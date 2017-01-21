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Все про:посол (1028) сотрудничество (541) США (11737) Чалый (336)

 В отношениях с США у нас три главных блока вопросов, - посол Чалый

Украина во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки рассматривает "три главных блока вопросов, которые не менялись в зависимости от администрации".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил украинским журналистам в пятницу посол Украины в США Валерий Чалый.

Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и попыткам оккупации Крыма. Второй касается вопросов развития реформ в Украине, в том числе обеспечения макроэкономической стабильности. Третий блок связан с институциональными механизмами.

"У нас есть Комиссия стратегического партнерства, но, к сожалению, она уже не собиралась много лет. Мы сотрудничаем по разным направлениям, и было бы логично в этом году провести заседание этой комиссии", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый глава Пентагона Маттис пообещал усилить союзы с другими странами

Посол констатировал, что на сегодня между Украиной и США есть положительные наработки в космической отрасли, в сфере обороны.

"Сейчас надо больше работать с новой администрацией в вопросах инвестиций, реформ, торговли. Я думаю, что прагматическая ориентированность новой команды позволяет нам по-новому показать возможности Украины", - отметил посол.

Как сообщал Цензор.НЕТ, визит Президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать собственные", - Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть Америке величие

Напомним, вчера состоялось торжественное вступление в должность 45-го президента США. Трамп одержал победу на выборах 8 ноября, набрав 279 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.






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Вот взял бы Трамп да и дал нам немножко летального ядерного оружия и у него перестала бы до конца президентского срока болеть голова по поводу Донбасса и Крыма.
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Кому??? Корумпованим баригам?? Які його продадут ,а гроши перекинут в власні оффшори ))))
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Це б означало не визнати керманичів України легитимними, а США визнали вибори в Україні ))))
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Ну дал бы он тебе немного ядерного оружия и что. . и с чего ты взял что у него голова болит по поводу Донбасса и Крыма?
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Америка в мире отвечает за все. И за Донбасс с Крымом тоже.
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Амери будь-де і будь-коли працюют лише на власний інтерес і не перед ким відповідати не збираються ))))0
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Це не було так останні десятиліття і дорого коштувала США. Саме це Трамп і хоче припинити.
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Та то таке... Аби американців це влаштовувало.
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На це там є не лише дієвий през,а також дієві конгрес і сенат )))))
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Я сказав зараз про інші речі-про протести проти Трампа.

А так-да.
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И что бы ты на диване делал с этим летальным оружием???? Писал бы вдвое больше постов?
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Политики и военные США прямо говорят: "Мы бы дали Украине оружие, но где гарантии, что его не продадут налево?"
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Дай пруф, ты только что родил сенсацию !
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что то его боль по этому поводу не видна совсем, или я чего то не заметил?
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"Первый блок, по его словам, это сфера безопасности, которая включает противодействие агрессии России и попыткам оккупации Крыма."

В смысле попыткам оккупации Крыма? Так он у нас не оккупированный???
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Журналісти ще і не таке здатні написати.
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Головне, як прогнати пургу про дієвість українських рехворм)))
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Народ України жде від США допомоги в воєнній сфері та допомоги в повертанні народу грошей з офшорів наших ворів,а також перекриття їх для використовування надалі.
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А світ очикує реальних дій від українських керманичів ))))
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Ми терпляче очікували,а керманичі тупо крали. Ось і маємо те що маємо ))))
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Ось нам і вилізло боком комуністичне виховання,яке виявилося однобоким:комуністам все,а народу -дуля.
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Останні політично мотивовані вибори в Україні відбулись 1994 р., з приходом Кучми,в Україні до влади прийшли корумповані політикі і весь істеблішмент перетворився в єдине кубло гельмінтів паразитуючих в Україні,імітуючи політичну боротьбу )))
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Всі ці партіі та блоки-це лохотрон для лохторату,а політична боротьба це щуряча метушня навколо державного корита ))))
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бизнес не поедет сюда пока наши чиновники рвут его.
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Інвестування корумпованих країн,це нонсенс)))Співпраця з корупціонерами це ганебне западло по європейських поняттях ))))
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Українські парадокси

Парадокс перший- Україні потрібен безвізовий режим, це найголовніше завдання на думку президента УКРАЇНИ. По факту - чи буде безвізовий режим ,чи не буде , хто їздив за кордон той буде їздити, а хто не мав з чим і за що поїхати той і при безвізовому режимі не поїде. Цим "надважливим" питанням відволікають народ від вирішення головних проблем.
Парадокс другий - в Україні треба боротися з корупцією. З корупцією не треба боротися ,а усувати чинники які до неї призводять, тобто ламати стару систему яка побудована на корупції, і яку післямайданна влада успішно очолила і розвиває.
Парадокс третій - надання окупованим територіям Донбасу особливого статусу і проведення виборів, що є основним завданням мінських угод та перемовин. Як Україна може надавати особливий статус і проводти вибори, на територіях які Верховною Радою в 2014 році було визнано окупованими, Чому Україна має надавати? Хай самі як їм треба надають собі статуси, проводять вибори, Україна ж ці території не контролює вже три роки.
Парадокс четвертий - Обкладенням все новими податками малого та середнього бізнесу, що владою ніби робиться для розвитку країни, при чому через прийняття законів потрібних великому бізнесу, мінімізується або приводиться до нуля сплата податків з надприбутків олігархів. З точки зору здорової логіки хто більше заробляє більше платить податків, але це не про нашу країну.
Парадокс п'ятий - кожен президент який приходить до влади розказує скільки мільярдів доларів було виведено з України за правління попереднього президента, але ніхто з них не захотів це зупинити. Хоча простим смертним сума вивезення коштів за кордон обмежкється кількома тисячами доларів.
Парадокс шостий - в Україні ніби діє один закон для всіх, як усіх цивілізованих країнах, але коли стикаєшся з його порушенням розумієш що закон тільки для безправних, для інших своя правда.
Парадокс сьомий - українські можновладці отримують за європейськими мірками мізерну зарпплату, але мають неспівмірне з зарплатою майно і кошти. В Європі з пристойними зарплатами не можуть собі дозволити мати таке майно і кошти як в Україні. Коперфілди якісь наші можновладці.
Парадокс восьмий - Україні треба вступати в європейський союз. Для чого ? До Вас(Європи) прийшов жебрак(Україна) і каже, давай будемо жити разом, що Ви на це скажете? Україні треба будувати Європу в себе самим, і мати вигідні для себе стосунки з усіма державами
Тому через ці та інші парадокси ми знаходимося там де ми є, і живемо так як живемо.(принаймі більшість з нас)
© Ivan Lesiv [19.01.2017]
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Кстати Обамыч уже перед инагурацией Трапнаша, дал добро на удар двумя стратег бомберами В-2 по позициям ИДИЛ в Ливии! Помогали им БПЛА Риперы с ракетами Хелфаер! Скинули 100+ высокоточных 500 фунтовых бомб! Вообщем буду скучать за Абамушкой!
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В 2014 году нужно было восстанавливать ядерное оружие.Кадры и технологие есть.Но у предателей пораженко цели другие.
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В Україні є богато чого,нема лише державників при владі!!!)))
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Допустим есть ядерная боеголовка. Что с ней будешь дальше делать?
Нет ни способа доставки, да и сам факт применения у меня пока что в голове не укладывается.
(Ходят слухи, что 4 штучки где то завалялось в закромах... )
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Павлину этому напыщенному желательно пока помолчать до прояснения ситуации, пэтруху через свою тупую самоуверенность подвел маленько,заверив в стопроцентной победе клинтон,теперь лучше не высовыватся
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нічого не заважає це зробити зараз. Буде нормальний гарант -- буде у нас ядерна зброя. Офіційно це буде чи ні -- це інще питання .Он євреї теж офіційно її не мають, але весь світ знає, що вона є і що ізраіль її застосує без вагань...
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Це яким чином він міг когось запевнити у перемозі Клінтон? Це не його вина, а прокол більшості експертів. Бо світ змінився, а вони цього не зрозуміли чи просто закрили очі.
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После своей топорной поддержки Клинтонихи этот человек не задавал бы американцам обломками вопросы, а подал бы в отставку. Если бы у соевых была опция совесть, конечно
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Что ж там за поддержка была такая , что американский народ должен возненавидеть Украину?
У каждого могут быть свои взгляды на то , кем бы они хотели видеть президента США, это не преступление.
Народ США не хочет обидится на кацапию за вмешательство ввыборы и кибератаки?
Как видно , только украинцы терзаются безотчетным ужасом от содеянного.
Общеизвестно , что сильные люди не любят тех кто постоянно извиняется , ерзает и потеет от страха.
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"Cам п'ю, сам гуляю
Сам стелюся, сам лягаю"
Да, мадам? Из написанного что кондитерский подчиненный, считающий и себя и шефа политиками и даже дипломатами, наломал дров, в открытую поддерживая одного из кандидатов, сделать абсурдный вывод что это должно вызвать ненависть(!) американского народа(!!) к Украине(!!!) и потом на этом фундаменте строить свои воздушные замки"умозаключения". Конечно есть подобные Вам индивиды, отождествляющие временно избранного чиновника с нацией в целом и ее отношением к другим государствам. Одни такие колысь казалы "говорим Ленин, а подразумеваем партия" и наоборот. Но они как раз и присущи нации мокшанцев и еще нашим соевым страдателям. А на счет того, что "украинцы терзаются ужасом от содеянного", то можно только надеятся, что Вас и остальных 54% участников вадинтура рано или поздно посетят такие терзания.
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Из выше написанного , я лично сделала вывод, что к вам больше вопросов не имею .
У вас удивительный талант замешать тесто из чего попало, и удивлятся почему оно не съедобно. Вы иногда хоть сами читайте что вы написали , и что хотели донести .
"Все смешалось в доме Облонских", уж поистине- про индивидов ,это к вам.
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Я всего лишь процитировал ваш шедевр логики, медам
"Что ж там за поддержка была такая , что американский народ должен возненавидеть Украину", сделанный всего лишь из замечания, что порядочный чиновник после такого дипломатического провала должен подать в отставку. Я бы еще привел бы пример Премьер-министра Кэмерона, подавшего в отставку после Брексита, но боюсь, что оскорблю вашу тонкую душевную организацию ибо знаю для шоколадных кроме как с фамилией Гройсман слово премьер-министр не ассоциируется
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На дипломатическом языке это действительно три вопроса.Но на самом деле в политической элиты Украины был огромный шанс за три года провести реформы экономические и социальные при поддержке правительства США но этого не было сделано потому что к власти пришли не реформаторы а наследники Януковича.
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Весь істеблішмент України вийшов з обори Кучми,це його відгодовані хряки,борсаються біля корита))))
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Ну, о "наследнике Януковича" Вы явно загнули - виктор федорович нервно курит в Ростове, а вот почему люди не сплачиваются в НАРОД ну никак не пойму; жить, ПОКА, стало жить в ТРИ раза хуже, а НАРОДА не видно даже на горизонте, спасибо только ПАТРИОТАМ и ГЕРОЯМ.
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"Управленцы страны" не в состоянии контролировать экономическую ситуацию и стабилизировать ее - профнепригодность и низкий уровень квалификации при большом желании личного обогащения прямо сейчас.
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Повна інвазія гельмінтами -крупціонерами державного организму України.знесилила Україну,в наслідок чого Україна нездатна виконувати державні функціі )))))
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Согласен с Вами, но почему Майдан не собирает Вече (как было объявлено) и не поставит все на свои места, ведь за ТРИ года можно уже определиться кто есть кто?
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Це дуже влучне і доцільне запитання )))) І відповідь є- Віче не потрібне і небезпечне для керманичів ))))
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Значит Майдан не выполнил свои функции в полном объеме? За что же тогда ушла на Небо Небесная Сотня?
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не пришли, а были выбраны народом, каждому по заслугам
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Сдается мне, что "проработка вариантов встречи" ожидаемо завершится перемогой типа ура, встреча состоится! Как мы и планировали, феврале! С Хилари Клинтон.
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1) не нардеп
2) ему платили, шо он цифры знает?
3) в чем крамола?
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все деньги пойдут на благотворительность американскую...такие как она,не давшие ни гривны на Армию,и вообще на благотворительность в самой Украине,башляют Америке ради своих тупых понтов
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причем ворованными у украинцев деньгами...Или ей беcсеребнице ее секта собрала?
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Пыталась купить, но не купила. И про межгирье ющенко недавно сказал, что там, оказывается, Юля хотела жить. Так и собирались посадить при овоще Порошенко ! 'За его противостояние режиму'! Но случайно посадили Тимошенко .
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Проассоциировалось:
- Жена, у меня к тебе три вопроса.
- Анала не будет.
- Тогда два...
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Белізна з мережива-фу як не скрепно,от панталони з "начьосом" це круто і скрепно ))))
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Там енти хитрости не пройдут,уж больно хороша и активно-молода ещё президентша)).
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президентША США та еще президентША США...
позволю себе пошалить....

