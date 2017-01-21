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Все про:арест (10083) коррупция (6561) Корея (23)

 В Южной Корее арестовали министра культуры

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

В Южной Кореи 21 января арестовали министра культуры Чо Юн Сон. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается, Чо Юн Сон якобы создала "черный список", в который были включены тысячи деятелей искусств, критически настроенных в отношении правительства республики. Решение о заключении Чо Юн Сон под арест было принято одним из районных судов Сеула.

В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты против президентства Трампа в Вашингтоне: 95 человек арестованы. ФОТОрепортаж

Как сообщается, в "черный список" попали почти 10 тысяч человек. Планировалось сделать невозможным получение ими государственной поддержки.

В отношении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, начата процедура импичмента. Ожидается, что Конституционный суд страны примет решение об окончательном отстранении Пак Кын Хе. Ее в ближайшие недели должны вызвать на судебное заседание.
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Странные у них порядки... У нас у Гроси, в черном списке почти 42 ляма, и ниче!
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Это не у них странные порядки это у нас странное терпение.
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Лучше бы нашу полицию,прокуратуру и суд заменить на южно корейские
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К сожалению, если переместить всех ю.корейцев в Украину, а украинцев в Ю.Корею, то через 20 лет, в Украине будет Ю.Корея, а в Ю.Кореи - Украина
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Та які там 20 років!!! через рік там буде Україна з нашими чиновниками та правоохоронцями...
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Южная Корея из дремучих джунглей превратилась в "Тигра Азии" за 15 лет. Но за коррупцию там расстреливали.
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В чем проблема? Хотите расстреливать? Давайте! Давайте установим срок, год, три, пять. Сколько вам надо лет, что бы наконец понять что кнут, даже в виде расстрела нихрена не даст? Я согласен, а почему нет. 25 лет мы уже прос.али, прос.ем еще пять, так и быть. Я написал просто, если переселить украинцев, а не власть, чиновников и т.д. Вот какая такая херня, может заставить наш народ не давать? Зачем кого то убивать, если можно его просто не кормить?
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А что остается? Совестить? Стыдить? Есть законы криминологии и согласно им если выгода от преступления превышает потери от возможного наказания, то преступление неизбежно! Выход пойманных с поличным взяточников "под залог" демонстрация того факта, что коррупция превратилась в государственную политику. Вы знаете сколько стоит рай в тюрьме? Я знаю. Сущие копейки. Если чиновник укравший 300 миллионов долларов получает 7 лет тюрьмы и выходит после отбытия половины срока в два раза толще чем до отсидки, это как? Наказание?
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Странно как то у вас получается. Значит давать вынужден, а брать нет? Вам не кажется что брать, это как раз то следствие от давать?
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единственный кто правильно говорит но считаю что срок нужно давать за дачу взятки и нечего за взятие наш украинский менталитет нужно менять нестандартно но народ готов давать бабло и кричать как все плохо
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Во, во. Установить что за дачу взятки штраф в тысячном размере. Чиновнику который отказался и сдал взяткодателя правоохранителям 1/3 от штрафа. За неделю, страну не узнаем!
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Решим проблему обернув "зло" на нашу корысть и руками этого "зла"!
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Ага, коррупция, рэхформы.. В Ю. Корее коррупция не меньше нашей была всегда. Просто чтобы стать тигром нужно было не играть в багатовэкторность, а сразу становиться "подпиндосником". Как Ю.В. Азия и послевоенная Зап Европа. Без американского бабла небыло бы ни израильского чуда, ни европейского, ни азиатского. гыгыгы
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Согласен. Только через 3 года. Поверь. Знаю. Долго там прожил....
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Бгг... вот дураки.. а у нас Собачник даже в розыск не подан.
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Так он и не отсвечивает! Подписка то уже не та... Сцит.
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Вот потому и мы смотрим Самсунги, ездим на их машинах, пользуемся сделаными там стиралками, а сами живём в дерьме!
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из Словении поставлена уже задача срать на Порошенка,флаг практически соответствует твоему родному...
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моим родным ты порохосс сейчас прикрылся а срут на парашенҡо 90%+ украинцев за его проджность жадность вранье лицемерие
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ты знаешь я тоже не фанат Порошенка но больше не люблю вот таких троллей которые под каждой новостью на 5 страниц говнометания выливают на него, и да,если у тебя есть какие либо доказательства коррупции и продажности как вы все говорите бери эти факты и иди с ними в НАБУ, это ж логично,если ты знаешь что человек занимаеться какими либо противозаконными действиями и ты его так люто ненавидишь ты идешь с фактами куда надо,а если ты с дня на день только нюни распускаешь о всепропальщине то вопрос,зачем это делать? незаинтересованный человек не будет тратить свое время чтобы каждый день тут обсирать кого то гавном,следовательно ты в этом заинтересован
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А в Украине уже всех министров по 2-3 раза арестовали и... переместили на соседние кресла)
А кто у нас их арестовывает? Подельники! Тихо, в тряпочку завидуем нормальным странам...
...Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать....
(полностью: Торжество безумства )

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кошерные списки наших курчавых поводырей содержат всю Украину и ничего, стоят в очереди лизнуть рыжему
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SergTranscarpathian
К сожалению, если переместить всех ю.корейцев в Украину, а украинцев в Ю.Корею, то через 20 лет, в Украине будет Ю.Корея, а в Ю.Кореи - Украина

Внимательно перечитайте пост

Нужно наши органы власти заменить на южно корейские и пусть работают в Украине,а украинцев не брать на эти должности
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дашовытакоегаварите на арселор комбинат были направлены менеджеры французы индусы бельгийцы и тд наши (не правители ) за год научили принимать откаты и "решать" вопросы так как у нас решают владелец минимум уже 3 раза менял состав менеджеров и шо
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...а у нас обербугомайстера Регенсбурга повязали за финансовые афёры ...
...ещё какого-то жирного кота с наркотой за шкирку взяли... -- хороших примеров и в Ойропе хватает... -- хорошие примеры тоже должны быть заразительны! *)
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Ця особа також розсилала опитування на руцком язигє, а також ліквідувала курс української мови і історії у ВИШах П.Кореї.

Розстріляти.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Южной Корее арестовали министра культуры
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