 Лутковская выясняет, приезжала ли полиция к квартире, где мать бросила детей на 9 дней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.
"У меня есть официальный ответ Национальной полиции о том, что полиция не вызывалась. У меня есть информация от Кулебы, что полиция приезжала. Поэтому сейчас я в процессе производства. Я не буду рассказывать детали. Но я не оставлю этот вопрос, пока я не разберусь самостоятельно: была ли полиция, кто конкретно был, если была, и почему не отреагировали", - заявила Лутковская.
Напомним, в Киеве мать бросила на 9 дней маленьких детей одних в квартире, в результате годовалый мальчик погиб. Двухлетнюю девочку госпитализировали, ее состояние тяжелое. У ребенка отказывают органы. Подробности инцидента рассказывал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. "Соседи слышали плач детей каждое утро и каждый вечер. Есть информация, что даже вызвали полицию, но на просьбы дверь никто не открыл, и полиция уехала", - рассказывал он.
Патрульная полиция сообщала, что вызовов в квартиру, где были закрыты дети, не было.
2014 21
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они самые навороченые уличные камеры видеонаблюдения, мега функционал, беспроводные кстати
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И вроде как писали, что с девочкой уже все нормально. Цензор, обновляй инфу хотя бы раз в месяц.))
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мелицияполиция (или не приезжала мелицияполиция). Какое это имеет отношение к соблюдению прав человека этой нелюдью "матерью"? Тем более выяснить про вызов, шо два пальца об асфальт. Соседи говорят вызывали мелициюполицию? Прекрасно! Кто и когда? Вот этот в пятницу и вот этот вот 9 числа. Первый с домашнего телефона, а вот тот лысый с третьего этажа с мобильного, номер такой-то. Два запроса. В честно приватизированный Ахметовым Укртелеком, второй - к мобильному оператору. Запрос и ответ - три минуты. Но все равно главный вопрос, после того как выяснили. Ну и что?
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З попередниками їх вона розмовляла у 2014 р.
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Без санкций даже полиция не имеет права вламываться в чужое жилище.
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