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Пусть Юрик вызовет на допрос, раз столько накопилось.
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Такие русские проститутки вряд ли Трампа заинтересуют.
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так путин утверждает, что в россии самые лучшие в мире проститутки.
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А главное самых великих и безкорыстных реформаторов нема - грузинов
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двое "цветных" и четыре женщины..не сильно вяжется с ярлыком хвашиста..
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'Попытка оккупации Крыма'? Этот чалый совсем уже головой трахнулся? Конечно, с такими переговорщиками и специалистами понятно, почему наше сверх выгодное положение после майдана, к которому они все примазались, стало просто уже аутсайдерским.
А начиналось все с того, что их даже на сцену не пускали. Потом по чуть- чуть , по чуть - чуть, наобещали отчитываться, каждую неделю - вече на Майдане, а потом уже все патриоты или на фронте, или по тюрьмам, а рыги в раде. Теперь еще один сюрприз. Оказывается, оккупации - то нет пока, есть только попытки! А что там с войной? С кем мы воюем по версии чалого?
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А потом - оставшихся на Майдане разогнали, обвинив в тч в бомжатничестве и антисоциальности.
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ну, пэця же сразу после инаугурации сказал, что Майдан - это технология и он знает, как с ней бороться...
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украинский посол в США личность творческая - хочет творит, хочет вытворяет... но кто его тянул за язык поддерживать другого кандидата на пост Президента США? или он излагал мысли мид Украины и парашенки...
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Ну гучні анонси майбутніх звершень-це все на що здатні сучасні керманичі, а результати анансованих звершень видко неозброєним оком ))))
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Экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заметили в Вашингтоне в районе места инаугурации президента США Дональда Трампа.

Яркий ,,друг президента США,, стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали"

http://obozrevatel.com/politics/36421-sbitogo-letchika-ne-pustili-k-telu-v-seti-pokazali-saakashvili-za-zaborom-inauguratsii-trampa--fotofakt.htm
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Ну да, говорящая подстилка Прошенко Чалый обозначил три самых острых для Порошенко вопроса, а именно как будет правильно экстренно начать Порошенко оказывать услуги Трампу: или сразу без вазелина?
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Зрадо@бы лучше знают какие блоки вопросов надо решать со США. Правда почему то зрадо@бов не ставят послами.
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Дак хтож власних ворогів призначає на посади ????)))
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опровержений я не видел
Этот советник обычно базар не фильтрует

PS
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Це в Україні такий звичай звездіти безвідповідально )))) Пацан сказал, пацан сделал,а если не сделал-то снова сказал ))))
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В отношениях с США у нас три главных блока вопросов, - посол Чалый
Не преувеличивай, у вас сейчас на повестке один вопрос: "Куда бежать?"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношениях с США у нас три главных блока вопросов, - посол Чалый
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