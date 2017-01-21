 Гражданин РФ пытался получить паспорт Украины за взятку, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского областного управления Службы безопасности Украины.
"В начале января в СБ Украины обратился начальник одного из городских отделов Государственной миграционной службы. Он сообщил, что ему предлагают взятку за выдачу украинского паспорта по поддельным документам. Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин РФ, который находится в розыске на территории России за экономические преступления. В Украину он прибыл, воспользовавшись документами другого человека - жителя АР Крым. Вскоре злоумышленник взял фиктивный брак, изменил фамилию и попытался получить паспорт гражданина Украины", - сообщили в СБУ.
Правоохранители задержали правонарушителя в служебном помещении Миграционной службы после передачи взятки чиновнику и получения паспорта.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 169 Уголовного кодекса Украины.
По решению суда на период следствия злоумышленник будет находиться под стражей. Проверяется его причастность к совершению уголовных правонарушений на территории Украины.
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Цензор, я тя дуже прошу... не издевайся на юристами читающими сию новость. ст.169 ККУ, это "Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)", а дача "взятки", это ст.369!!!
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