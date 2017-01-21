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Все про:Киевская область (1331) маршрутки (363) ОГА (1227) цены (2046) подорожание (80)

 Киевская ОГА просит перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках

Киевская областная государственная администрация просит перевозчиков обосновать существенное подорожание проезда в маршрутных такси областных маршрутов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.

"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности как жителей Киевской области, так и перевозчиков. А не перекладывать проблемы на кошельки и плечи жителей Киевщины. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", - сказано в нем со ссылкой на слова председателя Киевской обладминистрации Александра Горгана.

По словам Горгана, в соответствии с действующим законодательством органы государственной власти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозки пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В некоторых киевских маршрутках подорожал проезд

Указано, что треть трудоспособного населения Киевской области постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение их семей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, с 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Также существенно подорожает проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев - на 3-4 гривны.
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Потому что Украина вдвое больше Хранции!!!
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потому что доход от СКОТОВОЗОВ хозяину уже не хватает на ежедневную заправку Ламборгини))))
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Обоснование такое: Минималка увеличена. Надо же куда-то людям деньги девать. Всё должно подорожать.
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Эт точно! Ведь после уплаты тарифов много денег остается.
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ты еще про бакс забыл бакс поднялся за ним цены,бакс упал цены остались
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ну а почему нет? Возрос фонд заработной платы и налоговые отчисления. Кстати вот хлебушек у нас тоже подорожал с НГ.
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этот вопрос надо гройсману задавать..... и всем петерастам
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Винницкий начальнику приказав,що поднятие минималки ни на что не повлияет)))Стецькам не паханое поле)))
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так выглядит шабатник крадущий будущее ваших детей и внуков....
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да вы затрахали своим киевом а в других регионах что дешевле? киев не пуп земли украинской! не дохните!
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так детки ваши, сюда едут учиться, квартирі снимать,кушать,одеваться, работать..

они вместе с нами и не дохнут...все норм..))
хотя ваши тож сюда едут втридорога кажну картоплинку на базарчике загонять...учат нащадков..)
"добрій" затраханній челАвек
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він троль росячий - вони вже давно по районним містам їздять та кажуть всяке лайно про те що київ поганий. це все елемент гібдридки.
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а мацква -карОш!
оно, падло, скорее всего само тут и околачивается, в районе правого берега..задачі поставленніе,сполняет исправно...
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Для карєнних кієвлян існує тільки Кієв, все решта - периферія і панаєхалі.)))
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бред...потому как основная масса коренных киевлян состоит из потомков тех, кто понаехали...
и про понаехалди говорили о донецких , которые действительно понаехали...
теперь виницкие понаехали...
или Гройсман вас устраивает с его "научу как управлять страной"?
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Фонд ЗП увеличился после минималки в 3200примерно на 50%. Эти деньги надо где-то брать.
Цены везде поползли, не только у маршрутчиков.

Именно по этой причине.
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на пенсионерах Донбасса власть зарабатывает миллиарды гривен.
Никто не проверял куда деваются сэкономленные на пенсионерах деньги, а если проверить получится, что их нет, их своровали, списали. Насчет закупок угля от террористов это совсем другая тема. Они закупают уголь из Донбасса, платя Захарченкам-Плотницким наличными миллионы долларов, а потом продают этот же уголь на остальную Украину под видом угля из ЮАР в три раза дороже чем закупали.
Такая же ситуация и с российским газом. Они его прогоняют в Европу через украинскую магистраль и потом покупают тот же российский газ у европейской прокладки Фирташа, но уже в два раза дороже. Это миллиарды гривен кэша ежемесячно, - считают эксперты.

