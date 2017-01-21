 Сегодня боевики уже 21 раз обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, большинство обстрелов боевики сосредоточили на мариупольском направлении. Используя минометы, они обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино.
На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Зайцево и Новгородское.
На луганском направлении из минометов обстреливали Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.
Напомним, 20 января боевики совершили 25 обстрелов украинских позиций.
258 5
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донецкой области, - разведка(27)
"Мне осколок в шею, б###ь, залетел!!! Это уже мины!" - украинские бойцы отбивают атаку российских боевиков в промзоне Авдеевки. ВИДЕО боя(61)
За прошедшие сутки боевики не раз накрывали огнем из 120-мм минометов и зениток позиции сил АТО вблизи Крымского, - ОВГА(3)
Путину нужен враг, а Европе поддержка со стороны США, - глава МИД Польши(45)
Террористы продолжают вывозить убитых из Марьинки - блогер(9)
Потерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(4)
Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить