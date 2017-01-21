 Кровавое убийство в столице: мужчина на глазах у детей зарезал женщину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве.
- Около часа ночи в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Радужной. Правоохранители, которые срочно выехали на вызов, не смогли сразу попасть в помещение, но услышали, что там плачут дети и зовут маму. Патрульные пообщались с мальчиками, которые были закрыты в квартире. Дети объяснили, что их мама лежит в крови, а они не могут найти ключи и открыть дверь. Поэтому на место сразу вызвали специальные службы и врачей, - сказано в сообщении.
С помощью спасателей правоохранители попали в квартиру, где обнаружили мертвой 29-летнюю хозяйку с проникающим колото-резаным ножевым ранением спины, которая лежала на диване. Кроме того, в доме были ее 2-летний и 11-летний сыновья.
Дети рассказали, что маму ударил ее сожитель и убежал. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и прилегающей территории, пообщалась с соседями и знакомыми потерпевшей. К отработке также привлекли кинолога со служебной собакой.
На улице возле дома нашли кухонный нож со следами бурого цвета. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование. Детей поместили в приют, с ними работают полицейские психологи.
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R.I.P.
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Всьому свій час і своє місце!
Зрозумієш-добре, ні-то ні, повторювати не буду!
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У будь якій іншій гілці-скільки влізе. А тут людина жахливо загинула і дити постраждали.
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Не в безкарності проблема, а у відсутності невідворотності покарання. Це головне.
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Сознательный украинец не может быть выродком.
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От оно надо было так, а, жизни забирать и ломать? Синька...
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"Убили, зарізали, розбився, згорів, потрапили під колеса, переїхали"...
І це всі новини, які є в Україні?!
Жодного позитиву?! Виставки, концерти, бієналє, книжки, фільми, нє?... Шо, нічогісінько?!
Це зумисне нагнітання негативу чи професійна імпотенція?
ЗІ. Дітей дуже шкода (
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Путин вон как сою пятую колонну мочит. Хотим надеяться, что СБУ не хуже Путина нейтрализует свою пятую колонну.
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Искренне желаем и украинским спецслужбам так-же эффективно бороться со своей пятой колонной.
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Посмотрите!!!!!!!!
https://www.youtube.com/channel/UCZyrWRSfPAW0H37uDhM6Qfg
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19 января, Соломенский районный суд г. Киева, по требованию РФ, осуществленном силами Интерпола, был задержан некто Гия Церцвадзе. Якобы, в 2003 году он убил россиянина в Сочи. Его задержали в аэропорту «Киев» и отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса по сути. Но фокус в том, что этот человек - боец АТО, который приехал добровольцем сражаться с российским оккупантом. И мы его задержали. При этом, мы обмениваем российских убийц, отпуская их по договоренности, а вот Церцвадзе не отпущена, а задержан!!!
Прошу макс перепоста!!!
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вот этого я не понял. Если Интерпол потребовал - значит тому были неопровержимые доказательства. Интерпол - не Рашка. Плюс, что это за "силы Интерпола" такие?
и почему боец АТО не может быть преступником в тылу?
пипец, этих провокаторов хрен поймешь. Хитрые стали.
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Женщины призваны рожать детей и заботиться о семейном гнезде. В результате женский мозг ориентирован на заботу, питание, любовь и воспитание людей, с которыми женщина сталкивается в жизни. Мужчина всегда имел совершенно другие обязанности - он был охотником, защитником, добытчиком и человеком, принимающим решения. Мы хотим сказать, что мужской и женский мозг ориентирован на совершенно разные виды деятельности и имеет абсолютно разные приоритеты. Научные исследования, особенно сканирование мозга, получившее распространение в последние годы, это полностью подтверждают.
Большинство книг, посвященных вопросам человеческих взаимоотношений, написано женщинами. Они же составляют и подавляющее большинство покупателей подобной литературы. Большинство этих книг описывает мужчин, что они делают не так и как их можно исправить. Большая часть консультантов по вопросам взаимоотношений и терапевтов - также женщины. Непредвзятому наблюдателю может показаться, что женщины больше интересуются отношениями, чем мужчины.
Во многом это действительно справедливо. Сосредоточенность на личных отношениях не свойственна мужскому мозгу и не занимает первое место в списке мужских приоритетов. Следовательно, мужчины вообще не думают об отношениях и быстро прерывают их, потому что, на их взгляд, женщины мыслят и действуют слишком сложно. Порой им приходится так тяжело, что они предпочитают убежать, чтобы не потерпеть позорный провал. Но истина заключается в том, что мужчинам здоровые, нормальные любовные отношения нужны не меньше, чем женщинам. Они просто считают, что в один прекрасный день такие отношения возникнут сами по себе, без предварительной работы и подготовки. Женщины же постоянно заблуждаются, считая, что если мужчины их любят, значит, они их понимают. Но они просто не в состоянии этого сделать. Мы называем друг друга противоположными полами не просто так. Мы действительно противоположны.
Женщина должна хорошо знать одного мужчину, чтобы понять всех мужчин. Мужчина должен узнать всех женщин, и все равно он ни одной из них не поймет.
