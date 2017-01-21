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Все про:импичмент (296) США (11738) Трамп (515)

 Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа

Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.

В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция администрации Обамы по Украине была неконструктивной, - Песков

Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны.



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Вот это по-чувацки !

Вот за это мы и любим Америку !
Трамп сидит на путинском крюке от ануса до самых гланд.

Жалко Меланию - ей теперь непонятно: делать ремонт в Белом Доме, или не делать ....
А если делать - для кого ?
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Трамп начинает борьбу с американскими олигархами , транснациональными компаниями , которые грабят не только весь мир , но и собственный американский народ .
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Тогда ему срочно нужны Ротенберг и Миллер , как самые бескорыстные борцы за народ .
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американцы беднеют . это факт .вашингтонские олигархи в погоне за наживой развязали кучу войн на земле .вывели предприятия и заводы в Китай . Это Трамп говорит , а не я .
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что за ватновлажные мечты))))))))))кацапы из мусорок жрут,но жалеют успешных амеров...
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а вы так хорошо информированы, наверно с ними за компанию питаетесь?
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та на ютуб видео, как твои иппанутые сородичи кацапцкие по свалке ползают, давленную трактором еду собирают
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да-да! Начнет с кровопийц-девелоперовэ
Завтра начнется раздача воды матросам. Указ уже подписан.
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Трамп рыжий, а не белый и пушистый...
пусть он попробует что-то сделать во вред США, или что-то в свою пользу - тогда посмотрим...
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Неправильная формулировка. Правильная - "пусть он попробует что-то сделать в пользу США".
Здесь в данном случае "он" - это он, а не Конгресс с Сенатом...
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Около трёх лет идёт
побоище на Донбассе, погибло за это время более
10 ты сечь украинцев , а Юлия Владимировна Тимошенко, ни разу не удосужилась
посетить Донбасс ! В день, когда ВР голосовала за коммунальные тарифы ,самый
большой пиар «Бтькивщины», Юлия Владимировна покинула ВР !!! Критиковать Юлию
Владимировну ни как нельзя ,на Украине она как Мать Терез !


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Трамп плохо начинает. Выставляет на улицу семью афроамериканца, потерявшего работу, которую он достойно выполнял в течение восьми лет.
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"Одновременно петиция за импичмент Трампа, упирающая на его "гомофобию, расизм, ксенофобию и сексизм", запущена на сайте Change.org. По состоянию на 21 января она набрала уже почти 86 тысяч подписей."

За сутки всего.А там конгресс вроде должен принять к рассмотрению,согласно законам США.
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Нічого надзвичайного в США не відбувається і жодних катаклізмів не буде,це лише проявм демократіі, як наслідок виборчої компаніі,яка незабаром скінчиться і всі підут власним шляхом ))))
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мы провели спецоперацию по спасению некоторой части населения Дамбасса включая Вихтара Хвидаровича...
я Путлера за язык не тянулл....
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В 1972 году был Уотергейт. Не помните чем он для Никсона закончился?
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Да Украина - это не США. Закона про импичмент еще нет, хотя през уже на 10 импичментов тянет.
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А наши правонезащитники запустили компанию охраны президента. Те Лутковские, что и Чавокуню защищали вперди!
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Я все таки надеюсь что Трамп сдержит свое обещание и посадит эту мразь Клинтон и военного преступника Обаму заодно!
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мокша, Америка - демократическая страна, а трамп не диктатор с неограниченной властью. Мечтай, мокша. Єто твое святое право.
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Тролль, ты что нанюхался обосцаных и обосраных портков Хуйла?
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Клан Клинтонов все не может смириться с поражением?
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это не просто клан - это симбиоз либералов, геев, бездельников, комуняк и чиновников
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Нічого у Ізраїля не вийде. Трамп буде на місці.
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пока это - неактуальный пиар
импичмент будет объявлять Конгресс после вердикта Верховного суда, но только в том случае, если Трамп попрёт буром против конгрессменов и сенаторов
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Такой грызни в Штатах не было очень давно. Видно, что ОЧЕНЬ большие проблемы у них, просто мир пока не видит в чем.
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ну и что? все негры припёрлись. и толку. обама обосрался по полной. и украину сдал он насрав на будапешт
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да нет... ничего, естессно.
понимаю, везде негры.... везде :D
кацап, самое главное в том, что Будапештский меморандум твоя россия нарушила - отвечать будете по полной программе.
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ну пока рановато. то что он педерастов и шарлатаногв эколожцев с сайта убрал это только плюс. дальше посмотрим...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа
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