 "Все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща", - Меркель выступила за поиск компромиссов между ЕС и США при Трампе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", - заявила глава германского правительства в субботу, 21 января, на пресс-конференции после закрытого заседания Христианско-демократического союза (ХДС).
Призыв Ангелы Меркель к действиям на основе совместных договоренностей относился как к сфере международной экономики, так и к соглашениям в рамках НАТО. Дональд Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса.
"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", - заверила канцлер ФРГ. Она также добавила, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.
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