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 "Все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща", - Меркель выступила за поиск компромиссов между ЕС и США при Трампе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", - заявила глава германского правительства в субботу, 21 января, на пресс-конференции после закрытого заседания Христианско-демократического союза (ХДС).

Призыв Ангелы Меркель к действиям на основе совместных договоренностей относился как к сфере международной экономики, так и к соглашениям в рамках НАТО. Дональд Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса.

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"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", - заверила канцлер ФРГ. Она также добавила, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.
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Когда эмоции осядут и первые ошибки картина будет где то такая через время
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Та я- тока руками и ногами- ЗА! Шоп сложилось у вас наилучшим образом и действовали бы вы- реально сообща! Честно говоря- мне к заголовку и добавить нечего, бо правильный.
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Мне лично уже все ясно... Общая картина ВСЕМ будет ясна к началу марта максимум , а сейчас писать в принципе можно что угодно, как в середине 2014 писали про безвизовый режим и инвестиции и прочее...
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Мечты-мечты,где ваша сладость ,прошли мечты,осталась гадость !!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща", - Меркель выступила за поиск компромиссов между ЕС и США при Трампе
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