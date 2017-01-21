EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  70  2
Все про:взятка (3260) мошенничество (606) паспорт (486) СБУ (13035)

 Гражданин РФ пытался получить паспорт Украины за взятку, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области пресекли попытку гражданина Российской Федерации получить украинский паспорт по поддельным документам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского областного управления Службы безопасности Украины.

"В начале января в СБ Украины обратился начальник одного из городских отделов Государственной миграционной службы. Он сообщил, что ему предлагают взятку за выдачу украинского паспорта по поддельным документам. Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин РФ, который находится в розыске на территории России за экономические преступления. В Украину он прибыл, воспользовавшись документами другого человека - жителя АР Крым. Вскоре злоумышленник взял фиктивный брак, изменил фамилию и попытался получить паспорт гражданина Украины", - сообщили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Греции, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество, задержан на Буковине, - Госпогранслужба

Правоохранители задержали правонарушителя в служебном помещении Миграционной службы после передачи взятки чиновнику и получения паспорта.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 169 Уголовного кодекса Украины.

По решению суда на период следствия злоумышленник будет находиться под стражей. Проверяется его причастность к совершению уголовных правонарушений на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленница, которая изготавливала поддельные документы для террористов "ДНР", задержана СБУ. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну он даёт)) у нас же пьетро коррупцию ещё в 2014 поборол, только АТО закончил ,сразу после безвиза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 169 Уголовного кодекса Украины....

Цензор, я тя дуже прошу... не издевайся на юристами читающими сию новость. ст.169 ККУ, это "Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)", а дача "взятки", это ст.369!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин РФ пытался получить паспорт Украины за взятку, - СБУ
 Облако тегов
Roshen Антитеррористическая операция арест армия боевик Великобритания военнослужащие ВР ГФС депутат Донбасс инаугурация Киев Крым МИД Минобороны Нацполиция оккупация Порошенко потери Рева Россия СБУ смерть суд США Трамп Укрзализныця Черныш Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти