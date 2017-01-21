 Россия пока не собирается отводить ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си.
"Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены", - сказал он.
Напомним, Россия намерена передислоцировать мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" в Калининградскую область.
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Однако пока российские СМИ планомерно сеяли панику, повышая уровень стрессовой восприимчивости в прослойке общества, особо чувствительно воспринимающем американские танки у высокодуховных границ, из виду был упущен ещё один грядущий трансфер, не менее впечатляющий по своим масштабам. Но, о нём несколько позже, а пока хотел бы вернуться почти на два года назад.
В марте 2015 года американская аналитическая организация Stratfor опубликовала материалы, в которых говорилось, что при гипотетическом противостоянии с Россией у НАТО главным уязвимым местом будут его ВВС, значительно уступающие в регионах вероятного соприкосновения ВКС РФ. И не удивительно, но после этого доклада НАТО на порядок увеличил учения своих воздушных сил и присутствие в странах восточной Европы и Балтии. Между тем, советы, как видно, по-прежнему не забыты, и упор на ВВС продолжается.
Дело в том, что помимо уже наделавших шума танков, САУ и БМП, в Восточную Европу будет так же переброшена вертолётная группировка Армии США, какой Европа не видела со времён Холодной войны!
Так, в ближайшее время на авиабазу 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского, что находится вблизи города Повидз, будут переброшена техника и военнослужащие из состава 10-й боевой авиационной бригады США. Если в числах, то это не менее 50 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих. Но, главная изюминка всего этого действа - 24 ударных вертолета AH-64 Apache.
То есть, Армия США в Европе создаёт полноценную группировку, которая должна иметь превосходство не только на земле, но и в воздухе, таким образом, создавая симбиоз в условиях современных боевых действий, минимизирующий уязвимость войск. Безусловно, это раздражает Кремль и в какой-то мере нервирует, ведь с каждым днём он всё меньше и меньше может, что-либо противопоставить растущей у своих границ силе.
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А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу чемоданчик!...
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Испанский сайт www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора», поскольку фото и цены на хамон «угрожают конституционному строю России».
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Читательница из Москвы интересуется: "Я работаю в Сокольниках в продуктовом магазине. Магазин дорогой, в высотке у метро. Мы продаем аргентинский хамон. И как быть?.."
Отвечаю:
"Как увидите хамон - вызываете ОМОН!"
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Договор истек в 1996 году.
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і поки що він не збирається з ними розлучатися
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Доки німці прийдуть.
Тоді й порегочуть
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А письков уже затрахал всех своими дебилозаумными речами...
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TRUMP: 'We must take advantage of the estimated $50 trillion in untapped shale, oil, and natural gas reserves'
Где-то в Кремле нервно икал Путин. Тем более, что ограничение ОПЕК на добычу нефти закончится через четыре месяца...
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Мелодия супер, очень современная:
«Njet, Molotoff»
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...........
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