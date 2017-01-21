 Такого основания как АТО для приостановки выплаты пенсии нет, - Лутковская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.
"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", - заявила Лутковская.
"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. грн. будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их, а вот вопрос закупки угля, например, с неподконтрольной территории Луганской области - это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?" - отметила она.
По словам Лутковской, пенсии Украинское государство платить обязано, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.
Как известно, выплаты пенсий и соцльгот жителям оккупированного Донбасса были остановлены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
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Лутковская обещает принять меры для оказания медпомощи военному-дезертиру Одинцову и просит помочь в переводе Клыха ближе к границе(2)
Лутковская просит этапировать украинского политзаключенного Клыха поближе к нашей границе(1)
Лутковская намерена посетить украинского политического узника Сущенко в российском СИЗО(1)
Лутковская посетит граждан Украины, содержащихся в колониях в Симферополе, в 2017 году, - омбудсмен РФ Москалькова(3)
Сколько омбудсменов нам будет достаточно для счастья?(2)
Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж(6)
Конфиденциальность стенограмм Кабмина ограничивает право человека на информацию, - Лутковская обратилась в Конституционный суд(15)
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А всех этих пенсионеров, которые таскали жратву семенам весной 14 года и кидались под укр.танки - пусть содержат те, кто там сейчас рулит. По логике Лутковской пенсионерам Крыма тоже надо выплачивать пенсии- они же граждане Украины.
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я прекрасно помню видеоряд как Лутковская где то в углу стоя в мусорном ведре одной ногой в окружении пидерастов Прыгов типа принимала Присягу не на трибуне Рады( что требует Закон о регламенте) а под балконом возле входа-выхода как она потом и сделала пробурмокотила и брысь с залу в новый офис...
а по сути новости и пенсий на Димбасс она или дура или хуже проститутка политическая там в Дайцунецкой и Лугандонии оставшейся под Парашкой 99% НЕНАВИДЯТ УКРАИНЫ ДАЖЕ ТЕ территории что вернулись в Украину 85% живут тварей которых если честно повесить надо на фонарных столбах.. за то что звали Ху№ло Спаси нас от пенсий Украины и соцвыплат... ОНИ ((% получают все выплаты в рублях и почему тогда Луитковская молчит а ну да Россия в рублях + Украина в гривнах а физда не лопнет у ватников с куем... ...
им не то что пенсии.... им концлагеря лет на 20 барак и похлебка из селедки... без воды...
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С толстой сумкой на ремне? (с)
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А по друге- про жителів окупованої території піклується окупант.
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1. в Молдавии предложил платить соцвыплаты в Приднестровье - получил бы в репу;
2. в Грузии предложил платить соцвыплаты в Ю. Осетию и Абхазию - подвесили бы одно место;
2 в Азербайджане предложил платить соцвыплаты в Нагорный Карабах - убили бы на месте.
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Ра- си-я! Ре- фе-рен-дум! Когда такие вопли обезьяньи слышатся, накопления в пенсионном пропадают АВТОМАТИЧЕСКИ. Какой вы хитрый человек...
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Утвержденный Кабинетом министров Украины план мероприятий, направленных «на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» - не единственный документ по реинтеграции Донбасса. Готовится еще один, в котором ни разу не упомянута военная агрессия России.
Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН»заявил украинский политолог Михаил Басараб.
«Готовится еще один проект по реинтеграции Донбасса, сейчас он спущен Кабмином на публичное общественное обсуждение. Проект называется «Государственная целевая программа по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины». Если вы прочтете и план мероприятий, уже утвержденный Кабмином, и новый проект, который подготовило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, то поймете: украинская власть хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой. Это абсолютно недопустимо, это преступление!» - убежден Басараб.
По его мнению, любой, кто прочтет документы, подготовленные украинским правительством, сделает вывод: в Украине не внешняя агрессия, а внутренний конфликт.
«В той же целевой программе по реинтеграции Донбасса нет ни слова о военной агрессии России. Вообще. Любой, кто прочтет этот документ, не зная реальной ситуации в стране, сделает вывод: в Украине гражданская война, а не внешняя агрессия. Это штамп, который на протяжении трех лет активно продвигает Россия и в Украине, и на Западе. Своим решением Кабмин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подтвердили манипуляцию России - в Украине гражданская война», - считает Басараб.
Политолог настаивает: оккупированные территории нужно возвращать либо силой, либо с учетом интересов Украины, а не на условиях Кремля.
«Украинские политики уже не раз заявляли, что Украина вернет Донбасс в 2017 году. У меня большие сомнения, что это произойдет на условиях Украины и с учетом ее государственных интересов. Ни внешнеполитическая конъюнктура, ни внутренние ресурсы Украины (политические, социальные, экономические) не дают оснований утверждать, что на оккупированных территориях востока будет восстановлен украинский суверенитет. Какая тогда альтернатива? Признать эти территории временно оккупированными, а не «особыми районами». Максимально оттянуть время, пока Украина не сможет вернуть Донбасс либо силой, либо реинтегрировать на своих условиях, а не на условиях Кремля», - заявил Басараб.
Он добавил, что президент РФ борется в Украине не за территории, а за полный политический контроль над государством.
«Для того чтобы эффективно вылечить пациента, прежде всего нужно правильно поставить диагноз. Для того чтобы найти эффективные механизмы прекращения ужаса, который творится на Донбассе и в Крыму из-за военной агрессии РФ, надо назвать вещи своими именами. А в документах Кабмина и министерства война подается как внутренний конфликт. Путин начал агрессию против Украины не для того, чтобы физически оккупировать нашу территорию. Он борется за политический контроль над всей Украиной. Путина не интересует Донбасс ни в составе России, ни как отдельное государственное образование. Неужели это надо объяснять на третьем году войны?» - подытожил Басараб.
11 января Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий, направленных «на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. План мероприятий, в частности, предусматривает:«ощутимое снижение уровня коррупции среди военнослужащих и работников правоохранительных и специальных органов»;«урегулирование хоздеятельности на неподконтрольной территории»;«обеспечение выплаты заработной платы на предприятиях всех форм собственности, которые осуществляют законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории»;«содействие созданию единого культурного пространства Украины» с помощью «выставок, презентаций, концертов, спектаклей»;«содействие в проведении «народной дипломатии»;«содействие популяризации здорового образа жизни» с помощью «организации и проведения соревнований, матчей, спартакиад».
Об этом также заявил и украинский дипломат Богдан Яременко.
По его словам, Украина признала, что в Украине нет российских войск, а все заявление политиков на телекамеры чистой воды поппулизм. Далее >>>
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