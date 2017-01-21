 В 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что в течение 2016 на территории Украины заработало 76 местных пожарных команд, из которых 13 - именно в объединенных территориальных общинах. В населенных пунктах создано 253 добровольных пожарных дружины (из которых 75 в объединенных территориальных общинах) и 22 добровольные пожарные команды (из которых 7 - в объединенных территориальных общинах).
Кроме того, на территории 5 областей - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Тернопольской - продолжается реализация проекта по организации мероприятий гражданской защиты населения. В прошлом году на территории этих областей образовано 9 местных и 98 добровольных пожарно-спасательных подразделений. Таким образом в этих регионах уже функционирует 114 местных и 360 добровольных пожарно-спасательных подразделений.
В сообщении говорится, что в 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду и в дальнейшем развивать движение добровольцев для обеспечения безопасности граждан.
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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !
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Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами. (с) ?.
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