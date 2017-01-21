 Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.
В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.
Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны.
Вот за это мы и любим Америку !
Трамп сидит на путинском крюке от ануса до самых гланд.
Жалко Меланию - ей теперь непонятно: делать ремонт в Белом Доме, или не делать ....
А если делать - для кого ?
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Завтра начнется раздача воды матросам. Указ уже подписан.
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пусть он попробует что-то сделать во вред США, или что-то в свою пользу - тогда посмотрим...
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Здесь в данном случае "он" - это он, а не Конгресс с Сенатом...
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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !
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За сутки всего.А там конгресс вроде должен принять к рассмотрению,согласно законам США.
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21.01.17 00:06 Янукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко,- показания охраны
История не терпит сослагательного наклонения ...он туда и не побежит. Он будет пытаться сбежать в землю обетованную.
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я Путлера за язык не тянулл....
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https://www.youtube.com/watch?v=Ds93RaFujqE
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импичмент будет объявлять Конгресс после вердикта Верховного суда, но только в том случае, если Трамп попрёт буром против конгрессменов и сенаторов
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понимаю, везде негры.... везде :D
кацап, самое главное в том, что Будапештский меморандум твоя россия нарушила - отвечать будете по полной программе.
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