ХЕЛЕН РОУЛЕНД
Человек - единственный вид, испытывающий постоянные проблемы, связанные с ритуалом ухаживания, брака и воспроизводства. Другие виды справляются с этим естественно и спокойно. Даже пауки «черная вдова» и богомолы, которые убивают своих партнеров после спаривания, отлично знают правила брачной игры и никогда их не нарушают.
Возьмите для примера осьминога. Это простое животное с крохотным мозгом. Но осьминоги никогда не ссорятся относительно различий между самками и самцами, их не волнуют вопросы лидерства. У самок в определенное время возникает сексуальное желание, и самцы-осьминоги окружают ее, вытягивая свои щупальца. Самка выбирает того, чьи щупальца покажутся ей наиболее привлекательными, и дает ему зеленый свет. Она никогда не станет обвинять его в том, что он уделяет ей мало внимания, и никогда не станет думать о том, так ли он заботлив по отношению к ней, как она к нему. Никакие тещи и свекрови не станут давать ей советы, самку осьминога не волнует, выглядит ли она толстой. И она никогда не станет обвинять самца в том, что у него маленькие щупальца.
Но люди ведут себя совершенно не так. Женщины говорят, что им нужны чувствительные мужчины, но терпеть не могут тех, кто кажется им чересчур чувствительными. Мужчины никак не в состоянии понять этого тонкого различия. Мужчины не понимают, что они должны быть чувствительными к женским чувствам, но жесткими и мужественными во всех других отношениях. Мы постарались как можно более доходчиво разъяснить этот момент в нашей книге и надеемся, что она поможет несчастным мужчинам наконец разобраться в этом запутанном вопросе. Женщинам же следует понять, чего же хотят от них мужчины и как им это можно дать.
Войдите в Интернет и задайте в качестве ключа для поиска слова «отношения» и «секс», и вы получите З6714 ссылок на одном только английском языке. Для животных отношения - это простая, незамысловатая процедура, направленная на сохранение и выживание вида. Животные об этом не думают - они просто этим занимаются. Люди же дошли до такой точки в своем развитии, когда им хочется узнать, как лучше всего привлечь внимание противоположного пола, как построить счастливую, веселую и интересную жизнь, основанную на здоровых отношениях между полами.
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Чтобы написать эту книгу, мы посетили свыше тридцати стран. Мы собирали информацию и проводили исследования личных отношений повсюду. В своей работе мы постарались коснуться основных тем и рассказать вам о наиболее распространенных проблемах, чтобы предложить практичные и доступные решения. Поведение людей и сценарии, которые мы описываем в своей книге, не могут быть применимы ко всем читателям. Это подлинные истории, а принципы, из них вытекающие, применимы к большинству людей.
Если вы будете правильно общаться с теми, с кем вам приходится жить, работать и любить, ваша жизнь станет намного счастливее. К сожалению, мы замечаем, что большинство людей почти все время поступают совершенно неправильно.
В Великобритании, к примеру, свыше половины пар разводятся в течение первых четырех лет совместной жизни. А если прибавить к этому количеству и те пары, которые так и не решаются вступить в брак, то это количество возрастет до 60-80 %.
100 % разводов начинаются с брака.
Наша книга предлагает вам способы уменьшить это кошмарное количество и внести некоторую ясность в вашу жизнь. Мы сделаем вашу жизнь проще, наполним ее здравым смыслом и расскажем вам о научных фактах, которые будут вам полезны. Мы постарались изложить всю эту информацию спокойно, с юмором и интересно и объясним вам поведение вашего партнера, сына, дочери, матери, отца, тещи или свекрови, друзей и соседей.
ИЗУЧАЙТЕ ВТОРОЙ ЯЗЫК
Чтобы добиться успеха в отношениях с противоположным полом, вы должны уметь разговаривать на двух языках - на мужском и женском. Если вы говорите только по-английски и приезжаете во Францию, нет никакого смысла на чистом английском языке заказывать в ресторане рыбу с чипсами. Французы вас не поймут. Если вы француз и отправляетесь в англоговорящую страну, нет смысла говорить по-французски и заказывать жареных улиток. Местное население отнесется к вам по меньшей мере настороженно. Но если вы купите просто разговорник, из которого узнаете, как произносятся основные слова и фразы на чужом для вас языке, это поможет вам общаться с местными жителями, заслужить их уважение и вызвать у них желание помочь вам, даже если вы будете говорить неправильно и с трудом. Все люди испытывают уважение к тем, кто пытается их понять и заговорить на их языке.
«НЕ СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ИЗМЕНИТЬ ПОЛ?»
Люди часто спрашивают у нас: «Не хотите ли вы сказать, что я должен думать, говорить и действовать, как представители противоположного пола?» Конечно, нет. Когда вы покупаете мобильный телефон, вам всегда дают инструкцию по пользованию. Узнав, как работает ваш телефон и запрограммировав его на то, что вам необходимо, вы получаете массу удовольствия и радости. Вы никогда не станете обвинять телефонную компанию в том, что она пытается превратить вас в телефониста, только потому, что она предложила вам инструкцию по пользованию аппаратом. Наша книга - это инструкция пользователя, направленная на то, чтобы вы получили возможность понять противоположный пол и узнали, какие кнопки нужно нажимать, чтобы добиться наилучших результатов. ................
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