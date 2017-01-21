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 Сокращение поставок нефти от РФ должно быть замещено альтернативными вариантами, - Лукашенко

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам российской нефти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заместить сокращенные поставки российской нефти альтернативными вариантами. Об этом глава государства сообщил 20 января, принимая с докладом вице-премьера страны Владимира Семашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Мы договаривались, что в ближайшее время Вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "закрыла" оккупированный Крым для международных миссий по мониторингу прав человека, - МИД

"И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал президент Беларуси.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил глава государства.
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подари бацькі дрова... нова акція в Бєларусі
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да у них там постоянная тема - чуть Лукашенко дернется в сторону, ему кацапы нефть/газ перекрывают или цены повышают. С учетом того, что их НПЗ сейчас составляют львиную долю экспортной экономики, это сразу дает себя знать.
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За это бацька им мелко гадит меняя этикетки санкционных товаров на белорусские и поставляя их в мордор .
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Ну, что, беларусы вот вы и в говно ТС вступили и все равно газ нефть вам отключают...
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"Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году
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Повернись живим4 год. · Йшов 421-й день як Україна не купує у росії газ, а у держдумі все погрожують його нам "перекрити"…

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и уголь вы,пороxоботы в Роттeрдамe покупатe...
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леськин конь! из Киева лучше ехать на рашкЄ, там правду -матку пилить удобнее..

если б хоть правда Украинец біл..ато слюни на каждій кацопук віпускаются..
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АЛЕША не пускай пузыри носом))))
За газ рассклад следующий...
Украина не покупает газ на прямую в Сросии (условно по 200)!!!
Мы покупаем его в ЕС (условно по 150)
так в чем же гишефт коль газ физически все равно идет с РФ???))))
В том АЛЕША что при покупке условно по 150...АЛЕНИЯ еще и к тому платит условно 30-40 за транзит))))
КОТОРОГО НЕТ!!!))))))))))))
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А ТЫ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЙ МЫЧАТЬ ЧТО ху*ло ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛО)))))))))
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Что, подгорает от злости?
Ручонки к вентилю теперь не дотягиваются, чтобы перекрыть газ Украине.
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Якобы за уголь , а на самом деле за убийство украинцев , лугандонским террористам деньги идут от Украины по прежнему .
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Назло водителю -соседу , куплю билет и не поеду.
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Хорошо, что в Словакии наконец вдруг газ нашли. Теперь Европа и Украина будут независимы от кацапского газа.
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«Газпром» может получить отрицательный свободный денежный поток общим объемом в 6,7 миллиарда долларов в 2016-2018 годах, сократить инвестпрограмму, а также зафиксировать наихудшую в отрасли динамику прибыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор Renaissance Capital.
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Ну что Лука, подарил касабам трубу? Теперь можешь себе жопу расцарапать от досады... Боюсь что на етом твоем заявлении все и закончится.... Думаю оно лишь для того чтоб Хуйло чуть-чуть накинул кредитных денег...
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не скажи. лука ввел безвиз на пять суток для жителей 80 стран на посещение белоруси. кацапов аж вывернуло мехом вовнутрь
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На переносной бобинной "Комете" слушали в начале 70-х
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Если 212-ой, дык, у нее вечно че нить не контачило в каналах(платы были "отстегные", на манер, как сейчас у NAD 375, у него даже фоно корректор нужно отдельно покупать и пристегивать как к розетке вилку шнура)...
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на севасфоруме вату бомбит неподетски. "лукашенко-чмо", "низабудим нипрастим" и прочие лозунги страны победившего победобесия
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там той ваты десяток человек. У них постоянно что-то бомбит.
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там той ваты 99,99 %
процентов 70 - жители приполярной нигерии. остальные - себастопальцы и прочие крысчане. 0.01 % - сябры которые пытаются аргументированно (наивные) спорить и что то доказывать.
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я про количество - вы мне про проценты. Раиськую вату не считаю, поскольку их личные переживания мне абсолютно не интересны. А про крымскую вату. Если читаете эту помойку - должны были бы заметить особенно упоротых
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З.Ы. это изначально ватный форум, поскольку владельцы и модераторы ватаны, иное мнение угрожающие их "стройной" линии там просто сразу выпиливают.
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ну общий форум (не политика) смен7ил админа и там довольно адекватные комменты про то куда таки крысы вступили. не без ватанизма но не так упорото как на политфоруме. а в политике конечно все мрачно.... заповедник
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Какие еще альтернативные варианты ищет Лука? Кто еще ,кроме путлерка,за красивые обещания,даст ему нефть практически за спасибо!
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Всё логично. Денег нет, а вы там держитесь. (с) Рашка больше не хочет продавать нефть белорусам по внутренним ценам, чтобы те потом перепродавали бензин из неё по мировым. Лавочка закрывается.
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Та да-Таёжный союз, куда нас тащил Овощ, накрылся медным тазом.
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Похоже время постоянных союзов вообще проходит во всём Мире. На ближайшую перспективу каждый будет сам за себя.
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Їх ніколи не було постійних-все тече, все змінюється.
По великому рахунку кожний сам за себе завжди. Та ситуативно партнерів можна завжди знайти-і тому дипломати завжди мають роботу і клопіт.
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Дык, перепродавать по мировым ценам для бацьки обломилось в прошлом десятилетии. Это раись сейчас, как нас в 2009-ом году, кидает братьев на газ для внутреннего потребления, строго ею же регламентированного... А бацька все не бросит цыганские замашки, мол черноморо-средиземноморское экономпространство - в запасе, мол, хутин, как меня себя вести... Вот и Ненила была такой наивной, думала , шо барин рассудит...
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А чого це рабсссия сократила поставки нефти в любимую ею Беларуссию? На даунбасс с крымом поистощалась?
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Там фишка такая - Бацька решил поднять цену на транзит нефти из рашки, ну а те сократили им поставку...
По последним сообщениям - цену на транзит оставили старой
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Серьёзно этого клоуна самоизбранного-хитрозачёсанного даже деревенские бабки не воспринимают.
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Увы, но с кремлевским маньяком общаются не деревенские бабки , а этот клоун.
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И тем не менее вас уже оккупировали,теперь окучивают-и никто даже не вякнет,потому как у вас одни ватники и 2,5 чел.нормальных белоруса.
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Лука , хитрый лис, просчитал путинскую логику, с волками жить -по волчь выть.
Политика шантажа , увертываний и работы на публику- это то что путлер понимает с первого разу,карлик потерял Украину ,и батько сейчас красиво выбивает себе преференции
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Выбивает. Но выбьет от пьяного осла уши.
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Нищему выбирать не приходиться, снижение цены и потеря части рынка делает иных "вяликих" весьма сговорчивыми.
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На что сговорчивыми? Зачем он рашке нужен?
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Це не відповідь на моє питання.
Бо без України рашистська імперія неможлива. І ще-на сьогодні йому вже не Україна потрібна(сил в нього для цього замало), а щоб Україна з її проблемами нікому не була потрібна.
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Вот аналогично и с Беларусью, Лука вечно стоит на пороге с открытой дверью "уйду- не уйду"
и главное , ведь так себя ведет , что ему везде двери открыты и выбор есть , Лука- мастер шантажа .Путлер и базы военные поэтому понатыкал в Беларуси , чтобы удержать если что, неужели не понятно?
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Вони-як апендикс. не більш того. Не дуже і потрібний, і втрачати не хочеться. З Україною і не порівняти.
Моя відповідь така-вони просто мають підтверджувати теорію "трьох братніх слов'янських народів" у союзі з рашкою. Тобто тут площина суто ідеологічна.
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Вот Грузия зачем была нужна рашке, приднестровье, Карабах?
Что они натворили там , скольких людей погубили чтобы удержать постсоветские республики, поэтому не стоит недооценивать кацапский дебилизм и кровожадность и в отношении Беларуси.
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выбьет... не сомневайся... не первый раз... тем паче сейчас когда только ленивый не плюнул на кацапский шайтанат
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На щось обміняє-може бути. А вибити-немає в нього таких сил.
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Ха-ха! Письков назвал лугандонцев "людьми с Донбасса",т.е не признал даже такой нации -лугандонец!

