 В отношениях с США у нас три главных блока вопросов, - посол Чалый

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил украинским журналистам в пятницу посол Украины в США Валерий Чалый.
Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и попыткам оккупации Крыма. Второй касается вопросов развития реформ в Украине, в том числе обеспечения макроэкономической стабильности. Третий блок связан с институциональными механизмами.
"У нас есть Комиссия стратегического партнерства, но, к сожалению, она уже не собиралась много лет. Мы сотрудничаем по разным направлениям, и было бы логично в этом году провести заседание этой комиссии", - отметил он.
Посол констатировал, что на сегодня между Украиной и США есть положительные наработки в космической отрасли, в сфере обороны.
"Сейчас надо больше работать с новой администрацией в вопросах инвестиций, реформ, торговли. Я думаю, что прагматическая ориентированность новой команды позволяет нам по-новому показать возможности Украины", - отметил посол.
Как сообщал Цензор.НЕТ, визит Президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне.
Напомним, вчера состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.
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"Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука(91)
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А так-да.
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В смысле попыткам оккупации Крыма? Так он у нас не оккупированный???
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Парадокс перший- Україні потрібен безвізовий режим, це найголовніше завдання на думку президента УКРАЇНИ. По факту - чи буде безвізовий режим ,чи не буде , хто їздив за кордон той буде їздити, а хто не мав з чим і за що поїхати той і при безвізовому режимі не поїде. Цим "надважливим" питанням відволікають народ від вирішення головних проблем.
Парадокс другий - в Україні треба боротися з корупцією. З корупцією не треба боротися ,а усувати чинники які до неї призводять, тобто ламати стару систему яка побудована на корупції, і яку післямайданна влада успішно очолила і розвиває.
Парадокс третій - надання окупованим територіям Донбасу особливого статусу і проведення виборів, що є основним завданням мінських угод та перемовин. Як Україна може надавати особливий статус і проводти вибори, на територіях які Верховною Радою в 2014 році було визнано окупованими, Чому Україна має надавати? Хай самі як їм треба надають собі статуси, проводять вибори, Україна ж ці території не контролює вже три роки.
Парадокс четвертий - Обкладенням все новими податками малого та середнього бізнесу, що владою ніби робиться для розвитку країни, при чому через прийняття законів потрібних великому бізнесу, мінімізується або приводиться до нуля сплата податків з надприбутків олігархів. З точки зору здорової логіки хто більше заробляє більше платить податків, але це не про нашу країну.
Парадокс п'ятий - кожен президент який приходить до влади розказує скільки мільярдів доларів було виведено з України за правління попереднього президента, але ніхто з них не захотів це зупинити. Хоча простим смертним сума вивезення коштів за кордон обмежкється кількома тисячами доларів.
Парадокс шостий - в Україні ніби діє один закон для всіх, як усіх цивілізованих країнах, але коли стикаєшся з його порушенням розумієш що закон тільки для безправних, для інших своя правда.
Парадокс сьомий - українські можновладці отримують за європейськими мірками мізерну зарпплату, але мають неспівмірне з зарплатою майно і кошти. В Європі з пристойними зарплатами не можуть собі дозволити мати таке майно і кошти як в Україні. Коперфілди якісь наші можновладці.
Парадокс восьмий - Україні треба вступати в європейський союз. Для чого ? До Вас(Європи) прийшов жебрак(Україна) і каже, давай будемо жити разом, що Ви на це скажете? Україні треба будувати Європу в себе самим, і мати вигідні для себе стосунки з усіма державами
Тому через ці та інші парадокси ми знаходимося там де ми є, і живемо так як живемо.(принаймі більшість з нас)
© Ivan Lesiv [19.01.2017]
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Нет ни способа доставки, да и сам факт применения у меня пока что в голове не укладывается.
(Ходят слухи, что 4 штучки где то завалялось в закромах... )
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У каждого могут быть свои взгляды на то , кем бы они хотели видеть президента США, это не преступление.
Народ США не хочет обидится на кацапию за вмешательство ввыборы и кибератаки?
Как видно , только украинцы терзаются безотчетным ужасом от содеянного.
Общеизвестно , что сильные люди не любят тех кто постоянно извиняется , ерзает и потеет от страха.
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Сам стелюся, сам лягаю"
Да, мадам? Из написанного что кондитерский подчиненный, считающий и себя и шефа политиками и даже дипломатами, наломал дров, в открытую поддерживая одного из кандидатов, сделать абсурдный вывод что это должно вызвать ненависть(!) американского народа(!!) к Украине(!!!) и потом на этом фундаменте строить свои
воздушные замки"умозаключения". Конечно есть подобные Вам индивиды, отождествляющие временно избранного чиновника с нацией в целом и ее отношением к другим государствам. Одни такие колысь казалы "говорим Ленин, а подразумеваем партия" и наоборот. Но они как раз и присущи нации мокшанцев и еще нашим соевым страдателям. А на счет того, что "украинцы терзаются ужасом от содеянного", то можно только надеятся, что Вас и остальных 54% участников вадинтура рано или поздно посетят такие терзания.
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У вас удивительный талант замешать тесто из чего попало, и удивлятся почему оно не съедобно. Вы иногда хоть сами читайте что вы написали , и что хотели донести .
"Все смешалось в доме Облонских", уж поистине- про индивидов ,это к вам.
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"Что ж там за поддержка была такая , что американский народ должен возненавидеть Украину", сделанный всего лишь из замечания, что порядочный чиновник после такого дипломатического провала должен подать в отставку. Я бы еще привел бы пример Премьер-министра Кэмерона, подавшего в отставку после Брексита, но боюсь, что оскорблю вашу тонкую душевную организацию ибо знаю для шоколадных кроме как с фамилией Гройсман слово премьер-министр не ассоциируется
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2) ему платили, шо он цифры знает?
3) в чем крамола?
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- Жена, у меня к тебе три вопроса.
- Анала не будет.
- Тогда два...
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позволю себе пошалить....
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А начиналось все с того, что их даже на сцену не пускали. Потом по чуть- чуть , по чуть - чуть, наобещали отчитываться, каждую неделю - вече на Майдане, а потом уже все патриоты или на фронте, или по тюрьмам, а рыги в раде. Теперь еще один сюрприз. Оказывается, оккупации - то нет пока, есть только попытки! А что там с войной? С кем мы воюем по версии чалого?
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Яркий ,,друг президента США,, стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали"
http://obozrevatel.com/politics/36421-sbitogo-letchika-ne-pustili-k-telu-v-seti-pokazali-saakashvili-za-zaborom-inauguratsii-trampa--fotofakt.htm
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Этот советник обычно базар не фильтрует
PS
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Не преувеличивай, у вас сейчас на повестке один вопрос: "Куда бежать?"
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