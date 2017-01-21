 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?





2.



Мы на тебя, "Дождь", обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.





3.



Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...

(приблизно як: 1943-й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)





4.



- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!

- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...





5.



Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...





6.



Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:

"Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"





7.



Только собрался Гройсман внести в Раду самый экстралиберальный и супердемократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…





8.



- Почему наши депутаты почти все так богаты?

- А у них у всех свой бизнес...

- Это какой?

- Они продают тех, кто их выбирает...





9.



Т.н. премьер т.н. "ДНР" Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно. Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.

Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...





10.



Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...





11.



Глядя на курс гривни, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.





12.



Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...





13.



Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"





14.



Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" госсобственность!





15.



- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?

- Да что-то всё время всплываю...





16.



Путин жалуется Пескову:

- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...





17.



Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому что эпилептик.

Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.

И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...





18.



Вот в 2014-2016 гг. почему туристов в Крыму было мало? Потому, что боялись укрофашистских карателей и солдат НАТО.

А теперь, когда на полуостров завезли ракеты С-400, туристы валом повалят в безопасный Крым!





19.



- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?

- Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!





20.



Фактично, Порошенко віддав країну "у сліпий траст" олігархам, корумпованним чиновникам, продажним суддям та нездарним управлінцям...

Вони віддають презіку умовленну частку награбованного, а він у їх дії не втручається...

