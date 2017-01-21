 Боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне в Макеевке, - ГУР Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается, командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по предотвращению случаев оставления боевиками передовых позиций и дезертирства.
"С целью удержания на службе личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться по окончанию контрактов, и проведения с ним "усиленной воспитательной работы", командованием 1 АК ВС РФ введена практика изоляции таких военнослужащих на полигоне вблизи н.п. Торез", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным украинской разведки, командование 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых завершились сроки службы по контракту. В случае задержки с принятием решений об увольнении или отказов, боевики самовольно покидают расположение бригады.
200 2
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Россия нарушила положения Венского документа об укреплении безопасности формируя мотострелковую дивизию вблизи границы с Украиной, - Генштаб ВСУ(26)
В случае открытой агрессии против Украины, мы будем вынуждены провести очередную волну мобилизации, - Полторак(166)
Потерь среди украинских воинов нет. За сутки зафиксировано 19 обстрелов, - штаб(4)
После относительного затишья ситуация на Донбассе ухудшается, - ОБСЕ(12)
"Россияне, вы перешли красную черту. Цивилизованный мир вас раздавит. И не бомбами" - политолог(0)
Следком РФ заочно предъявили обвинение еще двум командирам ВСУ(91)
Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне боевиков на Донбассе, - миссия США при ОБСЕ(18)
Ответить
Ответить