13:16Кремль призвал Киев и «людей с Донбасса» выполнять минские соглашения

Пидоры сепарские! Вас конкретно сливают,чмырей!
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есть варьянт альтернативный - уся Белорусь пересаживается на гужевый транспорт ! И нефти не надо , и коню Лаврову как - бы комплиманс . Все счастливы !
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Наташа, Вы хоть поищите статистику сколько Украина покупает в Беларуси топлива, выработанного из этой нефти...
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зачем заменять, бацька всё равно выцыганит у России, она ещё и должна останется), сколько уже было таких терок у них, то вдруг хочет дружить с Европой -
"Нам друг от друга никуда не деться. Нам необходимо жить вместе, по-соседски. К нам не может быть никаких претензий в плане нормализации этих отношений. Мы готовы на любые шаги в плане нормализации наших отношений ", - заявил Лукашенко.

то
"Мы вместе с русским народом, россиянами, будем защищать наше общее Отечество на не менее важном для России западном направлении… На этом западном направлении мы будем здесь умирать, защищая Белоруссию и Россию", - сказал Лукашенко, в пятницу во время встречи с парламентариями.

православный атеист) что то мне в этом политике очень


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"Старший брат"-россия заявил, что белорусскую мову придумали жиды. Это вам ничего не напоминает?
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У братушек-бульбашей - своя голова на плечах, пусть сами ведут изыыскания в своем этногенезе с мовой... и о , да, не забудут упомянуть, мол, после кого (ОПОСЛЯ) каазламордые получились...
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Че, не помогает бульбашам совместное с Рашкой голосование в ООН и прочий секс?
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А бульбашей не ипёт Путин жестоко и кроваво. Пока нет Гомельской народной республики. Бульбаши наверное этому рады и довольны. Ипёт Путин пока мягко с вазелинчиком. Оно пока не больно. Наивные белорусы. Они думают что Путин фанатеет от Минска и КУБА Это путнская вавка и скрепа как Севастополь. Наивные.
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В Тихоокеанской национальной северо-западной лаборатории Министерства энергетики США создан непрерывный и весьма быстрый процесс превращения водорослей в нефть в химическом реакторе: то, что в природе занимает миллионы лет, в лаборатории заканчивается за десятки минут. Инновация, которая может кардинально изменить соотношение в мировом топливно-энергетическом комплексе, уже заинтересовала основателя компании Microsoft Била Гейтса, который, как известно, инвестирует в перспективные технологии. О разработке было заявлено в конце прошлого года, а уже сейчас она внедряется на практике.
Важность технологии, изобретенной в лаборатории Министерства энергетики США, состоит в том, что из водорослей можно делать нефть недорого и быстро. Возглавивший проект Дуглас Эллиот рассказывает, что для этого необходим лишь простенький химреактор, работающий по принципу обычной скороварки. Сначала в него загружают водоросли, а потом подают горячую воду под высоким давлением 20,7 МПа и с температурой в 350 градусов. В результате химической реакции между компонентами водорослей и водой в течение 45-50 минут реактор выдает чистую, без каких-либо примесей нефть, которая может легко перерабатываться в бензин на уже существующих заводах без необходимости изменять процесс обработки и адаптировать под технологию существующее оборудование.
Кроме того, в качестве побочного продукта, вырабатывается биогаз, который можно использовать для получения метана или сжигать для подогрева реактора. В земных недрах древние растения превратились в нефть в ходе такого же процесса, только там он длился миллионы лет, а в реакторе Тихоокеанской национальной лаборатории занимает менее часа. На разработку технологии правительство США выделило $49 млн.
