EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  6686  56
Все про:Киев (15869) Нацполиция (5548) убийство (4575)

 Кровавое убийство в столице: мужчина на глазах у детей зарезал женщину

В Днепровском районе Киева мужчина ударил сожительницу на глазах у ее детей, пострадавшая скончалась от полученных травм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.

- Около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Радужной. Правоохранители, которые срочно выехали на вызов, не смогли сразу попасть в помещение, но услышали, что там плачут дети и зовут маму. Патрульные пообщались с мальчиками, которые были закрыты в квартире. Дети объяснили, что их мама лежит в крови, а они не могут найти ключи и открыть дверь. Поэтому на место сразу вызвали специальные службы и врачей, - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице иномарка влетела в забор дома. ФОТО

С помощью спасателей правоохранители попали в квартиру, где обнаружили мертвой 29-летнюю хозяйку с проникающим колото-резаным ножевым ранением спины, которая лежала на диване. Кроме того, в доме были ее 2-летний и 11-летний сыновья.

Дети рассказали, что маму ударил ее сожитель и убежал. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и прилегающей территории, пообщалась с соседями и знакомыми потерпевшей. К отработке также привлекли кинолога со служебной собакой.

На улице возле дома нашли кухонный нож со следами бурого цвета. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование. Детей поместили в приют, с ними работают полицейские психологи.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что происходит? почему мы становимся зверями? раньше же такого не было! люди будьте добрее! зла в мире и так хватает! Хотя это может и быть последствия "закона Савченко" Его прописали депутаты что б вытянуть с тюрьмы депутатов и судей! Понятно что под него попало куча рецидивистов! отсюда и всплеск преступности!Ну почему такого правительства нет в Европейских странах? как и нет такой агрессии друг к дружке и преступности? Люди впредь думайте головой душой не ведитесь на ложь политиков и гречку! Хватит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ось саме такі дописи, як твій з акцентом на "законі Савченко", і розпалюють ворожнечу! Ти навіть тут примудрився притулити політику-бо саме таке твоє завдання на Цензорі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не кипятись! "закон Савченко" назван так! но к нему она если и имеет отношение то самое минимальное! она в росии была тогда! этот закон писали почти все депутаты! с каждой практически фракции! Что б вытащить с зоны своих друзей знакомых получить откаты за выход преступников! ты то это понимаешь! я думаю что все это понимают! Он просто так назван!Тот же Лозинский Зварич вышли ! Это в основном под них он был писан! Но под него попало очень много закоренелых рецедивистов! не говорю) вышли и нормальные люди которые по ошибке наговору туда попали! или водители вселедствии аварии где погибли люди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та мені до дупи і той закон, і та Савченко у цій гілці!
Всьому свій час і своє місце!
Зрозумієш-добре, ні-то ні, повторювати не буду!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скажи!звідки в тебе стільки агрессії?Чому так?Ми ж не москалі що б тішитися і сіяти ворожнечу!Я чимось тебе скривдив? Чи ти так лихий на весь світ?Будь добріший!В нас так сіють ворожнечу і лють! Не піддавайся! Наша сила тільки в єдності! По одному нас зломають!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слова ти зараз написав правильні. Та не тут і не з того ти почав розмову.
У будь якій іншій гілці-скільки влізе. А тут людина жахливо загинула і дити постраждали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в нас в місті 4 роки назад співмешканець на очах сина зарізав матір а потім і сину перерцзав горло! Страшно Лежать обое і на могилі постійно дитячі іграшки!Звірі! ну заарештували його! а як батькам? Без дочки Їй 28 було і внука 5 років! звіріють ) срашно! І це агрессія йде з росії
 показать весь комментарий
Ответить
 
я весь час за кермом! було багато сітуацій на дорозі але не збив ні одну кішку чи собаку! це живе! Не я давав їм життя і не я вправі його забирати! вікручував по любому! а тут життя людини! згоден! все в першу чергу виховання і пропаганда ну і ще безкарність!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приклад про тварин некорректний-від випадковості ніхто не застрахований. Від горобця ти не вивернешся-не встигнеш.

