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 Россия пока не собирается отводить ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, - Песков

Россия не уберет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против РФ ракетная система.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си.

"Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия разместит дополнительные ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму, - командующий Севастьянов

Напомним, Россия намерена передислоцировать мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" в Калининградскую область.
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Появление в немецком порту Бремерхафен трёх американских транспортных суден -«Решимость», «Свобода» и «Стойкость», с сотнями единиц военной техники на борту, оказало на россиян серьёзное психологическое воздействие, коего не было со времён Холодной войны. А когда началась выгрузка привезённого добра, а это ни много ни мало: 87 танков M1A1 Abrams, 20 САУ M109 Paladin, 136 БМП Bradley и прочие ББМ и техника иного назначения, с 3500 военнослужащими из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии, для последующей переброски в Польшу, то пропагандистская машина кремля включила режим «истерии».
Однако пока российские СМИ планомерно сеяли панику, повышая уровень стрессовой восприимчивости в прослойке общества, особо чувствительно воспринимающем американские танки у высокодуховных границ, из виду был упущен ещё один грядущий трансфер, не менее впечатляющий по своим масштабам. Но, о нём несколько позже, а пока хотел бы вернуться почти на два года назад.

В марте 2015 года американская аналитическая организация Stratfor опубликовала материалы, в которых говорилось, что при гипотетическом противостоянии с Россией у НАТО главным уязвимым местом будут его ВВС, значительно уступающие в регионах вероятного соприкосновения ВКС РФ. И не удивительно, но после этого доклада НАТО на порядок увеличил учения своих воздушных сил и присутствие в странах восточной Европы и Балтии. Между тем, советы, как видно, по-прежнему не забыты, и упор на ВВС продолжается.
Дело в том, что помимо уже наделавших шума танков, САУ и БМП, в Восточную Европу будет так же переброшена вертолётная группировка Армии США, какой Европа не видела со времён Холодной войны!
Так, в ближайшее время на авиабазу 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского, что находится вблизи города Повидз, будут переброшена техника и военнослужащие из состава 10-й боевой авиационной бригады США. Если в числах, то это не менее 50 многоцелевых вертолетов Black Hawk, 10 транспортных вертолетов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих. Но, главная изюминка всего этого действа - 24 ударных вертолета AH-64 Apache.
То есть, Армия США в Европе создаёт полноценную группировку, которая должна иметь превосходство не только на земле, но и в воздухе, таким образом, создавая симбиоз в условиях современных боевых действий, минимизирующий уязвимость войск. Безусловно, это раздражает Кремль и в какой-то мере нервирует, ведь с каждым днём он всё меньше и меньше может, что-либо противопоставить растущей у своих границ силе.

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А ты убери свой чемоданчик!...
А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу чемоданчик!...
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Паранойя прогресує,маячня , ПРО це оборонні комплеси,а не ударні )))
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"Они (системы ПРО) не позволяют нанести превентивный удар"
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Саме це дратує рашистів, тому що зводе на нівець всі іх потуги )))
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Увы позволят. ПРО можно сравнить с бронежилетом. Одна пуля может и не убьет, но если залпом, да еще и с разных точек...
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СБУ опубликовала видео подготовки убийства народного депутата Украины‍имхо дку враг народа а дружбан олигархической мафии Украины
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Они и без Европы на вас нацелены со всех сторон. Скажите спасибо ,что вас пока жалеют и в бетон не закатали
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Світ лише намогається зтримати розповзання цієї потворної гидоти світом )))
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Раша никого не жалеет,она может только кого-то бояться,что и наблюдаем.
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за все время мы поняли как бороться с путлером когда посольства бизнес страны агрессора у нас в столице ...мертвым працанам уже пофик а живые еще есть ???
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Дивні якісь кацапи-забули , що СРСР був розвалений без жодного пострілу зі сторони НАТО..
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Ульяновский суд запретил россиянам смотреть на испанский хамон

Испанский сайт www.jamonshop.es внесен в реестр запрещенной информации «Роскомнадзора», поскольку фото и цены на хамон «угрожают конституционному строю России».


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Саша Сотник
Читательница из Москвы интересуется: "Я работаю в Сокольниках в продуктовом магазине. Магазин дорогой, в высотке у метро. Мы продаем аргентинский хамон. И как быть?.."

