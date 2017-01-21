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Все про:Горбулин (31) Россия (64805) США (11741) гонка вооружений (22) Трамп (518)

 США при Трампе могут втянуть Россию в новую гонку вооружений, которая окажется губительной для РФ, - академик Горбулин

США при новом президенте Дональде Трампе могут затеять новую гонку вооружений с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Владимир Горбулин, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, член Национальной академии наук, в статье для "Зеркала недели".

По его мнению, в ближайшем будущем возможна не нормализация американско-российских отношений, а радикализация через предложение "открытой конкуренции". "К этому располагает не только "напускной мачизм" лидеров России и США, но и простая арифметика: экономические потенциалы США и России несоизмеримы, а находящаяся под санкциями Россия дополнительно несет стратегические потери", - отметил он.

"Можно представить вариант, о котором говорят некоторые эксперты, скажем, в сфере ядерного вооружения: после 2021 года, когда истечет срок действия договора СНВ-3, Трамп и его администрация воспользуются этим для глубинной модернизации ядерных вооружений и наращивания системы ПРО по всему миру. России же будет предложено сделать то же для обеспечения своей безопасности", - пишет эксперт.

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"Однако для изрядно обескровленной российской экономики такая новая гонка вооружений может закончиться драматическим образом", - предполагает Горбулин.

"Интересно, что такой подход может активнейшим образом (хотя и не формально) поддержать ЕС, который в результате может рассчитывать на усиление военного присутствия США в регионе, а значит, уменьшить тревоги за собственную безопасность. Обама бы никогда не пошел на такую рискованную игру, а вот Трамп вполне может", - заявил он.
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Брєд!
Який сенс США збільшувати свою багатократну військову перевагу іще більше?
Навіть щоб кацапія тільки догнала американців потрібно років 50 весь їх бюджет витрачати на оборону без корупції, добровільну передачу США усіх технологій, при цінах на нафту 200д/б, та відсутності модернізації ЗС США
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А ты послушай первые заявления администрации Трампа и посмотри кого назначили министром Обороны. Тогда не будешь кидаться словами БРЕД.
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Гонка вооружений - это создание новых технологий.
Пусть будет.
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По вопросу гонки вооружений США не стоит даже прилагать никаких усилий в отношении России.Она сама себя втянет куда угодно.Стоит только дать информацию,что где-то в Берлине изнасиловали русскую девочку Маню или в Париже толкнули у входа в метро русского мальчика Ваню.Или в Вильнюсе трое алкашей устроили на дороге баррикаду и орали 'Путин помоги,Путин введи!" И этого будет достаточно,чтобы устроить очередное кровавое месиво и без гонки вооружений.
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Раша из гонки вооружений никогда не выходила. Поэтому она себя измотала полностью. Трампу достаточно только чихнуть в нужном направлении и она развалится. Единственное почему раньше этого не делали, на знали куда девать ее ядерное оружие. Очевидно Трамп уже придумал.
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Гуго Карлович™‏@JoN_TM ЕщеЗаголовок жара: «Правительство Российской Федерации внесло бревна березы в перечень существенно важных товаров».
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Российский поэт Александр Бывшев, приговоренный Кромским районным судом Орловской области к исправительным работам за стихотворение об Украине, прислал изданию ГОРДОН свое новое произведение под названием "Эпитафия России".

Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.

Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!

Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.

России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.

(29-30 июня 2016 года) ,
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША при Трампе могут втянуть Россию в новую гонку вооружений, которая окажется губительной для РФ, - академик Горбулин
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