Национальное антикоррупционное бюро на основании рапорта прокурора ГПУ Владислава Куценко начало расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Куценко отметил, что в рапорте поднял вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 миллиардов гривен, и о возможной причастности к таких махинациям главы НБУ директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Прокурор пояснил, что речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 миллиардов грн. до 99,4 миллиардов с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к «плачевным последствиям для экономики и в массовых невыплат долгов вкладчикам таких банков».
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У нас из за пенсионеров Донбасса ,каждый день гибнет цвет нации , молодые и сильные.
Кстати , пенсионеры Донбасса не платят за свет ,газ и воду , в отличии от пенсионеров Украины, которые умудряются еще и выделить сотню гривен украинской армии.
Если учесть, что при нынешней ситуации деньги пенсионэрам донбаза нельзя проконтролировать-попадут они по назначению или нет , так что это сугубо их вина хотели путин введи - путин ввел,
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Не волнуйся -эти деньги пенсионерские еще надо доставить до адресата то есть прямо пенсионеру -то ты думаеш что найдется какой то дурак который будет доставлять пенсии прямо в террористическое логово -я думаю что нет а так просто перечислять деньги в террористические организации может только дебил бо и дураку понятно что они до адресата не дойдут =здесь и до ворожки не надо ходить чтобы догадаться что так будет -это просто добрые намеривания которые физически выполнить не возможно.
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Добрые намерения уже осуществились за счет наших пенсионеров, которые и оплачивают потребление Донбассом коммуналки , и внуков своих отдают на защиту Украины.
А на счет "дураку понятно", вот есть такая Лутковская , большой пост занимает , хочет платить немедленно пенсионерам донбаза, вот ей было бы не плохо объяснить почему это невозможно.
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а что, предприятия Донбасса перечисляют деньги в пенсионный фонд Украины?
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А где команда порошенко лучше всех,если не он то кто)))Скучно без этих идите работайте)))
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Перевозчиками во всех городах работают только приближённые к администрациям фирмочки-прокладки,а законодательство сообразили так,чтобы самих себя не контролировать...!
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С сегодняшнего дня и в Черкассах дорожает с 3 до 4 грн. Ну правда и город довольно компактный, сравнительно с Киевом или Одессой, маршруты не длинные.
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Так перевозчикам выгодны длинные маршруты - тариф выше и сменяемость пассажиров больше.
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Все правильно -в нас на сколько маленький город -40 тысяч населения и то одна поездка по городу и то 2,75 грн а в Киеве одна поездка соизмерима по длине с нашим городом в пять раз длиннее и поэтому все должно быть соизмеримо -цена и длина поездки и это может решить только электронный проездной приемник которого можно наладить в зависимости от длины маршрута и даже расстояния между остановками можно учесть при цене электронного прездного а то получается один человек всего две остановки каждый день ездит а другой через весь Киев и тоже каждый день ездит а это уже не справедливо а в электронному проездном это все учитывается -если ты береш проездной от одного конца города до другого конца города припустим Киева это одна цена будет проездного а если тебе надо только до завода то есть через две остановки это будет уже другая цена но и схимичить здесь не возможно бо они все именные то есть конкретно на потребителя .
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это необоснованное подорожание,с нового года просто все решили что после поднятия минималки можна и цены на все что не хочешь тоже поднимать,корисливые у нас людишки и гнилые
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ну да, гросю не слушаются...
инфляцию нагоняют...
плохие людшки у нас...
а грося с петей - хорошие...
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а мысль, как эту минималку тем же водилам платить, тебе в голову не приходила..?
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Рубрика: ну хоть кому-то хорошо...Зарплатня міністра соцполітики Андрія Реви за грудень становила 140 600,82 гривень.
... з них посадовий оклад склав 13 090,91 гривень
Також Реві в грудні нарахована матеріальна допомога на оздоровлення - 46 850,11 гривень та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 46 850,11 +22% есв.... няшечка яка
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Потому что налоговый кодекс 2017 года не оставляет и шанса любым предпринимателям оставить цены прежними. Вдумайтесь только на общей системе 41,5% налогов от прибыли. Т.е с 10000 заработанных 4150 налоги и зарплата одному наемному 3200 остаётся 2650 как раз на коммуналку. Один только вопрос. Кем надо быть что бы принять и подписать такой налоговый кодекс? Ещё месяц и малому бизнесу в стране конец. Средний не протянет и двух. Получается что все прекрасно понимали о невозможности работы по честному. Значит нужно малый и средний кончить либо отправить в тень и там его доить!!!!!
