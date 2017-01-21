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 Савченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции

Народному депутату Надежде Савченко не позволили выступить на Майдане Незалежности в Киеве в рамках акции "Стоп Путин! Стоп война!"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", около 50 человек собрались в центре столицы под лозунгом Stop Putin's War in Ukraine. У Стеллы Независимости прошел небольшой митинг, в ходе которого выступали общественные активисты и родственники военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков.

При этом организаторы не предоставили возможность выступить народному депутату Украины Надежде Савченко, которая присутствовала на митинге. Это вызвало возмущение нескольких ее сторонниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Стоп Путин! Стоп война!": В Киеве протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Запланированная пособниками оккупантов «патриотическая» акция в поддержку боевиков «ДНР» с треском провалилась в Донецке.
Как передаёт координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, представители среднего управленческого звена шахты имени А. Ф. Засядько (г. Донецк) обратились к своим подчинённым с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков «ДНР», получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ.
Желающих сдать кровь в рамках этой «патриотической» акции не оказалось.Читайте также:Жёны шахтёров в Торезе собрались выбивать долги из террористов «ДНР»
Руководство шахты отмечает, что горняки имеют очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма».
CRiME
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Это вызвало возмущение нескольких ее сторонниц. Источник: http://censor.net.ua/n424312

сестры и мамы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции
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