EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  490  4
Все про:Житомир (453) отравление (783)

 13 школьников попали в больницу в Житомире с пищевым отравлением

Состояние детей удовлетворительное.

В Житомире 13 детей были госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается, 10 детей получают медицинскую помощь в детской городской больнице, 3 - в Житомирской областной больнице, 1 семья отказалась от госпитализации.

"Все необходимые анализы собраны, на данный момент возбудитель не определен. Проведенные экспресс-тесты - сальмонеллеза не обнаружено. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия на Прикарпатье: среди погибших от отравления угарным газом - беременная женщина

В столовой учреждения начаты проверки. Все ответственные службы проинформированы и задействован. С понедельника, 23 января, в столовой будет прекращено питание до выяснения причин отравления. По желанию родителей дети будут питаться в других учебных заведениях города.

Призываем родителей в случае выявления симптомов отравления немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в детскую городскую больницу (инфекционное отделение).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В південно-східних областях видають школярам подарунки на свята та печеньки для перекусу переважно від"Конті",на які у нашої дитини алергія.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А номер больницы городской известен?, какой именно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор в своем репертуаре. Если школьники Житомира попали сразу в разные три больницы города, то заголовок с употреблением слова "больница" в единственно числе есть неправильным... Тогда надо было писать "госпитализированы"! Цензор, цензор, хороший портал, патриотичный, но малограмотный...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия13 школьников попали в больницу в Житомире с пищевым отравлением
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия Великобритания ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев конкурс Крым МИД Минобороны Нацполиция обстрел оккупация отравление Песков Полторак Порошенко потери прокуратура Россия смерть суд США Трамп Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти