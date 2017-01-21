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Все про:Евровидение (480) жеребьевка (26) отбор (87)

 Евровидение-2017: определен порядок выступлений национального отбора от Украины

Музыкальный продюсер Константин Меладзе вместе с командой национального отбора "Евровидение-2017" провел жеребьевку и определил порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе – состоятся три полуфинала, в каждом из которых выступят по восемь исполнителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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4 февраля свои композиции представят С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

11 февраля выступят LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

18 февраля запланировано участие полуфиналистов - группы Кузьмы Скрябина Singing pants, O.Torvald, Анастасии Прудиус, Виталия Козловского, KADNAY, MELOVIN, Green Grey и Vivienne Mort.

Имя артиста, который в мае представит Украину на "Евровидении-2017", определится в финале национального отбора 25 февраля. Система голосования остается прежней: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артисты, которым запрещен въезд в Украину, не смогут участвовать в Евровидении-2017, - исполнительный продюсер конкурса

Члены жюри национального отбора - Константин Меладзе, Джамала, Андрей Данилко, ведущий - Сергей Притула.

Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Свое участие в конкурсе подтвердили 43 страны. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.

Украина получила право провести Евровидение-2017 благодаря победе украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы на предыдущем конкурсе в Стокгольме.
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Головне питання-чи обійдеться без скандалу та політики.
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конечно нет: какой-нибудь любий друзь не удержится слямзить миллиончик
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Звідки гроші на попередньому відборі?
Аби ляпнути...
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Не мешай....зрада должна быть ВЕЗДЕ....даже в шуме дождя....
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Топовое видео от чоткого пацы.

РЕАКЦИЯ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В КРЫМУ

https://www.youtube.com/watch?v=HCgi38wUg4Q
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Вів'єн Морт це те що треба!!! Ще як вийде босоніж...
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Стецько давай не сачкуй збирай своіх лабухів-шутів: чуі, стрелочніків, гигів, стацьких в группу "барижка" і з піснею в стилі шансон "запахло какаом" тед на відбір!!!
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Я не розумію,як з назвою Singing pants, "пающіе труси" можна представляти країну на такому престижному пісенному конкурсі(при всій моїй повазі до пам"яті Кузьми).
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесЕвровидение-2017: определен порядок выступлений национального отбора от Украины
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