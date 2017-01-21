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 Трагедия на Прикарпатье: среди погибших от отравления угарным газом - беременная женщина

Всего погибло два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт Правда, ужасная трагедия произошла на Прикарпатье. Два человека погибли, среди них беременная женщина.

В пятницу, во второй половине дня, в дежурную часть г. Тлумач от дежурного Тлумацкого отделения полиции поступило сообщение о том, что в жилом доме в поселке Обертин, по ул. Галагана, сельским головой было обнаружено тело хозяина дома гр. 1978 г.р. и тело беременной женщины гр. 1984 г.р. жительницы поселка Обертин.

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Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, сообщают в УПЦЗ.
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Саня(Чуи) как знал! Рванул на СТО. Шобы не читать. Так и написал.
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Після підняття цін на газ, твердопаливні котли теж підскочили в ціні в декілька разів, люди вимушені ставити та використовувати саморобні пристрої які роблять "домашні кулібіни" і які не витримують ніяких стандартів. Звідси і смертність серед народу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия на Прикарпатье: среди погибших от отравления угарным газом - беременная женщина
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