 Савченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 50 человек собрались в центре столицы под лозунгом Stop Putin's War in Ukraine. У Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступали общественные активисты и родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков.
При этом организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Украины Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге. Это вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.
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Как передаёт координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, представители среднего управленческого звена шахты имени А. Ф. Засядько (г. Донецк) обратились к своим подчинённым с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков «ДНР», получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ.
Желающих сдать кровь в рамках этой «патриотической» акции не оказалось.Читайте также:Жёны шахтёров в Торезе собрались выбивать долги из террористов «ДНР»
Руководство шахты отмечает, что горняки имеют очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма».
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