Отвечаю:
"Как увидите хамон - вызываете ОМОН!"
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А ЕСЛИ ОНИ СЛЮНОЙ ЗАХЛЕБНУТСЯ, КТО ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ........?
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Вот сучье ,хорошо бы китайцы так же вернули им арендованные земли , как казламордые вернули Калининград ,пардон - Кенигсберг.
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За рішенням Потсдамскої конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом зі своєю столицею Кенігсбергом, тимчасово була передана ссср .
Договор истек в 1996 году.
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Вы уважаемая еще не знаете, во что они превратили житницу Германии Восточную Пруссию. Там еще до сих пор ездят по немецким рельсам и по заросшие буряном германским дорогам. Все прибрежные городки Балтики и хутора превратились в руины.
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достанутся значит затем Восточной Пруссии в наследство от РФ...
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у путєна з дупи стирчать іскандери
і поки що він не збирається з ними розлучатися
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для того.что быть мишенью для НАТЫ. можно и искандеры надуть...
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Нехай будуть.
Доки німці прийдуть.
Тоді й порегочуть
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Разве что немцы запереживают за Кенигсберг,чтобы при запуске кацапские ракеты там же не попадали. Его ж еще забирать надо при дележе рашки.
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О, то доречі. Тут Сірійці глузують з рашистів. Порадували коменти до відео!!!!
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Давайте Айфончика, он тоже ересь несёт, но там хоть поржать можно...
А письков уже затрахал всех своими дебилозаумными речами...
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ключевое слово -"пока" - куда вы кацапы в жопу денетесь
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Трамп грозится залить мир сланцевыми нефтью и газом:
TRUMP: 'We must take advantage of the estimated $50 trillion in untapped shale, oil, and natural gas reserves'

Где-то в Кремле нервно икал Путин. Тем более, что ограничение ОПЕК на добычу нефти закончится через четыре месяца...
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Трамп скоріше за все добиватиметься ембарго на експорт козломордянського та іранського газу.
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.....пока не собирается ?.... Но ведь это только пока.! Совсем недавно ,,рыжие усы,, говорили, что смешные Искандеры в Кенигсберге всерьез и надолго...Недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах.
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В свое время эти скоты и с севера не собирались отводить войска. И получили войну с финнами, которые русских собак положили го-ораздо больше, чем наши братья чеченцы, когда русские свиньи "одним батальоном ВДВ" попытались внести в Грозный "руцкий" мир.
Мелодия супер, очень современная:
«Njet, Molotoff»
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Не знаю как народ но Х-ЙЛО этого уже не помнит -у него уже другая риторика относительно сепаратистов по отношению с той которую он произносил когда чеченские сепаратисты хотели не зависимость -он тогда говорил что надо их всех уничтожать до последнего -но когда дали рашистам посланным путином звиздюлей то он сразу по другому заговорил и даже дань начал платить Чечне за принесенные им неудобства Чечне а сейчас Х-ЙЛО думает что Порошенко повторит так сказать его подвиг сдачи территории но лугандонским террористам но Порошенко не уличная шпана как Х-ЙЛО и на такие договорняки с рецедивистами уголовниками естественно не пойдет и поэтому вариант Х-ЙЛА медным тазом накрылся но если бы у Порошенка вдруг бы возникли бы какие то сомнения то украинский народ быстро бы это подправил бы чтобы все было в интересах украинского государства а не кучки негодяев.
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Россия пока не собирается отводить лосьоные комплексы "Боярышник " из Мозгограда - Песков
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Не надо ничего отводить. Продолжайте наращивать и пугать весь мир, пока деньги не кончаться. Единственная просьба, - после банкротства, убрать за собой.
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Лукашенко готов принять высокие стороны для переговоров .
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Потому что Лукашенко хитрый мужик и знает что Х-ЙЛО не вечное а после него там не с кем сотрудничать -все достойные кандидатуры убиты и поэтому он так себя ведет-готов услужить -то есть старается сохранить путь для изменения курса
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Что то этот кремлевский шут песков путает -это кремлевская гнида путин всем угрожает и поэтому все ближайшие страны как могут так и создают оборону -этого кремлевского кзла не кто не боится но просто знают ему может мочь ударить в голову и поэтому надо быть готовым к всему а вобще то путинский рашовский свинарник вобще не кому не нужен -там так все засрано что там нечего ловить -просто кремлевские уроды этого не понимают что живут в раше как в сральнику и что главное еще этим гордятся -ну прямо какое то извращенное у них понятие цивилизации -но это ихние проблемы им нравится то пусть так и живут только нас своими грязными кровавыми лапами нас не трогают.
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"Россия не уберет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против РФ ракетная система." - а точніше поки не настануть на Рашці голодні 90-ті, тоді іскандери на ніжки Трампа обміняють.
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Тем более калининград,т.е-Восточная Пруссия,Кёнигзберг-это исконно расейская зямля,которую засрали,так,что 100 лет ,хер разгребёжь!Вообще у кацапов,самое страшное оружие-срачь!У них культ говна!оно везде :под ногами,в подъездах,в лифтах!Нагадить соседу под двери,подложить ради прикола на дорогу кошелёк с говном,ну а теремок на детской плошадке,там обязательно,должно быть насрано!Это фишка!Это скрепа!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пока не собирается отводить ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, - Песков
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