Пока эксперименты проводились на небольшом лабораторном реакторе, способном переработать 1,5 литра суспензии из водорослей, но, по словам Дугласа Эллиота, ничего не стоит сделать аналогичный промышленный агрегат. Разработка уже внедряется: фирма Genifuel Corp получила соответствующую лицензию и в настоящее время занимается проектом завода для переработки водорослей в нефть.
https://youtu.be/Qs0QZJ0rea0
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Да нам и не надо столько нефти, только если перепродавать соседним странам. Ну это их забота, где брать бензин.
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У вас многие зарабатывают на этом.В Украине полно беларуского топлива.Многие кормят семьи за счёт переработки нефти.Так что это забота всей вашей страны.
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Литвин. Зато какие у вас в Белоруссии плавают в реках омары и лангусты В беловежской пуще вдруг выросли труфеля и оливки. Польские сыры в общем то великолепного качества вы заворачиваете в обёртку "сделано в Белоруссии". Кацапы жрут аж за ушами лящит? Но кацапы всё равно о вас не лучшего мнения.
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Нефть можно доставлять в Одессу, а оттуда в Беларусь.
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Батька серьёзно пошлёт Россию на фуй только если разорвёт отношения по трём российским базам на территории Белоруссии. Одна база вообще это аэродром. 100 000 зелчелов "вежливых" и прочих "братьев" кацапов находятся и расквартированы на территории Белоруссии. Фактически в Белоруссии гибридное внешнее управление из Кремля. Так что обращать внимание на бацьку и его выипоны это смешить Путина.
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Да, заложил ваш Лукаш Беларусь кацапам под ноль и теперь они могут его взять за фаберже в любой момент.Даже если захотите увельнуть от параши, то сделать это будет проблематично.Почти все производство заточено на кацапстан.Очень жаль...
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он не наш!..это во-первых..во-вторых, его привело к власти фсб(кгб) параши, когда взяли его за фаберже еще при совке...и в-тертьих, дзякуй табе Божа, што я не маскаль!...я каждый день прошу Бога здоровья, защиты и помощи украинским хлопцам, которые жгут вату на Донбассе, тем самым облегчая участь и нам - беларусам и дающим надежду и шанс, вырваться из лап двухголовой имперской курицы ордынцев...
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лукавый включил как обычно свою доилку русни. типа не будет у нас много черной жижи из коми и сахи, значит будет арабская нефть и танки нато. И с наглой мордой кацапне - мыжыбратья, низабудимнипрастим. нефтяная хатынь.
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Скоро на всех экранан кинотеатров,вежливые люди в фильме Беларуснаш
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Беларусская экономика почти полностью принадлежит России. Так что никаких зеленых человечков там не будет.
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Сябры. Скажите. В Гродно или Мозыре есть свой дом профсоюзов?

Если до, то нужно туда русни свозить.
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бЛядовых дворцов, чуть ли не в каждом селе натыкал этот шкловский мудак...вот туда-то вату и свозить надо, благо просторные...и гореть хорошо будет...
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Там процент - не в пользу сябров. К тому же, среди тех , шо от них осталось - в основном вата , считающая , шо во всем, шо творится в Украине , Украина сама виновата. Так они защищают каазламордую вежливую агрессию против нас, которая, к тому же им импонирует, бо мы для них - предатели.
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Ну, все правильно шо у вас творится, ваши проблемы.
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в принципе и мы можем поставлять, по юлькиному тарифу $450
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прально -картохой замещайте а кацапов на фуй и фуйло тоже на фуй
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСокращение поставок нефти от РФ должно быть замещено альтернативными вариантами, - Лукашенко
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