию расходы по подготовке Международного выставочного центра к "Евровидению-2017". Об этом говорится в протоколе специального совещания Владимира Кистиона с КГГА и ПАО "Киевэнерго" относительно решения проблемных вопросов по энергообеспечению места проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" от 29.12.2016 года.
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