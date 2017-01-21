 "Не будьте проститутками у власти", - Ляшко обвинил НАПК в распространении политических заявлений

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Не проведя ни одной проверки, НАПК заранее распространило политическое заявление с оценками моих действий. Грязная клеветническая кампания против меня инициирована моими политическими оппонентами. Я требую от членов НАПК, которые незаконно получают по 100 000 гривен зарплаты в месяц, не быть проститутками у власти", - написал нардеп.
Как сообщалось ранее народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что лидер "радикалов" и его заместитель проведут на острове Пхукет 10 дней. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.
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ОТО МИНЕ ИНТИРЕСНО, А НЕ ПРИЕЗЖАЛ ЛИ ЖИРИНОВСКИЙ НА РОДИНУ ЛЯШКА ЗА ДЕВЬЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ДО ЕВО РОЖДЕНИЯ?
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Какая необъятная дама. Она скоро будет депутатшей!
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