 Попытка двойного убийства на Прикарпатье: полиция поймала злоумышленника

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 20 января около 22.00 уроженец Тернопольщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве начал ссору с двумя мужчинами во время которой одному из них нанес смертельные ножевые ранения, другого удалось спасти.

"Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что мужчина 1955 г.р., уроженец Тернопольской области, который проживает в Ивано-Франковске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении магазина на бытовой почве начал ссору с жителями Ивано-Франковска 1958 и 1959 г.р. Злоумышленник достал нож, который был при нем и умышленно нанес им удар в шею старшему из них, а другому нанес проникающие колото-резаные раны брюшной полости и грудной клетки", - сказано в сообщении.

Пострадавшего с травмой шеи доставили в Ивано-Франковскую областную больницу, где своевременно оказали помощь, другого доставили в городскую больницу, где от полученных телесных повреждений он скончался.

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После совершенного преступник был задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление является оконченным), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводится следствие.