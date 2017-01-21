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 Такого основания как АТО для приостановки выплаты пенсии нет, - Лутковская

Омбудсмен рассказала о социальных проблемах Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " заявила уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская.

"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", - заявила Лутковская.

"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. грн. будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их, а вот вопрос закупки угля, например, с неподконтрольной территории Луганской области - это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?" - отметила она.

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По словам Лутковской, пенсии Украинское государство платить обязано, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.

Как известно, выплаты пенсий и соцльгот жителям оккупированного Донбасса были остановлены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
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Потрудитесь объяснить кто это, многим будет интересно. А главное, что есть прецедент. И Украина должна пройти через это. Иначе ничего не изменится.
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Деньги и только деньги подпитывают убийства и Войну!!Лутковская и Барыги видно этого не знают?
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когда эту рыговскую шваль лутковскую переизберут?
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почему же рыговскую, она на шоколадных сейчас работает и только с их согласия могла бы озвучить данные требования.
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Эту тварь Лутковскую давно пора выкинуть с должности. Еще одна любительница озвучить лозунги жопоблока.Сидела при Овоще, сидит и при Порохе. Совпадение? Не думаю.
А всех этих пенсионеров, которые таскали жратву семенам весной 14 года и кидались под укр.танки - пусть содержат те, кто там сейчас рулит. По логике Лутковской пенсионерам Крыма тоже надо выплачивать пенсии- они же граждане Украины.
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вот не пойму почему Лутковскую до сих пор "не ушли" и не заменили....( моя версия маланец и маланка договорились- кто понимает о чем я-- поняли давно...)
я прекрасно помню видеоряд как Лутковская где то в углу стоя в мусорном ведре одной ногой в окружении пидерастов Прыгов типа принимала Присягу не на трибуне Рады( что требует Закон о регламенте) а под балконом возле входа-выхода как она потом и сделала пробурмокотила и брысь с залу в новый офис...
а по сути новости и пенсий на Димбасс она или дура или хуже проститутка политическая там в Дайцунецкой и Лугандонии оставшейся под Парашкой 99% НЕНАВИДЯТ УКРАИНЫ ДАЖЕ ТЕ территории что вернулись в Украину 85% живут тварей которых если честно повесить надо на фонарных столбах.. за то что звали Ху№ло Спаси нас от пенсий Украины и соцвыплат... ОНИ ((% получают все выплаты в рублях и почему тогда Луитковская молчит а ну да Россия в рублях + Украина в гривнах а физда не лопнет у ватников с куем... ...
им не то что пенсии.... им концлагеря лет на 20 барак и похлебка из селедки... без воды...
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Мы смотрю дно наравне с парашей уже пробиваем.Тука 72 серия.
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пусть лутковская..как защитник и представитель власти организует доставку пенсий
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Кто стучится в дверь ко мне,
С толстой сумкой на ремне? (с)
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Зачем? Я и сам раз в три месяца выеду, получу и покажусь, что еще не здох
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лутковская нарушает международное право - на оккупированных территориях населением занимаются оккупанты!
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А со слов Лутковской именно так и выходит.
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На Донбісі хрін хто 1200 отримував. Це по-перше.
А по друге- про жителів окупованої території піклується окупант.
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В пенсионный фонд "кормильцы" из Лугандона и Домбабве перечисляют средства? Хрен. Вот и им надо большой показать, а не пенсии .
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Кстати Андрей поднял интересный вопрос , не получится ли так что стрельбу по нашим военным этим баранам еще и в стаж запишут или у всех дырявых будет пробел в стаже ?
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до АТО я своими взносами кормил всех пенсионеров Украины а не только Донбасса, так что такие претензии не принимаю
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По словам Лутковской, пенсии Украинское государство платить обязано,(нет не обьязанно) а если нет такого механизма,(если есть созданное днр и лнр.которое финансирует куйло) то это проблемы днр и лнр , по содержанию пенсионеров...ЛУТКОВСКАЯ....многие украинские пенсионеры работали и имеют стаж СССР...СОГЛАCНО ЕЕ ЛОГИКИ .УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ У ПРАВОНАСТУПНИЦЫ РАСЕИ...?тогда вперед к куйлу и добиватся ...
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Скоро услышим,что АТО не повод судить за сепаратизм
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А сататус оккупированной территории - это не основание?
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интересно, она сама такая глупая или просто считает идиотами тех, для кого это заявила?
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скорее считает терпилами тех..для кого заявила..
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в таком случае, она клиническая идиотка, так как те, кого она считает терпилами, с ней в корне не согласны
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Если бы кто :
1. в Молдавии предложил платить соцвыплаты в Приднестровье - получил бы в репу;
2. в Грузии предложил платить соцвыплаты в Ю. Осетию и Абхазию - подвесили бы одно место;
2 в Азербайджане предложил платить соцвыплаты в Нагорный Карабах - убили бы на месте.
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Так сделайте такое основание-у тебя же куча помощников,юристов и прочая....
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Лутковскую сделать инкассатором в дырах .
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я тоже против того что бы "хунта" платила пенсия, Пускай просто вернут пенсионерам всё то что нахапали когда те платили в пенсионный фонд
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Может усыновить ещё? Киви, например... Платили, говоришь... и чё? Выбор сделан.
Ра- си-я! Ре- фе-рен-дум! Когда такие вопли обезьяньи слышатся, накопления в пенсионном пропадают АВТОМАТИЧЕСКИ. Какой вы хитрый человек...
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Значит ты признаешь ЛНР и ДНР? Сепаратюга ипаный? Или ты из тех у кого логика как дебила? Типа в Донецке украины, но нам похер на них, главное хайп вокруг чтобы Твой президент подольше посидел на этом?
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Так они же получают пенсию, только на территории Украины. Поскольку безопасно доставить пенсию туда не представляется возможным. Думаю у них план. Скиздить пару миллиардов пенсии, рездерибанив её с боевиками.
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тварь рыговская как она все это время сидит на этом своем месте ?
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А такое основание что эта территория уже не будет никогда в составе Украины?Так давайте еще лет сорок будем им платить
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Лутковская права. Нужно честно объявить, что у нас война. И сделать условия для перемещения всех, кто согласен нс украинскую территорию. А потом уже решать лишать пенсий оставшихся или нет. В той же Грузии беженцам из Абхазии дали жилье и до 2014г. выплачивали пособие 30$ на чел. Позже не знаю. Связь с этими людьми прервалась из-за войны. И это ответственная позиция была власти. Может и быстрее бы все закончилось. А так взвалили на людей все - выкручивайтесь как хотите. Вот и выкручиваются. В ответ на нарушения государством своих прав обманывают его. Обман на обман.
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А какое имеет основание называться омбудсменом особа,как бы принимавшая присягу возле двери зала ВР под свист и гогот? Бычку почему ещё не выгнали?
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Кроме того в фурах (под пломбами) было очень много сигарет.
Общим количеством около 300 радиостанций. связисты говорят, что техника очень хорошая.

