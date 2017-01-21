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Все про:анекдот (2573) курьезы недели (345)

 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?


2.

Мы на тебя, "Дождь", обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.


3.

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943-й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)


4.

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...


5.

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...


6.

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
"Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"


7.

Только собрался Гройсман внести в Раду самый экстралиберальный и супердемократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…


8.

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...


9.

Т.н. премьер т.н. "ДНР" Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно. Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...


10.

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...


11.

Глядя на курс гривни, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.


12.

Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...


13.

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"


14.

Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" госсобственность!


15.

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...


16.

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...


17.

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...


18.

Вот в 2014-2016 гг. почему туристов в Крыму было мало? Потому, что боялись укрофашистских карателей и солдат НАТО.
А теперь, когда на полуостров завезли ракеты С-400, туристы валом повалят в безопасный Крым!


19.

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!


20.

Фактично, Порошенко віддав країну "у сліпий траст" олігархам, корумпованним чиновникам, продажним суддям та нездарним управлінцям...
Вони віддають презіку умовленну частку награбованного, а він у їх дії не втручається...
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Вот это анекдот. А то, по прочтению заметки, показалось, что на этой неделе приличного анекдота не появилось.
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Вся Молдова ухахатывалась, когда прочла эти смешные анекдоты.
Москали никогда такого не придумают.
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Мы на тебя, "Дождь", обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант - класс!
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На месте СБУ, надо пригласить всех этих журналюг Дождя, арестовать, и заставить Путина обменять своих информационных диверсантов на Сенцова и других украинских патриотов.
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"Фактично, Порошенко віддав країну "у сліпий траст" олігархам, корумпованним чиновникам, продажним суддям та нездарним управлінцям...
Вони віддають презіку умовленну частку награбованного, а він у їх дії не втручається..." - а это уже реальность.
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Порошенко был избран украинским народом на честных выборах. И сменить его можно будет по Конституции Украины, только на очередных честных выборах. Отстранение Порошенко насильственным путем, будет считаться переворотом.
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№ 8 треба повісити на всіх виборчих дільницях, як нагадування
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хочу порадити автору третього анекдоту відсмоктати в сталіна, якщо він ставить його державу за приклад
насолоджуйся, падло
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Украина при Сталине была колонией Орды. Ублюдочные ордынцы цинично издевались над украинским народом, насиловали украинских женщин, унижали украинских мужчин.
Возмездие москалям не заставит себя ждать.
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Причем эти москальские упыри, почему-то ни над кем так зверски не издевались, как над мирным, многострадальным украинским народом.
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А вы хотели заступиться за москальскую орду?
Не стоит. Это не люди, дикие, агрессивные монстры, в отличие от кротких, добрых и мирных украинцев.
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100500 от меня.
Кстати, если говорить за сталина, я бы, для смеха, согласился иметь его в кармане - ручного, но грозного. Приходишь такой к какому-нибудь чиновнику (менту, прокурору, судье, мафиози, мэру) и, когда он начинает лабуду толкать, достаешь своего сталина из кармана и разрешаешь ему пройтись по столу, поскрипывая хромовыми сапогами. И он, возвращаясь в сторону кармана, бросает чиновнику (менту, прокурору, судье, мафиози, мэру): "Расстрелять нах#й!". И тут же следует исполнение приказа.
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Следим за полетом мысли паРаш-СМИ:


А теперь задаемся вопросом: а нах#ра они искали фотографии 15-летней дочери депутата на сайте интим-услуг?
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Правильно и делают, что душат эту подлую ордынскую страну. Молодцы.
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бідне полєпошне падло! наіпалося в сраку, а тепер воно все через рота виливаєстья
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18-ому. Видос в ютюбе - С-400 и поп с дымом, крести т орудие (оружие)
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О.Грину. Спасибочки! А я Вас оч помню по сайту "DD". Жаль, что Коробовой не слышно- не видно. Жаль. А Вас, Олег, рада читать, и хихикнуть. Вы всегда в рубрике " Anekdot"- первый! Ну и всем, кто нам поднимает настроение- молодцы!
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