Не в безкарності проблема, а у відсутності невідворотності покарання. Це головне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажи мені чоловіче! На)(уй кому з депутатів, що прийняли закон ці лозинський та Зварич? Вони і 10 років тому нікому не були потрібні, а зараз тим паче. Вон синуля Демішкана. До людини прив'язав радіатор і відправив плавати. Потім мусора якось його злапали, отримали визнання провини і від нього і від його спільників, а потім суд відпустив його, бо немає доказів. І ніякого сроку, ніякого закону, ніякої савченко. Все просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Друже! Ти ж бачиш що робиться в Країні! Вони майже "боги" і думають що так буде завжди! овоч теж так думав!Вони прагнуть знайти грань скільки народ зможе терпіти!Ти ж бачиш що пашинський недоторканий! Стріляе в людей і що? "Мусора" в долі вони заробляють! судді теж! Це бізнес! І так буде поки не буде по справжньому зламана система і не буде справжня люстрація!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для всього справжнього треба багато людей, що хочуть жити по правді. А в нас немає. В нас всі хочуть красти та порушувати правила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогие женщины, когда ж вы мозгами думать научитесь? Детей жалко безумно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наверняка у этого выродка, течет москальско-ордынская кровь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все выродки в Московии.
Сознательный украинец не может быть выродком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, украинцы непогрешимы. И даже мусор, который везде валяется, специально подкидывают кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цього ублюдка-провокатора треба відправляти в спам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, простите, что возвращаю с небес на землю. Больше не буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я только за себя отвечаю. И посчитал, что оскорбление было адресовано мне. Если это не так, то забыли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я с первого твоего поста понял что ты кацапский выродок, можешь так не напрягаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Детей жаль , а мамка была не разборчива в мужчинах , иначе не притащила бы такого урода в дом , да ещё с маленькими детьми ! Хорошо что детей не тронул .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще один "експерт" который осуждает людей не зная и не понимая ни ситуации ни самих людей,вот так просто сел и высрал что человек говно,а хуле мелочиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Детей сиротами оставил и себе подписал...
От оно надо было так, а, жизни забирать и ломать? Синька...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
премію Дарвіна тим,у кого є діти,не дають
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не разборчивый осло..б залез на цензор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снова дефицит новостей? Такой "бытовухи" по всей стране полно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор перетворився на філіал передачки стоГнія?
"Убили, зарізали, розбився, згорів, потрапили під колеса, переїхали"...
І це всі новини, які є в Україні?!
Жодного позитиву?! Виставки, концерти, бієналє, книжки, фільми, нє?... Шо, нічогісінько?!
Це зумисне нагнітання негативу чи професійна імпотенція?

ЗІ. Дітей дуже шкода (
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я би сказала - негатив краще продається. А професіоналізмом тут давно не пахне, починаючи з самого Бутусова, який "експерт в усьому".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласен. Хотелось бы услышать и положительные новости об Украине. О развитии демократических ценностей, об успешной борьбе в пятой колонной в Украине.
Путин вон как сою пятую колонну мочит. Хотим надеяться, что СБУ не хуже Путина нейтрализует свою пятую колонну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто такий Путін? Здається мені, що ти покидьок ватний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин мерзавец и негодяй. Но со своей пятой колонной справляется успешно.
Искренне желаем и украинским спецслужбам так-же эффективно бороться со своей пятой колонной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а где эти сотни мусоров конченных что вчера с активистами бодались? или эти бараны тупорылые только машины служебные бить могут та за хаты друг друга шмалять аля Княжичи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Офигеть....а не ждать службы и самим проникнуть в квартиру никак? Может еще жива была и спасти можно было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то наших селфистов за бюджетные средства обучали оказанию неотложной медицинской помощи. Во всяком случае они обязаны знать как остановить кровотечение. Но дело даже не в этом. Они просто тупо ждали, когда им приедут и дверь откроют!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как можно проникнуть в квартиру без каких либо инструментов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зависит от дома. В некоторых есть проходы с соседних балконов. В конце-концов выбить замок, у соседей попросить ломик или что-то еще. Уже умолчу о таком героизме, как спуститься по веревке с верхнего этажа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прошу макс перепоста!!!
19 января, Соломенский районный суд г. Киева, по требованию РФ, осуществленном силами Интерпола, был задержан некто Гия Церцвадзе. Якобы, в 2003 году он убил россиянина в Сочи. Его задержали в аэропорту «Киев» и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса по сути. Но фокус в том, что этот человек - боец АТО, который приехал добровольцем сражаться с российским оккупантом. И мы его задержали. При этом, мы обмениваем российских убийц, отпуская их по договоренности, а вот Церцвадзе не отпущена, а задержан!!!

