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 Новый глава Пентагона Маттис пообещал усилить союзы с другими странами

Новый министр обороны США Джеймс Маттис пообещал работать над усилением альянсов с другими государствами и использовать разумно выделяемые на оборону средства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", обращаясь к своим подчиненным Маттис сказал: "Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. С учетом того, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы будем работать вместе с Госдепартаментом, чтобы усилить наши союзы".

Он пообещал "стараться изо всех сил" в должности главы Минобороны.

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"Мы привержены необходимости извлекать полную стоимость из каждого доллара налогоплательщиков, тратящегося на оборону, добиваясь таким образом доверия со стороны Конгресса и американского народа", - подчеркнул он.

Ранее Сенат США утвердил кандидатуру Маттиса на посту главы Пентагона. Позже президент Трамп подписал документ, позволяющий принять министру присягу.

Джеймс Маттис - бывший четырехзвездочный генерал морской пехоты, который в прошлом занимал ряд высоких позиций. Он ушел со службы в 2013 году с должности командующего Центрального командования США.

Слушания по его назначения в Сенате прошли без особых возражений. Маттис получил подавляющую поддержку как среди республиканцев, так и демократов. Зато единственной сложностью, которая могла помешать его назначению, было законодательство, запрещающее лицам, последние семь лет находились на военной службе, быть назначенными во главе Пентагона. Для того, чтобы уладить этот вопрос, обе палаты Конгресса США проголосовали за введение исключения для Маттиса.

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Маттис на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал Путина "врагом США" в ключевых сферах и выступил в поддержку Украины. Он также подтвердил необходимость продолжения Европейской инициативы обеспечения безопасности. На нее в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $ 3,4 млрд с целью реагирования на поведение России в Европе.
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так главнео что б теперь амеры поверили что наши чинуши способны их помощь эффективно реализовать в войне с руснёй.
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А це вже проблема,амери не настікі тупі, що ім можливо, навшати локшину про дієві рехворми в Україні ))))
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Цілком можливо. Трамп ненавидить мексиканців і мусульман. А кацапів дибільно вважає слов'янами і християнами.
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Американские военные не будут союзничать с рахой, особенно такие ребята из Старой Школы как Бешенный Пес! Хотя если и будут, то для рахе это не очень понравится, надо будет впрягатся по полной в Сирии против черных! А чтоб ты понимал в Ираке черных гонят в Сирию 6 дивизий (под 70 тис) иракской армии, шиитские милитанты, иранские наемники, курды, 4000 американских армейцев и авиация НАТО - и гонят очень со скрипом и охрененными потерями! Но они развернули черных, и поход на Пальмиру и бойня под Зором это подтверждает! Готова ли раха кинуть минимум одну общевойсковую армию в Сирию, ради амеров вот вопрос!
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Украина в список этих стран по любому не входит!
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рашист в Сирии военную бвзу на 49 годов застолбил....не помешало бы пару, тройку натовских в Украине разместить с таким же сроком....
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грошь цена их базам-потому что ПВО рф безсильно против ввс США. Один заход птичек-и нет баз у ваты.
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Цікаво лише з якими саме. Бо кацапи вже святкують.
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Одозначно лише те, що амери НАТО не кинут, і Європу з своіх обійм Рашці не віддадут,тому для України не все так сумно)))))
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 11 год.11 годин тому

Сегодня Трамп ещё празднует вступление в должность, а уже завтра его ждут тяжёлые трудовые будни - российские подъезды сами себя не обоссут!
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Млять. Задолбали уже с этими кацапскими подъездами. Про Обаму- еще куда шло. А этот, похоже, их вылизывать готов.
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Маттис, пока не поздно, займись отношениями с Турцией. Отдайте им Гюлена и оторвите от орков. Иначе просрете всю политику на Ближнем Востоке и спровоцируете миграционный Армагеддон в Европе.
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Просто так "отдать"? А если нет оснований? Предлагаешь, чтобы Америка перестала быть Америкой? Лучше своему Пете посоветуй посадить в тюрьму хоть одного из своих бывших рыгоанальных соратников. Здесь, в Украине. А то чужими руками жар загребать- вы хорошо умеете.
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А может Украину отдать России? вернее будет для братской американо-советской дружбы
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У важливих питаннях Британія завжди з разом з США. Хто вам сказав, що Трамп збирається продати Україну, кісєль тв? Не забивайте сміттям собі голову. Україна - не росія, а США й поготів, там потужна державна система і ніякий Трамп проти неї і проти інтересів США не піде. Нехай безмозглі ватники собі тішаться, дурень думкою радіє, це всім добре відомо.
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Маттіс користується величезною повагою серед військових США, служив в Афганістані і Іраку виступає за надання Україні військової допомоги.
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Матиос на повышение пошел??? ну дает, тепловизор ему в дупу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовый глава Пентагона Маттис пообещал усилить союзы с другими странами
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