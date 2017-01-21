 За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, - Минобороны

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, раненых нет", - заявил в ходе брифинга Александр Мотузяник.

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