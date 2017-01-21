EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  200  2
Материалы по теме:
Все про:боевик (17775) Макеевка (458) разведка (1481) дезертирство (136)

 Боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне в Макеевке, - ГУР Минобороны

В оккупированной российско-террористическими войсками Макеевке Донецкой области боевиков, которые хотят покинуть ряды НВФ, изолируют на полигоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по предотвращению случаев оставления боевиками передовых позиций и дезертирства.

"С целью удержания на службе личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться по окончанию контрактов, и проведения с ним "усиленной воспитательной работы", командованием 1 АК ВС РФ введена практика изоляции таких военнослужащих на полигоне вблизи н.п. Торез", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным украинской разведки, командование 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых завершились сроки службы по контракту. В случае задержки с принятием решений об увольнении или отказов, боевики самовольно покидают расположение бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированных территориях Донбасса массово задерживают местных жителей, - ГУР
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будут мочить в сортире. Свидетели Путину не нужны. Но "ихтамнетами" и российскими боевиками Путин продолжит по принципу ниппеля накачивать ОРДИЛО. От ведения гибридной войны на истощение он не откажется НИКОГДА. Иначе под угрозой будет его физическое существование не говоря уже о материальном.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне в Макеевке, - ГУР Минобороны
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия Великобритания ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев конкурс Крым МИД Минобороны Нацполиция обстрел оккупация отравление Песков Полторак Порошенко потери прокуратура Россия смерть суд США Трамп Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти