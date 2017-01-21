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 В 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду, - МВД

В рамках реформы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 2017 году планируется создать 271 местную пожарную команду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что в течение 2016 на территории Украины заработало 76 местных пожарных команд, из которых 13 - именно в объединенных территориальных общинах. В населенных пунктах создано 253 добровольных пожарных дружины (из которых 75 в объединенных территориальных общинах) и 22 добровольные пожарные команды (из которых 7 - в объединенных территориальных общинах).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО

Кроме того, на территории 5 областей - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Тернопольской - продолжается реализация проекта по организации мероприятий гражданской защиты населения. В прошлом году на территории этих областей образовано 9 местных и 98 добровольных пожарно-спасательных подразделений. Таким образом в этих регионах уже функционирует 114 местных и 360 добровольных пожарно-спасательных подразделений.

В сообщении говорится, что в 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду и в дальнейшем развивать движение добровольцев для обеспечения безопасности граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в результате пожаров в Украине погиб 171 человек

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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !










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При чем тут МВД? Или эти "местные" пожарные команды будут помогать полицаям шины на майданах тушить и растаскивать?
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Ці команди працюют під протекторатом ГСНС МВС України ))))
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Собрание пожарников обьявило. Сегодня пока Рыба (после фнала по домино).
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Тeм врeмeneм Гадя nа Майдаne выступаeт акция "xутиn-стоп"
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А кто эти команды будет обеспечивать специальной техникой? Чем они пожары будут тушить?
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами. (с) ?.
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Забезпечення це проблема місцевих громад, щось на кшталт забезпечення ЗСУ волонтерами )))) Як кажут:-На чужому горбу та в рай заїхати )))
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Добровольная пожарная команда это добровольные дежурства я так понял на дому( денег не платят). Когда пожар, то окажется что один на даче, другой на свадьбе, третий дома но телефон вне зоны и т.д.... хорошо если я ошибся.
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Та да... Я в "пожарники" пайду-пусть Меня научат!!
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парней наших сейчас в биатлоне (эстафета)поддерживаем.а по поводу пожарников-это распил бюджета!!!!!!козлы кароче
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году в Украине планируется создать 271 местную пожарную команду, - МВД
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