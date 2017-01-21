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 За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, - Минобороны

Противник 25 раз обстреливал силы АТО.

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военный, раненых нет", - заявил в ходе брифинга Александр Мотузяник.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 25 раз за сутки обстреляли наши позиции: один украинский воин погиб
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Щире співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять Тобі воїне! Ти загинув за рідну країну, за її чисте мирне небо, Ти залишишся в пам'яті як вільним духом та тілом!
Якщо порох та ко вважають, що злочину є срок давності вони помиляються! Кара прийде до вас рано чи пізно у різних її проявах.
Горіть в пеклі кляті москалі, свої гниди та чужі воші!
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