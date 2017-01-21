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Все про:канализация (82) несчастный_случай (153) Черкасщина (451) жертвы (796) ГСЧС (656)

 Двое мужчин задохнулись в выгребной яме в Шполе

В Шполе (Черкасская область) двое мужчин отравились испарениями в выгребной яме. Оба погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время очистки канализационной трубы на территории заведения общественного питания на улице Соборной в затопленном жидкими нечистотами коллекторе глубиной около 4 метров одному из рабочих стало плохо, и он потерял сознание. На помощь бросился коллега, однако, надышавшись испарениями, тоже упал.

После откачки около 16 куб. м нечистот спасатели подняли тела погибших на поверхность.

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божечки чим вони там серуть .........
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откачать не пять копеек стоит . видимо надеялись что пробьют но не сложилось . покойные конечно дуралеи но виноват тот кто решил сэкономить и послал их в коллектор
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ИП - изолирующий противогаз. Одел, винт крутнул - и работай, где хочешь. Неужели так сложно?
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Ну, не знаю - слава Богу, не тошнило. Наверное, в молодости крепче был.
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Мы ж Европа, у наших работяг такое не предусмотрено, особо не попилишь на этом бабки...
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думаю, так, как стригут в постсовке- нет нигде...) Про рф молчу- там всё понятно. А вот у нас с приходом покращення и жити по-новому- каждый день всё больше и больше раскручивается эта коррупционная махина. Скоро догоним времена Овоща, если даже УЖЕ не догнали(((....
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Не сложно на предприятиях где знают про "Газовую безопасность",а здесь имеет место общественное питание.
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.......и работать должны минимум ТРИ человека!
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тогда бы 3е померло, был уже случай в прошлом году похожий
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Я работаю в Укртрансгазе. По правилам проведения огневых или газоопасных работ в емкостях -- должно быть ТРИ человека. Один работает, второй помогает и страхует, а третий СТРАХУЕТ обеих и ничего не делает. У нас так, тот-же метан.
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А самим головой думать - слабо? "СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО - ДЕЛО РУК САМОГО УТОПАЮЩЕГО" - классика же!
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Интересно, кто ответит за отправку рабочих без ИСЗ? Начальника участка стоило бы в коллектор с головой посадить.....
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Насколько знаю, сначала сантехники открывают яму и дают выйти ядовитым газам , потом работают.
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В мою молодость был случай на Харьковщине - три солдата задохнулись, чища капустный подвал. Офицер вытащил их по одному, причём последнего бессознательного, буквально, вытолкал на плечах, но сам остался в яме.
Этот случай рассматривался в ВУЗе на уроке гражданской обороны. Но так как на законодательном уровне ничего принято не было, то просто было рекомендовано в любое помещение, где есть гнилостные процессы, заходить только с внешним притоком воздуха, например, через подручные средства - обыкновенный шланг, или подобное. Или не дыша. Если возможно справиться за минуту, например, осмотреться, оценить обстановку. Два вдоха метана дозтаточно, чтобы потерять сознание. Полминуты дыхания - отравление и смерть.
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Сука , это , наверное , апогей невезения - задохнуться в выгребной яме в Шполе .
Мало того , что они там жили , так , сука , и ещё такой конец ...
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Нужно на каждой выгребной яме и коллекторе закреплять табличку "убойные газы". Тех, кто не прикрепил, штрафовать на тысчу грн, наполним бюджет.
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Ось так ми спішимо в Єропу тонучи у власному гімні.
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У меня товарищ был,захлебнулся в говне тоже,сел срать в уборной,а в кармане куртки была бутылка водки,когда он растегнул куртку,бутылка выпала прям в дырку туалета,ему так стала жалко бутылку,что он полез её доставать,ему кидали в дырку верёвку чтобы он вылез,но он отказывался вылезать пока не достанет водку,так и захлебнулся,багром зацепили за воротник,потом долго отмывали мёртвого со шланга.
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Сэкономили страховочную веревку ценой двух жизней...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое мужчин задохнулись в выгребной яме в Шполе
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