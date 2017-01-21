 Трагедия на Прикарпатье: среди погибших от отравления угарным газом - беременная женщина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт Правда, ужасная трагедия произошла на Прикарпатье. Два человека погибли, среди них беременная женщина.
В пятницу, во второй половине дня, в дежурную часть г. Тлумач от дежурного Тлумацкого отделения полиции поступило сообщение о том, что в жилом доме в поселке Обертин, по ул. Галагана, сельским головой было обнаружено тело хозяина дома гр. 1978 г.р. и тело беременной женщины гр. 1984 г.р. жительницы поселка Обертин.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, сообщают в УПЦЗ.
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