 Гражданин РФ пытался получить паспорт Украины за взятку, - СБУ

"В начале января в СБ Украины обратился начальник одного из городских отделов Государственной миграционной службы. Он сообщил, что ему предлагают взятку за выдачу украинского паспорта по поддельным документам. Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин РФ, который находится в розыске на территории России за экономические преступления. В Украину он прибыл, воспользовавшись документами другого человека - жителя АР Крым. Вскоре злоумышленник взял фиктивный брак, изменил фамилию и попытался получить паспорт гражданина Украины", - сообщили в СБУ.