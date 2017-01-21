 Новый глава Пентагона Маттис пообещал усилить союзы с другими странами

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", обращаясь к своим подчиненным Маттис сказал: "Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы".
Он пообещал "стараться изо всех сил" в должности главы Минобороны.
"Мы привержены необходимости извлекать полную стоимость из каждого доллара налогоплательщиков, тратящегося на оборону, добиваясь таким образом доверия со стороны Конгресса и американского народа", - подчеркнул он.
Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Маттиса на посту главы Пентагона. Позже президент Трамп подписал документ, позволяющий принять министру присягу.
Джеймс Маттис - бывший четырехзвездочный генерал морской пехоты, который в прошлом занимал ряд высоких позиций. Он ушел со службы в 2013 году с должности командующего Центрального командования США.
Слушания по его назначения в Сенате прошли без особых возражений. Маттис получил подавляющую поддержку как среди республиканцев, так и демократов. Зато единственной сложностью, которая могла помешать его назначению, было законодательство, запрещающее лицам, последние семь лет находились на военной службе, быть назначенными во главе Пентагона. Для того, чтобы уладить этот вопрос, обе палаты Конгресса США проголосовали за введение исключения для Маттиса.
Маттис на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал Путина "врагом США" в ключевых сферах и выступил в поддержку Украины. Он также подтвердил необходимость продолжения Европейской инициативы обеспечения безопасности. На нее в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $ 3,4 млрд с целью реагирования на поведение России в Европе.
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@Shulz 11 год.11 годин тому
Сегодня Трамп ещё празднует вступление в должность, а уже завтра его ждут тяжёлые трудовые будни - российские подъезды сами себя не обоссут!
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https://www.yahoo.com/style/melania-trump-makes-eleg
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