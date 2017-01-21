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 Сегодня боевики уже 21 раз обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

В зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) 21 января зафиксирован 21 обстрел со стороны российско-террористических войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, большинство обстрелов боевики сосредоточили на мариупольском направлении. Используя минометы, они обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Зайцево и Новгородское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли автобус "Еленовка-Донецк", ранена одна женщина, - пресс-центр штаба АТО

На луганском направлении из минометов обстреливали Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.

Напомним, 20 января боевики совершили 25 обстрелов украинских позиций.


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Так надо! А то подумают, что войны то нет и надо что-то делать.
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Щоб ви, скаженнi бicовi дiти, повиздихали всi. Смерть ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня боевики уже 21 раз обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО
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