Прошу макс перепоста!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
По требованию РФ, Карл!!! Грузинского добровольца!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
" по требованию РФ, осуществленном силами Интерпола"
вот этого я не понял. Если Интерпол потребовал - значит тому были неопровержимые доказательства. Интерпол - не Рашка. Плюс, что это за "силы Интерпола" такие?
и почему боец АТО не может быть преступником в тылу?

пипец, этих провокаторов хрен поймешь. Хитрые стали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интерпол НЕ ИЩЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!!! Он только совершает задержания или розыск, а типа правосудие совершает страна обьявившая розыск...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОЧЕМУ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СТОЛЬКО ПРОБЛЕМ? Почему мужчины врут, а женщины ревут | Автор книги - Аллан Пиз , Барбара Пиз

Женщины призваны рожать детей и заботиться о семейном гнезде. В результате женский мозг ориентирован на заботу, питание, любовь и воспитание людей, с которыми женщина сталкивается в жизни. Мужчина всегда имел совершенно другие обязанности - он был охотником, защитником, добытчиком и человеком, принимающим решения. Мы хотим сказать, что мужской и женский мозг ориентирован на совершенно разные виды деятельности и имеет абсолютно разные приоритеты. Научные исследования, особенно сканирование мозга, получившее распространение в последние годы, это полностью подтверждают.
Большинство книг, посвященных вопросам человеческих взаимоотношений, написано женщинами. Они же составляют и подавляющее большинство покупателей подобной литературы. Большинство этих книг описывает мужчин, что они делают не так и как их можно исправить. Большая часть консультантов по вопросам взаимоотношений и терапевтов - также женщины. Непредвзятому наблюдателю может показаться, что женщины больше интересуются отношениями, чем мужчины.
Во многом это действительно справедливо. Сосредоточенность на личных отношениях не свойственна мужскому мозгу и не занимает первое место в списке мужских приоритетов. Следовательно, мужчины вообще не думают об отношениях и быстро прерывают их, потому что, на их взгляд, женщины мыслят и действуют слишком сложно. Порой им приходится так тяжело, что они предпочитают убежать, чтобы не потерпеть позорный провал. Но истина заключается в том, что мужчинам здоровые, нормальные любовные отношения нужны не меньше, чем женщинам. Они просто считают, что в один прекрасный день такие отношения возникнут сами по себе, без предварительной работы и подготовки. Женщины же постоянно заблуждаются, считая, что если мужчины их любят, значит, они их понимают. Но они просто не в состоянии этого сделать. Мы называем друг друга противоположными полами не просто так. Мы действительно противоположны.
Женщина должна хорошо знать одного мужчину, чтобы понять всех мужчин. Мужчина должен узнать всех женщин, и все равно он ни одной из них не поймет.
ХЕЛЕН РОУЛЕНД
Человек - единственный вид, испытывающий постоянные проблемы, связанные с ритуалом ухаживания, брака и воспроизводства. Другие виды справляются с этим естественно и спокойно. Даже пауки «черная вдова» и богомолы, которые убивают своих партнеров после спаривания, отлично знают правила брачной игры и никогда их не нарушают.
Возьмите для примера осьминога. Это простое животное с крохотным мозгом. Но осьминоги никогда не ссорятся относительно различий между самками и самцами, их не волнуют вопросы лидерства. У самок в определенное время возникает сексуальное желание, и самцы-осьминоги окружают ее, вытягивая свои щупальца. Самка выбирает того, чьи щупальца покажутся ей наиболее привлекательными, и дает ему зеленый свет. Она никогда не станет обвинять его в том, что он уделяет ей мало внимания, и никогда не станет думать о том, так ли он заботлив по отношению к ней, как она к нему. Никакие тещи и свекрови не станут давать ей советы, самку осьминога не волнует, выглядит ли она толстой. И она никогда не станет обвинять самца в том, что у него маленькие щупальца.
Но люди ведут себя совершенно не так. Женщины говорят, что им нужны чувствительные мужчины, но терпеть не могут тех, кто кажется им чересчур чувствительными. Мужчины никак не в состоянии понять этого тонкого различия. Мужчины не понимают, что они должны быть чувствительными к женским чувствам, но жесткими и мужественными во всех других отношениях. Мы постарались как можно более доходчиво разъяснить этот момент в нашей книге и надеемся, что она поможет несчастным мужчинам наконец разобраться в этом запутанном вопросе. Женщинам же следует понять, чего же хотят от них мужчины и как им это можно дать.
Войдите в Интернет и задайте в качестве ключа для поиска слова «отношения» и «секс», и вы получите З6714 ссылок на одном только английском языке. Для животных отношения - это простая, незамысловатая процедура, направленная на сохранение и выживание вида. Животные об этом не думают - они просто этим занимаются. Люди же дошли до такой точки в своем развитии, когда им хочется узнать, как лучше всего привлечь внимание противоположного пола, как построить счастливую, веселую и интересную жизнь, основанную на здоровых отношениях между полами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ Почему мужчины врут, а женщины ревут | Автор книги - Аллан Пиз , Барбара Пиз

