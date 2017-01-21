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 Позиция администрации Обамы по Украине была неконструктивной, - Песков

Действия администрации бывшего президента США Барака Обамы по украинской проблеме - "позиция абсолютной слепоты".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока нет понимания, будет ли эта "неконструктивная позиция" трансформироваться при новом президенте США.

Песков заявил, что "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну и не разрушала страны целиком, - Песков

"Карета скоро превратится в тыкву. И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее", - сказал Песков, имея в виду визит в Киев бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Путина подчеркнул: "Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Напомним, вчера состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

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Піськов.ти про який конструктив говориш?
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Через тебе і твоїх друзів ми в Криму не можемо нічого сконструювати,а з донбасу багато заводів та інших конструкцій вивезли до вашої гавняшки(@міністр)разом з 200-ми вантажами
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В смысле лижет Навке? Нодо ей туда отравы какой-нить подсыпать
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тому що бабам подобається і одружується лише заради власної вигоди
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ВОИН-ФИЛОСОФ "БЕШЕНЫЙ ПЕС" ГЕНЕРАЛ МАТТИС
в цитатах
- "Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял разум? По моему же мнению, проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты".
- "Я призываю вас не переходить нам дорогу. В противном случае те, кто выживут, будут еще 10000 лет рассказывать о том, что мы с вами сделали".
- "Будьте вежливы, будьте профессиональны, но имейте готовый план убить каждого, кого встречаете".
- "Ни одна война не окончена, пока об этом не заявит сам враг. Мы можем считать, что война закончилась, и можем даже об этом заявить, но на самом деле именно наш враг имеет в этом вопросе право голоса".
- "Найдите врагов, которые хотят покончить с этим экспериментом (демократией), и убивайте каждого из них, пока их не начнет тошнить от смерти, и пока они не оставят нас и наши свободы в покое".
- "В Афганистане нам противостоят ребята, которые на протяжении пяти лет били женщин за то, что те не носят чадру. Знаете, у таких ребят явно не осталось мужества. Поэтому стрелять в них вдвойне весело".
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Он не просто слепой,не-е-е-...Он просто :- МУДАК Вибачте за мій хранцузький
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Колониальная зависимость) За это диды ваевале?
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так у кого бал-то...? и у кого карета превратится в тыкву...?

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это ты еще мнение новой администрации не слышал
Смотри, что бы не оказалось - что это было повидло.
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Обама летальну зброю Україні не надав. Тому і не конструктивна.

Побачимо, що зробить Трамп.

Інавгурація Трампа і глобалісти

У день інавгурації Трампа світова мафія організувала у США «протести» своєї сатанинської маси: «Я в жаху від того світу, який створить(!) Трамп!». « Я переживаю, що буде з моєю донькою», «Трамп - погана людина! Любов перемагає ненависть!». «Більшість вибрала другого президента!»(мається на увазі ставлениця Сіону Хіларі). «Терпіння! Ми не дамо Трампу бути чотири роки бути президентом!». «Треба будувати мости, а не стіни!». І тому подібні словесні психологічні викрутаси. Наприклад, сьогодні увечері так подавав …12 канал, котрий підключений у зграю хазарських медіа, що верещать про масові протести у Вашингтоні і взяли у всіх трьох протестуючих інтерв'ю. Не рахуючи пари сотень сіонських тітушків-найманців(а вірогідно і за участі самих хабадників) у балаклавах, що намагаються пов'язати Трампа у своїх транспарантах з Путіним, аби він негативно сприймався(відомий прийом левітів)і ми бачили в онлайні цю соплячню: як вони перекидають сміттєвики, б'ють битами вітрини, намагаються спровокувати загальний безлад, що має розцінюватися як результат приходу Трампа у президенти. Юдомедіа називають оцих одягнених у однакове чорне, закуплене оптом шмуття тітушків «людьми», а гостей Трампа - «натовпом». Все, що каже Трамп - то чийсь «перероблений вираз», наприклад, Рейгана, і т.п. …12-й канал Мертвого моря теж підготовлений до обпльовуваня Трампа - заготовлено підлі кліше. На кшталт вже у ворожоязичній передачі …12-го ведучий Бол.ванов розповсюджує абсолютно брехливу заготовку - «Америка вибрала самого непопулярного прєзідєнта с самим нізкім результатом виборов». Що абсолютно не відповідає правді, навпаки - у Трампа приголомшлива перемога і небувала поразка конкурента - глобалістки Клінтон! Отрута з чюдомедіа ллється на голови обивателя, намагаючись отруїти враження і нав'язати негативну думку про Трампа. А по …12-му у нас старозавітний Геращенко - януковичцький міністр МЗС та ведуча, котра, вірогідно, має й обітований паспорт, на повному серйозі з поважними харями обличчями розказують про «розкол американського суспільства». Ведуча …12-го, - такі і подібні заготовки антитрампівського кошерного штабу кишать у глобалістських медіа сьогодні і взагалі у ці дні. Голівуд і частина шоу-співаків, які є структурою п'ятикнижників, верещали всім у вуха, що «не будуть на інавгурації, не будуть співати Трампу». Ніби їх хтось кудись запрошував. Трамп добре розуміє, хто організував так званий глобалізм - антилюдське сатанинське ворушіння на Землі. А сатаністи відчули, що етноси вже зрозуміли, що представляє оця зграя фанатів Веельзевула, зрозуміли, хто організував Першу і Другу світові війни, захопив-створив усі медіа і світову фінансову систему, вліз в ООН, Брюсель, Страсбург, Гаагу, насильницьки нав'язує націям «мультикультуризм», гомофілію, ювенальну юстицію, електронний персональний контроль. Хто ослаблює європейські етноси, що вже стали чинити опір сатаністам, хто запускає африканські маси у мононаціональні європейські країни. Розуміють, хто є такі глобалісти-ліберали. Хто вже потирає руки, бо вже близько опануванням світом «Світовим урядом». І Трамп прямо сказав, що поламає ці цілі і оцю силу. Сказав, що орієнтується на Джона Кенеді(якого вбили сіоністи-глобалісти), котрий обіцяв боротися з мафіозною таємною мережею сіоністів у США. Тому такий звірячий вереск горбоносих, що створили у світі свою привілейовану інтернаціональну касту і що поклоняються золотому тільцю. Бо приходить кінець їхньому розкошуванню за рахунок інших.
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Хлорпромазін внутрішньовенно, тричі на день. Наступний!
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да вы, батенька, махровый антисемит! идите в жопу.
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а он что-то там про арабов плохое сказал?
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всё правильно, вот только 12-й канал я не смотрю
и вообще телевизор не смотрю
потому, что не верю НИКОМУ
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Письков дал понять, что кремль сливает лугандон!
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Обама и сдал Крым и Донбасс Путину. Оружия не дал, SWIFT не отключил.
Позиция Обамы по Украине действительно неконструктивная. А если вспомнить Будапешт, то и вовсе предательская.
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ну если Обама слепец, то Пещаный тогда прозорливый!! но почему то видит только перед собой, так как живёт предположениями - "мы вместе с вами увидим совсем скоро Источник: http://censor.net.ua/n424288"
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Вот зачем это он?
Все ведь и так уже давно знают, что он 3/14дарас и тупое 3/14здливое чмо...
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не зачем, а почему.
потому. что он может купить часы за миллион баксов и летать на собственном самолете, но не может себе позволить роскошь, купить билет и уехать куда захочет. поводок не пускает.
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Я не понимаю- на что надеется путлерок и его письков,когда говорят,что чего то ждут от прихода Трампа .Если даже этот придурок Тамплин скажет:" Да господь с вами,возмите себе эту Украину!", то срусским от этого ничего не обломится- Украина не в правом верхнем кармане Трамплина,что бы он ее отдал путлерку с письковым.Есть еще украинский народ,который является подлинным носителем независимости своей страны.
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Усе вірно зробили "старі" американці-вони відрізАли Трампу можливість змінити політику відносно України.

Доречі-Маккейн не "старий"-він з молодої команди республіканців Трампа.

Так що бреше цей Песков-як і завжди брехав.
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Наемники не хотят воевать, но ПУТИН их заставляет...., а Песков брешет как собака возле путина
«С целью удержания на службе личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться по окончанию контрактов, и проведения с ним "усиленной воспитательной работы", командованием 1 АК ВС РФ введена практика изоляции таких военнослужащих на полигоне вблизи н.п. Торез», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным управления разведки, командование 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых завершились сроки службы по контракту. В случае задержки с принятием решений об увольнении или отказов, боевики самовольно покидают расположение бригады.
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теперь казбеков завезли в Донецк
*местных Донецких шахтеров*, вставших на защиту своей страны от Киевской Хунты пинудительно ходят по городу пиаряться , в окопы бояться тоже..
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Ну і нахєр їх всіх Піськових Трампів.....нам в Україні немає проблем....поговоримо про тарифи...ось тут непочатий край роботи ...війна....діти гинуть ...
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Пусськов прав - Обама мудак
но всё у нас будет хорошо
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Коемлевские комунисты и террористы требуют от американских республиканцев конструктива?
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Зачем эти новости? Песков толкает речи для своих лохов в России, а нам какое дело, разве посмеятся?
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письков иди уже вовану усами шлем пощекочи -конченое ты тараканище
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Давай Письков еще по сбитому разейскими военными Боингу, потребуй конструктива.
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Правозащитники в США запустили кампанию за импичмент Трампа
Американские правозащитные организации запустили кампанию за отстранение от власти нового президента США. Из-за того что Дональд Трамп сохраняет связи со своим бизнесом, его обвиняют в конфликте интересов.
В то время как Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве президента США, ряд общественных организаций инициировали сбор подписей под петицией за его импичмент. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кампании Impeach Trump Now 20 января, причина акции в конфликте интересов главы Белого дома в связи с его бизнесом.
Кампанию за отстранение Трампа от власти организовали две американские внепартийные некоммерческие организации - Free Speech for People и RootsAction. Они утверждают, что из-за конфликта интересов президента США имеется опасность того, что в Вашингтоне будут приниматься решения невыгодные для страны., запущена на сайте Change.org
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Ага, пидорашка надеется, что позиция Трампа будет такой же "конструктивной" как и хуйловская. Обсеретесь, кроме ваших имперских недолугих подлых амбиций есть мировая здравомыслящая позиция, где понимают, чем может закончиться для мира разгул питерской твари.
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В РФ уволился глава аппарата Суркова позорно провалив переяславску раду в крыму ордло заказуха путина...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция администрации Обамы по Украине была неконструктивной, - Песков
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