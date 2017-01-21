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 Боевики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донецкой области, - разведка

Российско-оккупационные войска пытаются препятствовать работе специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны на странице в Facebook.

"С целью сокрытия мест расположения запрещенного вооружения и недопущения представителей миссии и журналистов в "запрещенные районы" были установлены дополнительные посты и ложные отметки о минировании местности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 20 января командование 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) Военных сил России было заранее предупреждено о работе на участке ответственности полка первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушила положения Венского документа об укреплении безопасности формируя мотострелковую дивизию вблизи границы с Украиной, - Генштаб ВСУ
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ОБСЄ висловить стурбованість,а рашка її,як завжди,знову обссе
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Так багато наливають, що міссія працювати не може?
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Разведка, конечно, получила очень серьёзные разведданные.
И особенно важна они - для нас с вами.
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Сучасна розвідка на 80% спирається на дані з відкритих джерел. А основне її завдання-аналітика. От і спробуй проаналізувати цю інформацію.
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От нехай і використовують цю аналітику, як розвідка, а ми дізнаємость з відкритих джерел.
А то більше нас і проінформувати нікому, окрім розвідки.
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Ташовыгаварите? Ну поедьте тогда еще раз украинские войска проверьте и метки на картах и GPS поставьте...
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Сейчас недопускают,а вооружи миссию ОБСЕ,так орки по ним и стрелять будут.
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Мне иногда интересно, какая зарплата и штатный состав нашего ГУРа... А то впечатление, что там один пацан сидит на работе. что мониторит сепарские ресурсы.... А остальные отчеты печатают непонятно для кого и пинают эти самые....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донецкой области, - разведка
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