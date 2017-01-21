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Все про:парламент (886) Президент (4392) Турция (1751)

 Турция стала президентской республикой

Парламент Турции проголосовал за усиление президентской ветви власти.

Турецкий парламент одобрили законопроект о внесении поправок в конституцию, расширяющих полномочия президента страны. как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

В ходе заседания, которое затянулось почти до утра, парламентарии подавляющим большинством поддержали внесение поправок в основной закон страны. За законопроект высказались 339 депутатов из 488 участвовавших в голосовании, 142 - против.

Согласно законопроекту, Турция станет президентской республикой. В тексте документа говорится, что президент будет верховным главнокомандующим и получит право назначать военных на ответственные посты в армии. Также законопроект предполагает, что пост премьер-министра будет упразднен, а право формировать правительство будет за президентом.

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Также, согласно поправкам, президент получит право роспуска парламента в любой момент.

Одна из принятых поправок позволяет президенту оставаться членом партии после избрания. Пока 18-я статья конституции Турции обязывает президента после избрания выходить из партии.

Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет.

Одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. После утверждения законопректа президентом, должен состояться референдум. Предположительно, голосование состоится в начале апреля.

Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

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Не смею ни осуждать, ни даже- обсуждать. В стране- хрен шо происходит. А можэ и воевать вознамерились, по- серьезному.
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Між парламентом та президентом завжди відбуваються якісь тертя, майже скрізь, що приводить до невизначеності, двовладдя. Але тут з"явиться небезпека узурпації влади. Хз.
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Я просто вспомнил, что перед войной Генсек Сталин принял на себя обязанности Премьера( Пред. Совета Наркомов). А тут- просто пост упразднен! Такая вот аналогия...
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Кроме того, законопроект предполагает, что состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей, а также будет снижен минимальный возраст кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет Источник: http://censor.net.ua/n424272
А это к чему?
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Не спасут страну эти поправки от попыток переворота, Ильдым Тылдым Вон, посла абанули кацапского и тебя так абанут. Вместе с Эрдоганчиком. Вы ведь не знаете, кто у вас за спинами стоит с оружием.
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скоро у эрдогана будут полномочия..как у хуйла кремлевского..
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Насколько я знаю, два года назад была попытка, но народ был против!
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Вообще надо всем странам стать президентскими республиками по моему мнению. Смысл в парламенте который выбирает не пойми кто, и президент для вечерних посиделок? Вот у нас в Эстонии президент - миловидная особа, но смысл её президенства?
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В Великобритании вообще нет президента , а почти президентские страны туда везут денежку , с чего бы ?
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Рокфеллеры, Роттенберги, - тебе эти фамилии ничего не говорят? Вообще - Великобритания и есть тот тёмный воротила что движет всем миром. Золото, нефть - всё принадлежит этим подданым королевства. И тут пофиг кто у власти, парламент, королева, - Англия сейчас не та, что была при Ричарде )
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Ну и кто с этим спорит , значит можно жить хорошо и не в президентской стране .
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А ты хотел бы жить в стране, в которой руководит непонятно кто? Ну вот если бы победила Клинтон в США а руководил милиардер Трамп из-за кулисья? Я незнаю, по мне так демократия - это воля народа. И должен быть человек, который этот народ представляет. То есть и спрос с него, и ответить какой стране серьезно - он должен одним голосом за свой народ
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Следующим шагом в эволюции власти может стать султанат, а потом в горячих правоверных, умах возникнет идея возрождения Османской империи. Верной дорогой идете товарисЧи, прямиком на красную площадь.
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Вот это и есть переворот.
Пздец светскому государству приходит.
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а додон,решивший платить рашке за приднестровский газ... --не предостережение Украине?

вот пусть вата и подумает ,кто и сколько будет отстегивать хйулу в случай чего...
ведь наша "єліта" - торби с лимонами на плечи и айда на австрійські багаті села...
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Путин хвастается Трампу:
-У нас лучшие в мире проститутки.
Трамп:
-А у нас лучшие в мире айфоны.
Путин:
-А наши проститутки все с айфонами!
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ЦЕ їхня справа!
Ашо в НАС???
Парламентська-гідрантська?????!!!
Я ВАС, Шановне ПАНСТВО, умолять!!!

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Этот переход означает возникновение нового тоталитарного государства. Ко всему прочему - члена НАТО
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Инаугурацию Трампа открывает парад пленных русских хакеров.


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а кого это русские хакеры- ведут по Москве?
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Если бы Порошенко хотел бы что-то изменить в стране, а ему бы мешали министры, нардепы, и т.д То я бы сам голосовал бы стоял бы по ВР и требовал бы президентской республики. Но, нет! Он с ними заодно ..
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Особисто я проти президенства в Україні - це нам неприродньо. Так само в Італії президент іграшковий. В Московії і Турції - навпаки
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Вчера смотрел иннагурацию президента Соединнённых Штатов - да, действительно, очень торжественно всё, морпехи, вертолёты, президентский экскорт... Великая страна, и действительно веришь президенту - по тому как он воплощает в себе веру людей голосовавших за него. Но простите, премьер-министр - это не совсем то. Его выбирает не народ, а парламент. Как может человек, которого выбрал не народ страны, управлять армией к примеру?
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Нехай армією керують військові. І вояки нехай традиційно вибирають свого гетьмана. Ну який з Поросенка командир? А всі інші прези? Всенародно обраний очільник армії потрібен там, де є ядерна зброя - щоб легитимно червону кнопку натискав!
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А парламент кто выбирает , и потом премьера на должность предлагает президент .
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Нет. Парламент ну для примера в нашей особой стране выбирает типа народ. Только тут много нюансов. Попробую вам расписать хотябы один - человек состоит в партии, но неизвестен, и не наберет нужного количества голосов, но... - кандидат от партии, который набирает нужное количество - уходит к примеру в парламентеры ЕС, опа - место освободилось, - и ты в дамках. И это только один нюанс. А потом эти дяди выбирают президента страны. Так кто выбирает премьера? Президент? Эххх
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Возрождение султаната в Турции.Возрождение империи в России. Попирание норм морали в Европе.
Куда катится мир.
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и действительно веришь президенту - по тому как он воплощает в себе веру людей голосовавших за него.go-mira/‎
Трамп заявил, что будет определять курс всего мира ... Вашингтон всегда процветал, но своими богатствами с народом не делился. ... Они в столице празднуют, а вам праздновать не на что..чет растовским духом потянуло..нЄ?!

их магнофорт ...как анансі ..одинаковіе віращивает..под копирку..те же речи..те же жесті и самодовольная рожа глупца..
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Эрдоган как танк прет напролом . интересно кто его грохнет военные или исламисты
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Военные его грохнут, слишком много он зла военным натворил после так называемой "попытки переворота" которую сам с другом путлером и придумал.
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Ну ладно там арабские страны не могут при демократическом режиме развиваться, сплошь диктатуры, но турки вроде и так неплохо шли, зачем?
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Пропала Турция. Хорошая страна была, практически европейская, но с восточным оттенком. А сейчас начнется исламизация полным ходом, наберут фанатиков из деревень в парламент и здравствуйте, второй Афганистан.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция стала президентской республикой
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