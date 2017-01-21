 13 школьников попали в больницу в Житомире с пищевым отравлением

В Житомире 13 детей были госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
Как отмечается, 10 детей получают медицинскую помощь в детской городской больнице, 3 - в Житомирской областной больнице, 1 семья отказалась от госпитализации.
"Все необходимые анализы собраны, на данный момент возбудитель не определен. Проведенные экспресс-тесты - сальмонеллеза не обнаружено. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию ", - сказано в сообщении.
В столовой учреждения начаты проверки. Все ответственные службы проинформированы и задействован. С понедельника, 23 января, в столовой будет прекращено питание до выяснения причин отравления. По желанию родителей дети будут питаться в других учебных заведениях города.
Призываем родителей в случае выявления симптомов отравления немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в детскую городскую больницу (инфекционное отделение).
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