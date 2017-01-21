 Экологический скандал в столице: руководство завода "Фанплит" пообещало избавиться от вредных выбросов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы Киевсовета 20 января, собранной по причине жалоб жителей Днепровского и Дарницкого районов на загрязнение воздуха деревообрабатывающим предприятием "Фанплит".
"Если есть более тысячи жалоб, то есть и проблема. Разрешение на выброс вредных веществ давало Минэкологии в августе 2013 года до 2018-го", ‒ говорит Андрей Малеваный, начальник управления экологии Департамента благоустройства. По словам Малеваного, экологическая инспекции в прошлом году проводила две проверки. Одна из них установила, что в котле сжигали щепку, хотя разрешение распространялось только на газ. Районный суд постановил приостановить работу котла до устранения неполадок.
Кроме того, глава общественной организации "Чистый воздух" Дмитрий Приймак рассказал о результатах проверки во дворах домов, расположенных вблизи завода: "В ЖК "Комфорт Таун" концентрация вредных веществ в 2,7 раз больше нормы, а в другом доме на улице Березневой ‒ в 3,3 раза". Изначально сотрудники РДА и представитель экоинспекции Гетьман отстаивали аргументы завода, но после перепалки с депутатами киевсовета приняли с позицию жителей микрорайона.
В свою очередь, замдиректора завода "Фанплит" Алексей Заенко заявил, что предприятие от остановки работы по решению суда понесло убытки в размере 941 тысячи гривен и заявил, что дома якобы построили слишком близко к заводу. Активисты, напротив, обратили внимание на то, что все дома построены за санитарной зоной, а по их мнению, завод не придерживается необходимых экологических норм, именно поэтому неприятный запах от предприятия разносится на километр.
В ответ Владислав Супруненко, глава наблюдательного совета завода "Фанплит", пообещал провести реконструкцию предприятия в течение года, чтобы не было ни запахов, ни выбросов вредных веществ. Однако жители уже заявили, что не согласны с реконструкцией и не верят в ее нормальное проведение. Поэтому общественность и далее будет требовать перенести завод за черту города.
Комиссия постановила: руководство завода должно подать план реконструкции предприятия, в том числе установки шумозащитных экранов и фильтров, а также в рабочее время провести экологическую экспертизу и организовать экологический пост наблюдения. Следующая встреча комиссии состоится через месяц.
Напомним, поводом для заседания рабочей группы по вопросу влияния завода "Фанплит" на окружающую среду послужило открытое письмо киевлян о нарушении руководством предприятия экологического законодательства. Кроме того, жители окрестных районов подписали петицию на сайте городского совета о выносе предприятия за границы Киева.
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где здесь жалобы людей на близость завода?
еще раз почитай внимательно--а потом пи..ди
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"Если есть более тысячи жалоб, то есть и проблема.Источник: http://censor.net.ua/n424278
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если предприятие загрязняет окружающую среду,оно должно либо исправить это,либо закрыть вредное производство
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Соответствующая информация обнародована в системе Prozorro.
Таким образом, упаковка чая (кофе) в среднем обошлась по 6666 грн.
Отмечается, что вес одной упаковки составлял всего 48 грамм.
Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что шахта "Россия", которая также является обособленным подразделением "Селидовуголь", закупила мясо по 4 тысячи гривен за килограмм.
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Источник: http://censor.net.ua/n424278
Причём тут "близко" или "далеко"?
Запах гари ощущался на Троещине,а это 15-20км от того места.
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