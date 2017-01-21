 Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал спецмиссии на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины
"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом.
Стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.
Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке Минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине.
"Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул начальник Генштаба.
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Источник: http://kafanews.com/novosti/125345/meshdunarodnyy-ugolovnyy-sud-v-gaage-priznal-rossiyu-agressorom_2016-11-16
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Комитет ООН по правам человека принял резолюцию, посвященную ситуации в оккупированном Крыму. Это первый подобный документ, в котором ООН признает Россию страной-оккупантом, а Автономную республику Крым и город Севастополь - оккупированной территорией, сообщается в Twitter украинской миссии.
В поддержку этого решения выступили 73 государства, включая Израиль, 23 проголосовали против, 76 воздержались.
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Его обеспечивает "наше" правительство - поставляя свет , газ и воду в Луганду !
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Конечно за наш ...
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