Чтобы написать эту книгу, мы посетили свыше тридцати стран. Мы собирали информацию и проводили исследования личных отношений повсюду. В своей работе мы постарались коснуться основных тем и рассказать вам о наиболее распространенных проблемах, чтобы предложить практичные и доступные решения. Поведение людей и сценарии, которые мы описываем в своей книге, не могут быть применимы ко всем читателям. Это подлинные истории, а принципы, из них вытекающие, применимы к большинству людей.
Если вы будете правильно общаться с теми, с кем вам приходится жить, работать и любить, ваша жизнь станет намного счастливее. К сожалению, мы замечаем, что большинство людей почти все время поступают совершенно неправильно.
В Великобритании, к примеру, свыше половины пар разводятся в течение первых четырех лет совместной жизни. А если прибавить к этому количеству и те пары, которые так и не решаются вступить в брак, то это количество возрастет до 60-80 %.
100 % разводов начинаются с брака.
Наша книга предлагает вам способы уменьшить это кошмарное количество и внести некоторую ясность в вашу жизнь. Мы сделаем вашу жизнь проще, наполним ее здравым смыслом и расскажем вам о научных фактах, которые будут вам полезны. Мы постарались изложить всю эту информацию спокойно, с юмором и интересно и объясним вам поведение вашего партнера, сына, дочери, матери, отца, тещи или свекрови, друзей и соседей.
ИЗУЧАЙТЕ ВТОРОЙ ЯЗЫК
Чтобы добиться успеха в отношениях с противоположным полом, вы должны уметь разговаривать на двух языках - на мужском и женском. Если вы говорите только по-английски и приезжаете во Францию, нет никакого смысла на чистом английском языке заказывать в ресторане рыбу с чипсами. Французы вас не поймут. Если вы француз и отправляетесь в англоговорящую страну, нет смысла говорить по-французски и заказывать жареных улиток. Местное население отнесется к вам по меньшей мере настороженно. Но если вы купите просто разговорник, из которого узнаете, как произносятся основные слова и фразы на чужом для вас языке, это поможет вам общаться с местными жителями, заслужить их уважение и вызвать у них желание помочь вам, даже если вы будете говорить неправильно и с трудом. Все люди испытывают уважение к тем, кто пытается их понять и заговорить на их языке.
«НЕ СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ИЗМЕНИТЬ ПОЛ?»
Люди часто спрашивают у нас: «Не хотите ли вы сказать, что я должен думать, говорить и действовать, как представители противоположного пола?» Конечно, нет. Когда вы покупаете мобильный телефон, вам всегда дают инструкцию по пользованию. Узнав, как работает ваш телефон и запрограммировав его на то, что вам необходимо, вы получаете массу удовольствия и радости. Вы никогда не станете обвинять телефонную компанию в том, что она пытается превратить вас в телефониста, только потому, что она предложила вам инструкцию по пользованию аппаратом. Наша книга - это инструкция пользователя, направленная на то, чтобы вы получили возможность понять противоположный пол и узнали, какие кнопки нужно нажимать, чтобы добиться наилучших результатов. ................
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКровавое убийство в столице: мужчина на глазах у детей зарезал женщину
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия боевик Великобритания взятка депутат инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция отравление Порошенко потери протест Россия СБУ смерть США Трамп убийство Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти