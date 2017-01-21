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Все про:Ляшко (1287) НАПК (179)

 "Не будьте проститутками у власти", - Ляшко обвинил НАПК в распространении политических заявлений

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Национальное агентство по противодействию коррупции в распространении политических заявлений с оценками его действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Не проведя ни одной проверки, НАПК заранее распространило политическое заявление с оценками моих действий. Грязная клеветническая кампания против меня инициирована моими политическими оппонентами. Я требую от членов НАПК, которые незаконно получают по 100 000 гривен зарплаты в месяц, не быть проститутками у власти", - написал нардеп.

Как сообщалось ранее народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что лидер "радикалов" и его заместитель проведут на острове Пхукет 10 дней. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.



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Вот кто бы говорил...
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Среди проституток началась нешуточная конкуренция, кто из них дороже стоит и больше котируется.
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Не будьте проститутками, не делайте конкуренции.....
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А проститутка шляшко була на інавгурації містера Трампа , чи то була її примітивна брехня?
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Не була. В Таиланде погуляли не на шутку, так что "Трамп, прости!"
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Невже з тайськими трансвеститами забавлявся головний радиКал?
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Пан Ляшко є плодовитим блогером на Цензорі - дня не минає без його полум'яних статтей.. Цікаво - він читає коментарі під ними? Чи прочитає "скотиняка" коментарі й під цією темою..
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Сказал, что променял инаугурацию на работу с людьми в селах! Корову ведь нужно кормить!
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сказав,що запрошували! погидував,шкода грошів

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Та некогда ему по всяким там инавгурациям ездить, Он в это время плотскими утехами со своим юным другом занимался.
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Люблю когда шкандаль "в благородном семействе", когда проститутки с блядями "вроде" ругаютсчя.
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Проститутка у власти требует не быть проститутками у власти. Лихо Шлюшко закрутила...
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Главная проститутка Украины что-то перевозбудилась! Обещал по селам ездить, а отправился в Тайланд!!!
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Мені здається, що Микита Сергійович сказав дещо простіше - підараси..
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Не будьте проститутками у власти, а будьте проститутками при власти!
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второй день слышу заявления Олега о своем президентстве и меня терзают смутные сомнения: откуда у детдомовца вдруг миллион в декларации и чем объяснить его бахвальство и удаль за последние пару месяцев? Кто-то ведь его " подпитывает". Сам он балабол по натуре, какой нафиг руководитель?
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проститутка просит других не создавать ей конкуренцию?
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Ляжко ! Он же имеет право побаловаться на самом секси пляже с мадам Егоровой?
Какая необъятная дама. Она скоро будет депутатшей!
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Как-то странно даже. Не очень, но странно. Он шо, совсем ничего не понял? Он на кого наехал? На Юлю. Юля в политике- не первый день, кому хош форы даст. А он с бой-френдом... да в место, где и бой-френд без надобности. Как-то странно. Это он- специально, как мне кажется. Шоп не забывали.
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Дааааа, дела однако!там конкуренция покруче чем на окружной, стареющий праститут Ляшко может остаться не у дел
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занялся бы законами о легализации проституции, на большее не претендуй.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не будьте проститутками у власти", - Ляшко обвинил НАПК в распространении политических заявлений
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