 Киевская ОГА просит перевозчиков обосновать подорожание проезда в маршрутках

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОГА.
"Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности как жителей Киевской области, так и перевозчиков. А не перекладывать проблемы на кошельки и плечи жителей Киевщины. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", - сказано в нем со ссылкой на слова председателя Киевской обладминистрации Александра Горгана.
По словам Горгана, в соответствии с действующим законодательством органы государственной власти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозки пассажиров.
Указано, что треть трудоспособного населения Киевской области постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение их семей.
Как сообщал Цензор.НЕТ, с 21 января частные перевозчики Киева поднимут цену на проезд в маршрутках города на 1 гривню. Также существенно подорожает проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев - на 3-4 гривны.
1506 63
В Сумах дотла сгорел маршрутный автобус. ВИДЕО(4)
Повышение минимальной цены на сахар призвано стимулировать выращивание сахарной свеклы, - Минагрополитики(120)
Кабмин повысил минимальные цены на сахар(236)
Водители бориспольских маршруток устроили забастовку(96)
Экс-глава Киевской ОГА Мельничук сбежал. ВИДЕО(1)
Программа по обеспечению больных доступными лекарствами стартовала в Украине, - Минздрав(26)
Микроавтобус перевернулся на Житомирщине: 1 человек погиб, 6 травмированы(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
БО ПУТИН НАПАДЕ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они вместе с нами и не дохнут...все норм..))
хотя ваши тож сюда едут втридорога кажну картоплинку на базарчике загонять...учат нащадков..)
"добрій" затраханній челАвек
Ответить
Ответить
оно, падло, скорее всего само тут и околачивается, в районе правого берега..задачі поставленніе,сполняет исправно...
Ответить
Ответить
и про понаехалди говорили о донецких , которые действительно понаехали...
теперь виницкие понаехали...
или Гройсман вас устраивает с его "научу как управлять страной"?
Ответить
Цены везде поползли, не только у маршрутчиков.
Именно по этой причине.
Ответить
Никто не проверял куда деваются сэкономленные на пенсионерах деньги, а если проверить получится, что их нет, их своровали, списали. Насчет закупок угля от террористов это совсем другая тема. Они закупают уголь из Донбасса, платя Захарченкам-Плотницким наличными миллионы долларов, а потом продают этот же уголь на остальную Украину под видом угля из ЮАР в три раза дороже чем закупали.
Такая же ситуация и с российским газом. Они его прогоняют в Европу через украинскую магистраль и потом покупают тот же российский газ у европейской прокладки Фирташа, но уже в два раза дороже. Это миллиарды гривен кэша ежемесячно, - считают эксперты.
Национальное антикоррупционное бюро на основании рапорта прокурора ГПУ Владислава Куценко начало расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Куценко отметил, что в рапорте поднял вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 миллиардов гривен, и о возможной причастности к таких махинациям главы НБУ директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Прокурор пояснил, что речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 миллиардов грн. до 99,4 миллиардов с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к «плачевным последствиям для экономики и в массовых невыплат долгов вкладчикам таких банков».
Ответить
Кстати , пенсионеры Донбасса не платят за свет ,газ и воду , в отличии от пенсионеров Украины, которые умудряются еще и выделить сотню гривен украинской армии.
Если учесть, что при нынешней ситуации деньги пенсионэрам донбаза нельзя проконтролировать-попадут они по назначению или нет , так что это сугубо их вина хотели путин введи - путин ввел,
Ответить
Ответить
А на счет "дураку понятно", вот есть такая Лутковская , большой пост занимает , хочет платить немедленно пенсионерам донбаза, вот ей было бы не плохо объяснить почему это невозможно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
инфляцию нагоняют...
плохие людшки у нас...
а грося с петей - хорошие...
Ответить
Ответить
... з них посадовий оклад склав 13 090,91 гривень
Також Реві в грудні нарахована матеріальна допомога на оздоровлення - 46 850,11 гривень та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 46 850,11 +22% есв.... няшечка яка
Ответить
Ответить
Ответить
а теперь они скорее всего уйдут в тень...
штраф 320 000 грн. какой недоумок для малого бизнеса придумал?
и почему Киевэнерго не прищучать?
вообще бандитская организация...
Ответить
Ответить
Ответить
я тебе про фому, а ты мне про ерему...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы хотели минималку 3200 и маршрутку за 4 гривны?
может вам, сцуко, еще и доллар по 8 гривен, нищеброды?
Ответить
Подняли немного цены на все, своими деньгами отбивать эти 3200 буржуины не хотят.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить