 Сокращение поставок нефти от РФ должно быть замещено альтернативными вариантами, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заместить сокращенные поставки российской нефти альтернативными вариантами. Об этом глава государства сообщил 20 января, принимая с докладом вице-премьера страны Владимира Семашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Мы договаривались, что в ближайшее время Вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства.
Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.
"И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал президент Беларуси.
"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил глава государства.
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Ну, что, беларусы вот вы и в
говноТС вступили и все равно газ нефть вам отключают...
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если б хоть правда Украинец біл..ато слюни на каждій кацопук віпускаются..
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За газ рассклад следующий...
Украина не покупает газ на прямую в Сросии (условно по 200)!!!
Мы покупаем его в ЕС (условно по 150)
так в чем же гишефт коль газ физически все равно идет с РФ???))))
В том АЛЕША что при покупке условно по 150...АЛЕНИЯ еще и к тому платит условно 30-40 за транзит))))
КОТОРОГО НЕТ!!!))))))))))))
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Ручонки к вентилю теперь не дотягиваются, чтобы перекрыть газ Украине.
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процентов 70 - жители приполярной нигерии. остальные - себастопальцы и прочие крысчане. 0.01 % - сябры которые пытаются аргументированно (наивные) спорить и что то доказывать.
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По великому рахунку кожний сам за себе завжди. Та ситуативно партнерів можна завжди знайти-і тому дипломати завжди мають роботу і клопіт.
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По последним сообщениям - цену на транзит оставили старой
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Политика шантажа , увертываний и работы на публику- это то что путлер понимает с первого разу,карлик потерял Украину ,и батько сейчас красиво выбивает себе преференции
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Бо без України рашистська імперія неможлива. І ще-на сьогодні йому вже не Україна потрібна(сил в нього для цього замало), а щоб Україна з її проблемами нікому не була потрібна.
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и главное , ведь так себя ведет , что ему везде двери открыты и выбор есть , Лука- мастер шантажа .Путлер и базы военные поэтому понатыкал в Беларуси , чтобы удержать если что, неужели не понятно?
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Моя відповідь така-вони просто мають підтверджувати теорію "трьох братніх слов'янських народів" у союзі з рашкою. Тобто тут площина суто ідеологічна.
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Что они натворили там , скольких людей погубили чтобы удержать постсоветские республики, поэтому не стоит недооценивать кацапский дебилизм и кровожадность и в отношении Беларуси.
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13:16Кремль призвал Киев и «людей с Донбасса» выполнять минские соглашения
Пидоры сепарские! Вас конкретно сливают,чмырей!
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рузькэ луди с дамбаса.
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"Нам друг от друга никуда не деться. Нам необходимо жить вместе, по-соседски. К нам не может быть никаких претензий в плане нормализации этих отношений. Мы готовы на любые шаги в плане нормализации наших отношений ", - заявил Лукашенко.
то
"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию", - сказал Лукашенко, в пятницу во время встречи с парламентариями.
православный атеист) что то мне в этом политике очень
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Важность технологии, изобретенной в лаборатории Министерства энергетики США, состоит в том, что из водорослей можно делать нефть недорого и быстро. Возглавивший проект Дуглас Эллиот рассказывает, что для этого необходим лишь простенький химреактор, работающий по принципу обычной скороварки. Сначала в него загружают водоросли, а потом подают горячую воду под высоким давлением 20,7 МПа и с температурой в 350 градусов. В результате химической реакции между компонентами водорослей и водой в течение 45-50 минут реактор выдает чистую, без каких-либо примесей нефть, которая может легко перерабатываться в бензин на уже существующих заводах без необходимости изменять процесс обработки и адаптировать под технологию существующее оборудование.
Кроме того, в качестве побочного продукта, вырабатывается биогаз, который можно использовать для получения метана или сжигать для подогрева реактора. В земных недрах древние растения превратились в нефть в ходе такого же процесса, только там он длился миллионы лет, а в реакторе Тихоокеанской национальной лаборатории занимает менее часа. На разработку технологии правительство США выделило $49 млн.
Пока эксперименты проводились на небольшом лабораторном реакторе, способном переработать 1,5 литра суспензии из водорослей, но, по словам Дугласа Эллиота, ничего не стоит сделать аналогичный промышленный агрегат. Разработка уже внедряется: фирма Genifuel Corp получила соответствующую лицензию и в настоящее время занимается проектом завода для переработки водорослей в нефть.
https://youtu.be/Qs0QZJ0rea0
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Если до, то нужно туда русни свозить.
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