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Что в Украине называется малым и средним бизнесом? Создание фиктивных фирм для перекачивания денег из одного кармана в другой без уплаты налогов или для их минимизации ! Нет в Украине малого и среднего бизнеса ! А та кто называют себя бизнесменами - обычные барыги-спекулянты!
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урод! был бизнес малый! окошки делали, евроремонты, системы видеонаблюдения и т.д.и т.п.
а теперь они скорее всего уйдут в тень...
штраф 320 000 грн. какой недоумок для малого бизнеса придумал?
и почему Киевэнерго не прищучать?
вообще бандитская организация...
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Сам дебил бля! В цивилизованных странах вообще нет понятия "малый и средний бизнес" ! Есть фирмы, которые производят и есть фирмы, которые предоставляют услуги; есть крупные фирмы , есть корпорации ... Украина - сплошной купи-продай. Простое доказательство: если в стране нет конкурентноспособного производства - её экономика в жопе! Где сейчас украинская экономика?
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дебил, с такими не общаюсь...
я тебе про фому, а ты мне про ерему...
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Что называется малым и средним!? А Вы в окошко посмотрите, на улице оглянитесь, в холодильник посмотрите... большинство из того что вы увидите это малый и средний!!! Парикмахер, сапожник, таксист, программист, торговец и т.д все все барыги, спекулянты))))
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В цивилизованных странах!? Есть малый есть средний что составляет основу экономик этих стран. Не говорите о том чего не знаете. Назовите хоть одну страну. Ну!?
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Умеют на цензор статьи пИсать. А какая стоимость проезда сейчас?
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у нас народ розумний -- викладіть формулу розрахунку ціни квитка і всі побачать. До речі усі інші формули розрахунків тарифів теж ніхто не викладає - а так люди перевірили би кожну цифру і або повірили б або...
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все досить просто - було б не вигідно - ніхто б не крутив баранку по 12 годин ..
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В маршрутках повинна бути електронна оплата проїзду !!!!! Мільярди йдуть повз бюджет Держави !!!
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А что тут не понятного -спешат деньги заработать левые -ведь скоро введут электронный проездной и налички не будет и что он себе отстегнет- нечего-выграет только компания перевозчика-ей перечислят деньги вырученные за проезд на покупку нового транспорта -так что халява для их кончится.
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Гройсман и кодла, не знаете как наполнить бюджет ? Наведите порядок в стране ! Вот первый совет: кто незаконно (необоснованно) повысил цену обязан заплатить налог - за каждую добавленную к цене гривну - 3 гривны налога !
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В цивилизованном мире никто и никогда не регулирует цены. Они сами регулируются кокуренцией.
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Считаю немедленно необходимо вносить изменения в налоговое законодательство. Каждый должен платить налоги за себя. И тогда не будет никакого смысла выплачивать зарплату в конвертах. И орать на всю страну будем проверять контролировать наказывать. Работодатель будет напрямую мотивирован выплачивать максимальную зарплату, работник в свою очередь так же заинтересован получать в белую. Реальные доходы которые нет необходимости подтверждать ибо со счета на счёт. Осталось только определить ставку. Все!!!! Банковская система работает, люди работают, отчисления в бюджет постоянные. Все заинтересованы в развитии от чиновника до пенсионера. Даже при ставке 20 % все будут довольны. 10000 заработали 5000 на зарплату 5000 осталось с каждого по 1000. В бюджет 2000 на руках по 4000 которые в свою очередь уйдут на приобретение товаров услуг и т.д
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ожидаемо....
Вы хотели минималку 3200 и маршрутку за 4 гривны?
может вам, сцуко, еще и доллар по 8 гривен, нищеброды?
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Отбитый мозг, эти вопросы - к Гнойсману и Лерке-Аблигации

Подняли немного цены на все, своими деньгами отбивать эти 3200 буржуины не хотят.
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Обосновать? Виталька, протри глаза и посмотри почем сегодня бензин на заправках. К тому же повышение минимальной зарплаты в 3 раза.
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Во-во!Так маршрутчики и вещают-повышенная минималка!Уже ни цена на горючку,ни курс доллара не влияют на стоимость проезда.Влияет Пэтина минималка...
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Запчастини і пальне рахують в доларах,літом долар 25 тепер 28 хто буде доплачувати різницю? Це ринок немаєш грошей ходи пішком
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевская ОГА просит перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках
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