EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  2014  21
Все про:дети (2875) омбудсмен (260) Лутковская (295)

 Лутковская выясняет, приезжала ли полиция к квартире, где мать бросила детей на 9 дней

Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская выясняет, приезжала ли полиция к квартире, где мать бросила детей на 9 дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.

"У меня есть официальный ответ Национальной полиции о том, что полиция не вызывалась. У меня есть информация от Кулебы, что полиция приезжала. Поэтому сейчас я в процессе производства. Я не буду рассказывать детали. Но я не оставлю этот вопрос, пока я не разберусь самостоятельно: была ли полиция, кто конкретно был, если была, и почему не отреагировали", - заявила Лутковская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве пропали братья: дети ушли к стоматологу и не вернулись

Напомним, в Киеве мать бросила на 9 дней маленьких детей одних в квартире, в результате годовалый мальчик погиб. Двухлетнюю девочку госпитализировали, ее состояние тяжелое. У ребенка отказывают органы. Подробности инцидента рассказывал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. "Соседи слышали плач детей каждое утро и каждый вечер. Есть информация, что даже вызвали полицию, но на просьбы дверь никто не открыл, и полиция уехала", - рассказывал он.

Патрульная полиция сообщала, что вызовов в квартиру, где были закрыты дети, не было.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отправить Лутковскую в Лугандон,пускай там выясняет у бандюков,кто ПРав, а кто в шоколаде!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот как раз да, эти знаю, что надо и особенно что не надо
они самые навороченые уличные камеры видеонаблюдения, мега функционал, беспроводные кстати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то много ее стало.Так как и Черныша и Туки.Видимо настало время выполнять минские "угоды"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ак то будет щемить эмитацию реформ?? ты? )) хоть кто-то и пофиг кто
 показать весь комментарий
Ответить
 
тетка после долгой спячки активизировала имитацию свой деятельности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Однотуровый уволил умниц Сергеева и Дешицу, выжил единственного судью КС, выступившего против узурпации власти Овощем, Виктора Шишкина, дискредитируются и подают в отставку многие, кто выступает против корупции панамцев, но зато все рыги на должностях и чуствуют себя в шикаладе - Лутковская, Охендовский, Ельченко, Матиос....можно писать телефонную книгу ПР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так соседи вроде как давали показания, что полиция приезжала и уехала. Опять авакян вешает лапшу народу?
И вроде как писали, что с девочкой уже все нормально. Цензор, обновляй инфу хотя бы раз в месяц.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Допустим выяснила рыговка Лутковская в процессе мучительных поисков в течении полгода - приезжала мелицияполиция (или не приезжала мелицияполиция). Какое это имеет отношение к соблюдению прав человека этой нелюдью "матерью"? Тем более выяснить про вызов, шо два пальца об асфальт. Соседи говорят вызывали мелициюполицию? Прекрасно! Кто и когда? Вот этот в пятницу и вот этот вот 9 числа. Первый с домашнего телефона, а вот тот лысый с третьего этажа с мобильного, номер такой-то. Два запроса. В честно приватизированный Ахметовым Укртелеком, второй - к мобильному оператору. Запрос и ответ - три минуты. Но все равно главный вопрос, после того как выяснили. Ну и что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тоже не питаю симпатий к рыговской с*чке. НО если полицию таки вызывали, должны были таки взломать дверь, а не оставлять детей напризволяще. Вот что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это понятно. Но какое дело до этого омбуцмэну? Ну пришьют, допустим, полицаям служебну недбалисть по своим внутренним инструкциям. Ну в наказание нарисуют на когось из виновных карикатуру в стенгазете райотдела или перенесут отпуск с июля на август, как было в случаях в Княжичах или Кривом Озере. Но все это будут внутренние терки внутри НКВД. Непонятно, почему эта мадам изображает бурную деятельность именно в этом направлении. Озаботилась бы нарушениями прав человека в отсутствии индексаций пенсий, грабительских тарифов или ограничении доступа киевлян к улице Банковой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краще нехай зустрінеться з тими хто кидався на людей на Груші у січні 2017 р.
З попередниками їх вона розмовляла у 2014 р.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что люди делали на Груше в январе 2017-го и кто на них бросался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что дальше??? Даже если приезжали.
Без санкций даже полиция не имеет права вламываться в чужое жилище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут трудно .. в квартире плач детей а дверь на звонок никто не открывает, ни утром ни днём, то они хотя бы должны опросить соседей что там происходит и как связаться с хозяевами квартиры, нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть Лутковская выяснит сколько пенсионеров вымрет, получая минимальную пенсию в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛутковская выясняет, приезжала ли полиция к квартире, где мать бросила детей на 9 дней
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия Великобритания ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев конкурс Крым МИД Минобороны Нацполиция обстрел оккупация отравление Песков Полторак Порошенко потери прокуратура Россия смерть суд США Трамп Укрзализныця Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти