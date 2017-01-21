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Все про:Житомирщина (534) отравление (784) прокуратура (2552) уголовное дело (2186)

 Прокуратура открыла дело по факту отравления 13 школьников в Житомире

Прокуратура Житомирской области начала расследовать отравление 13 учеников гуманитарной гимназии в Житомире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что в Житомирской детской областной и центральной детской городской больницах с 20 по 21 января 2017 года с предварительным диагнозом острое кишечное отравление госпитализированы 13 детей, которые являются учениками местной гуманитарной гимназии.

Всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.

В ходе досудебного расследования будут проведены необходимые следственные действия, установлены иные обстоятельства.

Житомирская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений в местной гимназии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных норм) Уголовного кодекса.

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какой позор, не одного комментария, то ли дело, если бы это было в рашке, сколько красивых коментов бы было, и о боярешнике, и о еде с помойки, так им свиньям и надо, итд итп, ну где же вы патриоты украины
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