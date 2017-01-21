 Боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донецкой области, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.
"С целью сокрытия мест расположения запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 20 января командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) Военных сил России было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.
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И особенно важна они - для нас с вами.
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А то більше нас і проінформувати нікому, окрім розвідки.
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