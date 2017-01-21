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 Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал спецмиссии на Донбассе

Украинская сторона положительно оценивает и поддерживает намерение Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические возможности для круглосуточного мониторинга с начала 2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины

Также читайте: Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении своим наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом.

Стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в зоне проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Идея размещения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Муженко поблагодарил Э.Апакана за последовательную позицию в поддержке Минских договоренностей и в содействии установлению мира в Украине.

"Надеюсь, что в 2017 году на украинской земле воцарится мир. Это нам нужно. Мы открыты и готовы сотрудничать с миссией ОБСЕ для достижения этой цели в любом формате", - подчеркнул начальник Генштаба.
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А когда они уберут из своего состава представителей страны-оккупанта,россиянских членов ОБСЕ?Нигде нет опровержения,что в их рядах работают россияне.Какое может быть доверие к мониторингу ситуации на Донбассе силами ОБСЕ при таком составе?!
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Никогда не уберут - РФия это одна из стран , к-я ОБСЕ и финансирует ...
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А те,що вона в даному випадку і є агресор і окупант,значить,їх не хитає аж ніяк! Без її ганебних грошей вони обідніють,мабуть.Сюр гібридний!
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Никакого "сюра" , просто слабость - Европа уже давно такая ... Вон 6 лет , Адольфу в зад смотрели - не хотели в зародыше его придушить ...
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А , что в позорных Минских соглашениях, есть слово Россия или РФ, или оккупант? Мы сами признали Россию гарантом Соглашений.
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Гаагский суд ООН признал расссию страной-оккупантом в Украине.
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Сколько водки вы сегодня выпили ????? Для Вашего сведения Украина даже не ратифицировала Римский Устав чтобы идти в Гаагу.
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Международный уголовный суд в Гааге приравнял ситуацию с Крымом к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Об этом сообщается в отчете расследования прокурора МУС Фату Бенсуда: Согласно изученным сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Этот международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины, - сообщается в документе. Поэтому в соответствии с правилами ведения боевых действий, с 18 марта 2014 года Крым и Севастополь находятся под оккупацией, пишет ystav.com.
Источник: http://kafanews.com/novosti/125345/meshdunarodnyy-ugolovnyy-sud-v-gaage-priznal-rossiyu-agressorom_2016-11-16
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ООН признала Россию страной-оккупантом
Комитет ООН по правам человека принял резолюцию, посвященную ситуации в оккупированном Крыму. Это первый подобный документ, в котором ООН признает Россию страной-оккупантом, а Автономную республику Крым и город Севастополь - оккупированной территорией, сообщается в Twitter украинской миссии.
В поддержку этого решения выступили 73 государства, включая Израиль, 23 проголосовали против, 76 воздержались.
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бытовой комфорт оккупантов

Его обеспечивает "наше" правительство - поставляя свет , газ и воду в Луганду !
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Тобто для тебе украінці-це ті, хто без допомоги США навіть на Майдан не здатні вийти? Так?
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не дадут Трампу всю ету хренотень озвучить.
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Навіщо нам про нього читати? Ми знаємо,яке воно мекнуте підхуйло.Най його донбасяни слухають та читають,якщо воно їм ще не в печінках.
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Опять очередной бред о каких то Миссиях ОБСЕ. Вспомните, ну была миссия ОБСЕ на Донбассе весной 2014 , ну и что ? Это не помешало России обстреливать наши территории. Этот тупой Барыга "полменял" Будапешт на Минск. Плачевеый результат с каждым днем всё хуже и хуже.
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