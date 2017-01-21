 Двое мужчин задохнулись в выгребной яме в Шполе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время очистки канализационной трубы на территории заведения общественного питания на улице Соборной в затопленном жидкими нечистотами коллекторе глубиной около 4 метров одному из рабочих стало плохо, и он потерял сознание. На помощь бросился коллега, однако, надышавшись испарениями, тоже упал.
После откачки около 16 куб. м нечистот спасатели подняли тела погибших на поверхность.
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Этот случай рассматривался в ВУЗе на уроке гражданской обороны. Но так как на законодательном уровне ничего принято не было, то просто было рекомендовано в любое помещение, где есть гнилостные процессы, заходить только с внешним притоком воздуха, например, через подручные средства - обыкновенный шланг, или подобное. Или не дыша. Если возможно справиться за минуту, например, осмотреться, оценить обстановку. Два вдоха метана дозтаточно, чтобы потерять сознание. Полминуты дыхания - отравление и смерть.
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Мало того , что они там жили , так , сука , и ещё такой конец ...
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