 Турция стала президентской республикой

Турецкий парламент одобрили законопроект о внесении поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента страны. как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
В ходе заседания, которое затянулось почти до утра, парламентарии подавляющим большинством поддержали внесение поправок в основной закон страны. За законопроект высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в голосовании, 142 - против.
Согласно законопроекту, Турция станет президентской республикой. В тексте документа говорится, что президент будет верховным главнокомандующим и получит право назначать военных на ответственные посты в армии. Также законопроект предполагает, что пост премьер-министра будет упразднен, а право формировать правительство будет за президентом.
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Также, согласно поправкам, президент получит право роспуска парламента в любой момент.
Одна из принятых поправок позволяет президенту оставаться членом партии после избрания. Пока 18-я статья конституции Турции обязывает президента после избрания выходить из партии.
Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет.
Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После утверждения законопректа президентом, должен состояться референдум. Предположительно, голосование состоится в начале апреля.
Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.
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А это к чему?
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Пздец светскому государству приходит.
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вот пусть вата и подумает ,кто и сколько будет отстегивать хйулу в случай чего...
ведь наша "єліта" - торби с лимонами на плечи и айда на австрійські багаті села...
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-У нас лучшие в мире проститутки.
Трамп:
-А у нас лучшие в мире айфоны.
Путин:
-А наши проститутки все с айфонами!
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Ашо в НАС???
Парламентська-гідрантська?????!!!
Я ВАС, Шановне ПАНСТВО, умолять!!!
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Куда катится мир.
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Трамп заявил, что будет определять курс всего мира ... Вашингтон всегда процветал, но своими богатствами с народом не делился. ... Они в столице празднуют, а вам праздновать не на что..чет растовским духом потянуло..нЄ?!
их магнофорт ...как анансі ..одинаковіе віращивает..под копирку..те же речи..те же жесті и самодовольная рожа глупца..
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