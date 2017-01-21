 Прокуратура открыла дело по факту отравления 13 школьников в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Житомирской области.
Установлено, что в Житомирской детской областной и центральной детской городской больницах с 20 по 21 января 2017 года с предварительным диагнозом острое кишечное отравление госпитализированы 13 детей, которые являются учениками местной гуманитарной гимназии.
Всем детям обеспечено необходимое лечение, состояние их здоровья стабильное.
В ходе досудебного расследования будут проведены необходимые следственные действия, установлены иные обстоятельства.
Житомирская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений в местной гимназии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных норм) Уголовного кодекса.
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Население Украины 2016 Согласно нашей оценке, на конец 2016 года, население Украины составляло 42 462 218 человек. За 2016 год население Украины уменьшилось приблизительно на 155 127 человек. Учитывая, что население Украины в начале года оценивалось в 42 617 345 человек, годовой прирост составил -0.36 %. Вот основные демографические показатели Украины за 2016 год: Родившихся: 459 841 человек Умерших: 651 619 человек Естественный прирост населения: -191 778 человек Миграционный прирост населения: 36 651 человек Мужчин: 19 532 226 человек (по оценке на 31 декабря 2016 года) Женщин: 22 929 992 человека (по оценке на 31 декабря 2016 года)
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