 США при Трампе могут втянуть Россию в новую гонку вооружений, которая окажется губительной для РФ, - академик Горбулин

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал Владимир Горбулин, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, член Национальной академии наук, в статье для "Зеркала недели".
По его мнению, в ближайшем будущем возможна не нормализация американско-российских отношений, а радикализация через предложение "открытой конкуренции". "К этому располагает не только "напускной мачизм" лидеров России и США, но и простая арифметика: экономические потенциалы США и России несоизмеримы, а находящаяся под санкциями Россия дополнительно несет стратегические потери", - отметил он.
"Можно представить вариант, о котором говорят некоторые эксперты, скажем, в сфере ядерного вооружения: после 2021 года, когда истечет срок действия договора СНВ-3, Трамп и его администрация воспользуются этим для глубинной модернизации ядерных вооружений и наращивания системы ПРО по всему миру. России же будет предложено сделать то же для обеспечения своей безопасности", - пишет эксперт.
"Однако для изрядно обескровленной российской экономики такая новая гонка вооружений может закончиться драматическим образом", - предполагает Горбулин.
"Интересно, что такой подход может активнейшим образом (хотя и не формально) поддержать ЕС, который в результате может рассчитывать на усиление военного присутствия США в регионе, а значит, уменьшить тревоги за собственную безопасность. Обама бы никогда не пошел на такую рискованную игру, а вот Трамп вполне может", - заявил он.
5178 110
Участницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию. ФОТО(54)
Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа(308)
"Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США(330)
Трамп обещает искоренить "радикальный исламистский терроризм"(127)
Резвое начало Трампа(0)
Администрация Трампа анонсировала пересмотр приоритетов внешней политики США(117)
Трамп принял присягу Президента США. ВИДЕО (Обновлено)(340)
Який сенс США збільшувати свою багатократну військову перевагу іще більше?
Навіть щоб кацапія тільки догнала американців потрібно років 50 весь їх бюджет витрачати на оборону без корупції, добровільну передачу США усіх технологій, при цінах на нафту 200д/б, та відсутності модернізації ЗС США
Ответить
Ответить
Пусть будет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.
Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!
Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.
России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.
(29-30 июня 2016 года) ,
Ответить