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Водилы заявляет, что это ахмета "творчество".
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Мне кажется, что лутковская не понимает сути проблемы. Речь идет о четком подразделении - вы граждане Украины или нет. Если нет, то в принципе с какого рожна украинские налогоплателщики должны содержать тех, кто не являяется гражданами Украины? И дело здесь совершенно не в финансировании терроризма.
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Внутренний конфликт. Во всех официальных документах Киева ни разу не упоминается российская агрессия, - Басараб

Утвержденный Кабинетом министров Украины план мероприятий, направленных «на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» - не единственный документ по реинтеграции Донбасса. Готовится еще один, в котором ни разу не упомянута военная агрессия России.
Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН»заявил украинский политолог Михаил Басараб.
«Готовится еще один проект по реинтеграции Донбасса, сейчас он спущен Кабмином на публичное общественное обсуждение. Проект называется «Государственная целевая программа по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины». Если вы прочтете и план мероприятий, уже утвержденный Кабмином, и новый проект, который подготовило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, то поймете: украинская власть хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии - с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой. Это абсолютно недопустимо, это преступление!» - убежден Басараб.
По его мнению, любой, кто прочтет документы, подготовленные украинским правительством, сделает вывод: в Украине не внешняя агрессия, а внутренний конфликт.
«В той же целевой программе по реинтеграции Донбасса нет ни слова о военной агрессии России. Вообще. Любой, кто прочтет этот документ, не зная реальной ситуации в стране, сделает вывод: в Украине гражданская война, а не внешняя агрессия. Это штамп, который на протяжении трех лет активно продвигает Россия и в Украине, и на Западе. Своим решением Кабмин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подтвердили манипуляцию России - в Украине гражданская война», - считает Басараб.
Политолог настаивает: оккупированные территории нужно возвращать либо силой, либо с учетом интересов Украины, а не на условиях Кремля.
«Украинские политики уже не раз заявляли, что Украина вернет Донбасс в 2017 году. У меня большие сомнения, что это произойдет на условиях Украины и с учетом ее государственных интересов. Ни внешнеполитическая конъюнктура, ни внутренние ресурсы Украины (политические, социальные, экономические) не дают оснований утверждать, что на оккупированных территориях востока будет восстановлен украинский суверенитет. Какая тогда альтернатива? Признать эти территории временно оккупированными, а не «особыми районами». Максимально оттянуть время, пока Украина не сможет вернуть Донбасс либо силой, либо реинтегрировать на своих условиях, а не на условиях Кремля», - заявил Басараб.
Он добавил, что президент РФ борется в Украине не за территории, а за полный политический контроль над государством.
«Для того чтобы эффективно вылечить пациента, прежде всего нужно правильно поставить диагноз. Для того чтобы найти эффективные механизмы прекращения ужаса, который творится на Донбассе и в Крыму из-за военной агрессии РФ, надо назвать вещи своими именами. А в документах Кабмина и министерства война подается как внутренний конфликт. Путин начал агрессию против Украины не для того, чтобы физически оккупировать нашу территорию. Он борется за политический контроль над всей Украиной. Путина не интересует Донбасс ни в составе России, ни как отдельное государственное образование. Неужели это надо объяснять на третьем году войны?» - подытожил Басараб.
11 января Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий, направленных «на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия».
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. План мероприятий, в частности, предусматривает:«ощутимое снижение уровня коррупции среди военнослужащих и работников правоохранительных и специальных органов»;«урегулирование хоздеятельности на неподконтрольной территории»;«обеспечение выплаты заработной платы на предприятиях всех форм собственности, которые осуществляют законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории»;«содействие созданию единого культурного пространства Украины» с помощью «выставок, презентаций, концертов, спектаклей»;«содействие в проведении «народной дипломатии»;«содействие популяризации здорового образа жизни» с помощью «организации и проведения соревнований, матчей, спартакиад».

Об этом также заявил и украинский дипломат Богдан Яременко.
По его словам, Украина признала, что в Украине нет российских войск, а все заявление политиков на телекамеры чистой воды поппулизм. Далее >>>
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А есть такое что, дом захватили террористы а жители спокойно заходят и выходят из дома. Всех желающих выпускать, никого не впускать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТакого основания как АТО для приостановки выплаты пенсии нет, - Лутковская
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