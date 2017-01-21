 В Южной Корее арестовали министра культуры

В Южной Кореи 21 января арестовали министра культуры Чо Юн Сон. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как отмечается, Чо Юн Сон якобы создала "черный список", в который были включены тысячи деятелей искусств, критически настроенных в отношении правительства республики. Решение о заключении Чо Юн Сон под арест было принято одним из районных судов Сеула.
В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения.
Как сообщается, в "черный список" попали почти 10 тысяч человек. Планировалось сделать невозможным получение ими государственной поддержки.
В отношении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, начата процедура импичмента. Ожидается, что Конституционный суд страны примет решение об окончательном отстранении Пак Кын Хе. Ее в ближайшие недели должны вызвать на судебное заседание.
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А кто у нас их арестовывает? Подельники! Тихо, в тряпочку завидуем нормальным странам...
...Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать....
(полностью: Торжество безумства )
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К сожалению, если переместить всех ю.корейцев в Украину, а украинцев в Ю.Корею, то через 20 лет, в Украине будет Ю.Корея, а в Ю.Кореи - Украина
Внимательно перечитайте пост
Нужно наши органы власти заменить на южно корейские и пусть работают в Украине,а украинцев не брать на эти должности
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...ещё какого-то жирного кота с наркотой за шкирку взяли... -- хороших примеров и в Ойропе хватает... -- хорошие примеры тоже должны быть заразительны! *)
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Розстріляти.
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