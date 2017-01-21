EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  1567  19
Все про:Нацполиция (5548) Тернополь (554) Тернопольщина (310) убийство (4575)

 Попытка двойного убийства на Прикарпатье: полиция поймала злоумышленника

Драка и ссора привели к поножовщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 20 января около 22.00 уроженец Тернопольщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве начал ссору с двумя мужчинами во время которой одному из них нанес смертельные ножевые ранения, другого удалось спасти.

"Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что мужчина 1955 г.р., уроженец Тернопольской области, который проживает в Ивано-Франковске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении магазина на бытовой почве начал ссору с жителями Ивано-Франковска 1958 и 1959 г.р. Злоумышленник достал нож, который был при нем и умышленно нанес им удар в шею старшему из них, а другому нанес проникающие колото-резаные раны брюшной полости и грудной клетки", - сказано в сообщении.

Пострадавшего с травмой шеи доставили в Ивано-Франковскую областную больницу, где своевременно оказали помощь, другого доставили в городскую больницу, где от полученных телесных повреждений он скончался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кровавое убийство в столице: мужчина на глазах у детей зарезал женщину

После совершенного преступник был задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление является оконченным), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводится следствие.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто гарних новин в Україні немає...
А може форумчани їх тут розмістять? Бо вже нестерпно це читати та коментувати!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Активисты сообщают,что nашли логово пороxоботов и идут битами ломать им чeрeпа! Пойдeт nовость Саnя?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Питай у журналістів-я з ними нічого спільного навіть мати не хочу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гарни новыны? )) это как в кацапии показывают всякую дурню? - отремонтировали тротуар возле детского сада(с) -или - В Пермском крае козёл Кузя дает до двух стаканов молока в день(с) и т.д. ибо норм новостей козел наплакал)) что у нас что в кацапии
 показать весь комментарий
Ответить
 
277 украинских предприятий будут поставлять продукцию в Евросоюз (Hyser)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно тебе. Кому интересно, что первая партия нефти в 80 тыс.тонн из 1,2 млн в этом году для Кременчугского НПЗ уже в Украине. Что это рабочие места, что закупать нефть - это дешевле, чем закупать бензин по трубе из оркостана. Что это экономия валюты и в будущем стабилизация курса валюты. Простая вещь, как то, что чем меньше валюты мы потратим на импорт, тем будет ниже курс доллара до людей не доходит!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прошу макс перепоста!!!
19 января, Соломенский районный суд г. Киева, по требованию РФ, осуществленном силами Интерпола, был задержан некто Гия Церцвадзе. Якобы, в 2003 году он убил россиянина в Сочи. Его задержали в аэропорту «Киев» и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса по сути. Но фокус в том, что этот человек - боец АТО, который приехал добровольцем сражаться с российским оккупантом. И мы его задержали. При этом, мы обмениваем российских убийц, отпуская их по договоренности, а вот Церцвадзе не отпущена, а задержан!!!

Прошу макс перепоста!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прошу макс перепоста!!!
19 января, Соломенский районный суд г. Киева, по требованию РФ, осуществленном силами Интерпола, был задержан некто Гия Церцвадзе. Якобы, в 2003 году он убил россиянина в Сочи. Его задержали в аэропорту «Киев» и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса по сути. Но фокус в том, что этот человек - боец АТО, который приехал добровольцем сражаться с российским оккупантом. И мы его задержали. При этом, мы обмениваем российских убийц, отпуская их по договоренности, а вот Церцвадзе не отпущена, а задержан!!!

Прошу макс перепоста!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребята , вы опоздали , прокуроры уже сказали если он атошник никуда его не выдадут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас в Украине что выписывают прощение всех грехов в том числе за убийства всем подряд лаврушникам -уголовщине? Когда полиция взяла за зад - грызун не растерялся и придумал хорошую отмазку что приехал воевать добровольцем? А раньше три года не хотел ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему его раньше не искали целых 12 лет , а начали после того как он попал в АТО ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ресурс превращается в криминальную хронику?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, жизнь становится все интересней и интересней...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикольная ситуация. Задачка для юристов на данной ветке, какова правильная квалификация деяния, если хотел убить двух, а одного не смог?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПопытка двойного убийства на Прикарпатье: полиция поймала злоумышленника
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия боевик Великобритания взятка депутат инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция отравление Порошенко потери протест Россия СБУ смерть США Трамп убийство Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти